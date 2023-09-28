https://ukraina.ru/20230928/1049746631.html

Большинство граждан Польши против поставок польского оружия Киеву. Но Вашингтону на это наплевать

Большинство граждан Польши против поставок польского оружия Киеву. Но Вашингтону на это наплевать - 28.09.2023 Украина.ру

Большинство граждан Польши против поставок польского оружия Киеву. Но Вашингтону на это наплевать

Согласно свежему опросу, лишь 44,5 процента поляков поддерживают дальнейшую передачу польского оружия Киеву. Ещё в начале текущего года таких было более 60%. Но это вряд ли повлияет на действия Варшавы.

2023-09-28T09:37

2023-09-28T09:37

2023-09-28T09:37

эксклюзив

польша

зарубежье

оружие

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В Польше продолжают обсуждать слова премьер-министра этой страны Матеуша Моравецкого о поставках польского оружия на Украину. Напомню, на прошлой неделе политик заявил: "Мы точно не будем рисковать безопасностью Украины, поэтому наш хаб в Жешуве по договоренности с американцами и НАТО по-прежнему играет, и будет играть ту же роль. Однако мы больше не передаем Украине никакого вооружения, потому что сейчас вооружаемся самым современным оружием".Это вызвало бурную реакцию западных СМИ. А в минувший уикенд социологическая компания IBRiS по заказу газеты Rzeczpospolita и радиостанции RMF FM провела опрос поляков об их отношении к словам Моравецкого. Результаты опроса, обнародованные 27 сентября, продемонстрировали дальнейшее снижение поддержки Украины со стороны граждан Польши.Хотя польские СМИ опубликовали сообщение с данными опроса под заголовками типа "Поляки разделились во мнениях относительно поставок оружия на Украину", это не совсем соответствует действительности. На самом деле 47,2% (относительное большинство) опрошенных положительно оценили слова Матеуша Моравецкого о прекращении поставок польского оружия Киеву, а отрицательно к ним отнеслись 44,5%. Не определились с мнением по этому вопросу 8,3% респондентов.В группу, положительно воспринявшую слова Матеуша Моравецкого, входят в основном сторонники правительственного лагеря (71%), и только 30% сторонников оппозиции. Так же считают и 48% неопределившихся избирателей.Слова премьер-министра положительно оценивают преимущественно мужчины (51%), люди старше пятидесяти (60%), сельские жители (60%) и люди с самым низким образованием (67%). Информацию они получают в основном из новостных программ польского государственного телевидения – TVP Wiadomosci (75%) или TVP Info (72%).На последних парламентских выборах в 2019 году эти люди поддерживали ныне правящую в Польше партию "Право и Справедливость" (75%) или националистическую "Конфедерацию" (47%). В первом туре президентских выборов в 2020-м они голосовали за Анджея Дуду (77%) или Кшиштофа Босака (46%). "Слова премьер-министра были тепло восприняты в основном избирателями правого толка", – отметила Rzeczpospolita.Примечательно, что о политических преференциях людей, которые оценили слова Моравецкого отрицательно – то есть поддерживают продолжение поставок польского оружия Киеву, – социологи не сообщили. Судя по всему, их расклад не соответствовал ожиданиям заказчиков.Стоит отметить, что ещё в начале года поддержка поставок польского оружия Киеву среди поляков была значительно выше. Согласно обнародованным 27 января 2023-го результатам опроса, проведённого компанией Social Changes по заказу портала wPolityce.pl, 61% опрошенных положительно ответили на вопрос "Поступила ли Польша правильно, передав танки и другую военную технику воюющей Украине?" Против поставок вооружений были всего 20% – то есть ныне доля таких людей выросла в два с лишним раза.Примечательно, что тогда более воинственными были как раз сторонники "Права и Справедливости" (ПиС) – 83% избирателей этой партии выступали за поставки вооружений Киеву. Среди избирателей главной оппозиционной силы Польши, либеральной "Гражданской коалиции" (ГК), такого мнения придерживались 73%.