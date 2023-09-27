https://ukraina.ru/20230927/1049725806.html

Independent выразили недоверие Украине после сообщения о гибели российского адмирала Соколова

Independent выразили недоверие Украине после сообщения о гибели российского адмирала Соколова - 27.09.2023 Украина.ру

Independent выразили недоверие Украине после сообщения о гибели российского адмирала Соколова

Издание задается вопросом - каким образом Киев подсчитал российские потери в атаке на Севастополь

2023-09-27T11:40

2023-09-27T11:40

2023-09-27T11:40

новости

сми

севастополь

атака

черноморский флот

адмирал

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На страницах издания Independent британские журналисты обсуждают правдивость сообщения украинского спецназа о гибели российского адмирала Виктора Соколова в результате ракетного удара по штабу Черноморского флота в Севастополе 25 сентября.В статье, которую издание опубликовало 27 сентября, отмечается, что высокопоставленный российский военно-морской офицер был замечен на новом видео, опубликованном Россией, что вызвало замешательство среди официальных лиц Украины."На видео, опубликованном Министерством обороны России во вторник, видно, как командующий Черноморским флотом Соколов участвует в видеоконференции с министром обороны России Сергеем Шойгу. Остается неясным, когда было записано видео", - пишет Independent.Британские журналисты отмечают, что также неясно, каким образом Украина подсчитала потери в "севастопольской операции", хотя советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко ранее опубликовал имя и фотографию адмирала в социальных сетях.Теперь Украина заявляет, что работает над тем, чтобы "прояснить" более ранние сообщения."Поскольку россияне были срочно вынуждены опубликовать ответ с явно живым Соколовым, наши подразделения уточняют информацию", — цитирует Independent сообщение спецназа Украины в официальном Telegram-канале.При этом издание добавляет, что Россия не выступила с каким-либо прямым опровержением утверждений Украины, что "согласуется с ее позицией молчания о значительных потерях на поле боя".В статье британской газеты подробно описывается видео совещания Сергея Шойгу с участием адмирала Соколова."На видео, снятом во вторник (26 сентября), министр обороны Шойгу рассказывает об учениях, которые, по его словам, Тихоокеанский флот России завершил днем ранее, когда несколько высокопоставленных офицеров появились на большом экране в комнате. Адмирал Соколов также виден на видеоэкране, но в другом месте, а позади него виден только флаг. На видео также не слышно, как он говорит". - отмечает Independent, комментируя, что это, по-видимому, сигнал из Москвы о том, что адмирал все еще жив.Отвечая на вопрос о распространяемых в украинских СМИ сообщениях том, что при ударе по штабу Черноморского флота в Севастополе погиб главком адмирал Виктор Соколов, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что "подобной информации от Минобороны не поступало, а это исключительно их прерогатива".

https://ukraina.ru/20230926/1049706676.html

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новости, сми, севастополь, атака, черноморский флот, адмирал