https://ukraina.ru/20230927/1049721675.html

Спикер канадского парламента, пригласивший нациста на заседание, подал в отставку

Спикер канадского парламента, пригласивший нациста на заседание, подал в отставку - 27.09.2023 Украина.ру

Спикер канадского парламента, пригласивший нациста на заседание, подал в отставку

Энтони Рота уходит с поста спикера после чествования эсесовца в парламенте Канады, сообщили 26 сентября журналисты CBC

2023-09-27T09:55

2023-09-27T09:55

2023-09-27T09:55

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отставка

нацисты

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Новый спикер будет избран 3 октября, временно исполнять обязанности спикера будет Луи Пламондон.Рота также выразил свои глубокие сожалению по поводу приглашения нациста в Парламент.22 сентября на заседание парламента в честь визита президента Украины Владимира Зеленского в числе прочих был приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских.Хунка оказался бывшим участником добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только воевала против Красной армии, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заверил, что не был в курсе приглашения в парламент страны и планов чествования украинского эсэсовца, которого нашел спикер палаты общин Энтони Рота.Позже Рота на своей странице в социальной сети X написал, что ошибся и принес извинения за приглашение в парламент ветерана дивизии СС "Галичина". Рота признал, что это была полностью его инициатива и он глубоко сожалеет о своем решении.Примечательно, что лояльная украинским нацистам Варшава взорвалась гневом негодования, когда эсэсовца из "Галичины" чествовали в парламенте Канады. Во вторник, 26 сентября, замминистра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик заявил, что спикер Палаты общин Канады Энтони Рота должен уйти в отставку после приглашения в парламент такого "героя".А во вторник, 26 сентября, министр образования и науки Польши Пшемыслав Чарнек заявил, что Варшава потребует экстрадиции из Канады участника добровольческой дивизии "Галичина" войск СС Ярослав Хунка.Добровольческая дивизия СС "Галичина" - принятое на Украине название 14. Waffen-Grenadier-Division der SS (собственное название "Galizien" было неофициальным). Название дивизии отражает регион, в котором она создавалась - дистрикт Галиция. Галичина или Галиция - часть Западной Украины. Название от города Галич - столицы средневекового Галицкого княжества. Сейчас Галичина - территории Львовской, Тернопольскуой и Ивано-Франковской областей.

https://ukraina.ru/20230926/1049713449.html

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новости, канада, парламент, палата общин канады, отставка, нацисты