Но если в начале 2023 года польские политики и чиновники активно комментировали опрос относительно передачи вооружений восточному соседу, то свежее исследование они обходят молчанием. Всё дело в том, что в этом вопросе Польша не является суверенной и выполняет команды США, но накануне парламентских выборов 15 октября власти пытаются подыграть нарастающим в стране антиукраинским настроениям.Но Вашингтону на это откровенно наплевать, ведь его устроит как сохранение у власти ПиС, так и формирование правительства на основе ГК, которая ничем не уступает ныне правящей партии в русофобии. Поэтому сразу же после заявления Моравецкого Соединенные Штаты обратились к Польше за разъяснением слов премьера. Об этом 23 сентября сообщило американское агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника оборонного сектора США. Он на условиях анонимности сказал, что Польша по-прежнему предана поддержке Украины, но "её точная позиция непонятна".При этом дипломатический источник в Европе рассказал Bloomberg, что польские дипломаты частным образом заверили иностранных коллег в дальнейшей военной поддержке Украины со стороны Польши, "даже если и в меньших масштабах". Более того, ранее представитель польского правительства Петр Мюллер заявил, что Варшава продолжает осуществлять заранее согласованные поставки боеприпасов и вооружения, в том числе по контрактам с Украиной."В контексте вопроса о поставках вооружений хотел бы сообщить, что Польша осуществляет заранее согласованные поставки... Это среди прочего крупнейший зарубежный контракт, подписанный польской оружейной промышленностью после 1989 года – на поставку гаубиц Krab", – сказал он. Речь о контракте 2022 года на почти 700 миллионов долларов, согласно которому Киев должен получить более пятидесяти таких орудий. Но, по-видимому, подобных заверений оказалось недостаточно для США.При этом в продолжении поставок польского оружия на Украину никто в Польше не сомневается, обсуждаются лишь технические детали. Так, бригадный генерал Ян Райхель, бывший ректор Высшей офицерской школы ВВС Польши, а ныне преподаватель и эксперт центра Stratpoints, считает, что нужно передавать Киеву оружие, которое польская армия не будет использовать в долгосрочной перспективе, и получать за это компенсацию от Запада."Мы должны бесплатно передать Украине оружие времён Варшавского договора или те наши вооружения, которые будут постепенно выводиться из обращения, но стремиться к рефинансированию в рамках НАТО, ЕС или прямых отношений с США", – заявил генерал в комментарии профильному порталу Defence24.pl. В качестве примера он привел Словакию, которая договорилась о привлекательной цене на ударные вертолеты AH-1Z Viper в обмен на оружие, переданное Киеву.Поэтому не исключено, что упомянутое заявление Матеуша Моравецкого направлено не только в адрес избирателей "Права и Справедливости" и "Конфедерации", которых он хочет перетянуть на сторону ПиС, о чём пишет Rzeczpospolita. Адресатом этих слов вполне могут быть и США, с которыми Польша на протяжении последних лет подписала оружейные контракты на десятки миллиардов долларов, и теперь таким образом пытается получить скидку.Но пока Госдепартамент США 25 сентября объявил лишь о подписании "эпохального соглашения" о прямом кредите Польше в размере 2 миллиарда долларов – в рамках иностранного военного финансирования. Кроме того, США также предоставят до 60 миллионов долларов на покрытие расходов по новому займу, что позволит "ускорить модернизацию обороны Польши путём поддержки срочных закупок оборонной продукции и услуг" – естественно, у американцев.Американский посол в Польше Марк Бжезинский заявил, что "США с гордостью сообщают о подписании этого важного кредитного договора". Чувствуется, что человек является этническим поляком, ведь если напомнить соотечественникам о гоноре, то они на время даже могут забыть, что два миллиарда долларов всё равно придётся отдавать. Даже если часть закупленного за эти деньги оружия придётся отправить на Украину.

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

https://ukraina.ru/20230928/1049748119.html

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Олег Хавич

Олег Хавич

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

эксклюзив, польша, зарубежье, оружие