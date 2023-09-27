Спикер канадского парламента, пригласивший нациста на заседание, подал в отставку
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / a_rotaЭнтони Рота
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / a_rota
Энтони Рота уходит с поста спикера после чествования эсесовца в парламенте Канады, сообщили 26 сентября журналисты CBC
"С тяжелым сердцем я информирую членов парламента о своей отставке с поста спикера палаты общин", - сказал Рота.
Новый спикер будет избран 3 октября, временно исполнять обязанности спикера будет Луи Пламондон.
"Чествование в парламенте причинило боль отдельным людям и сообществам, в том числе еврейской общине в Канаде и во всём мире, а также тем, кто пережил нацистские зверства в Польше и других странах. Я принимаю на себя полную ответственность за свои действия", - заявил он.
Рота также выразил свои глубокие сожалению по поводу приглашения нациста в Парламент.
22 сентября на заседание парламента в честь визита президента Украины Владимира Зеленского в числе прочих был приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских.
Хунка оказался бывшим участником добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только воевала против Красной армии, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заверил, что не был в курсе приглашения в парламент страны и планов чествования украинского эсэсовца, которого нашел спикер палаты общин Энтони Рота.
Позже Рота на своей странице в социальной сети X написал, что ошибся и принес извинения за приглашение в парламент ветерана дивизии СС "Галичина". Рота признал, что это была полностью его инициатива и он глубоко сожалеет о своем решении.
Примечательно, что лояльная украинским нацистам Варшава взорвалась гневом негодования, когда эсэсовца из "Галичины" чествовали в парламенте Канады. Во вторник, 26 сентября, замминистра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик заявил, что спикер Палаты общин Канады Энтони Рота должен уйти в отставку после приглашения в парламент такого "героя".
А во вторник, 26 сентября, министр образования и науки Польши Пшемыслав Чарнек заявил, что Варшава потребует экстрадиции из Канады участника добровольческой дивизии "Галичина" войск СС Ярослав Хунка.
Добровольческая дивизия СС "Галичина" - принятое на Украине название 14. Waffen-Grenadier-Division der SS (собственное название "Galizien" было неофициальным). Название дивизии отражает регион, в котором она создавалась - дистрикт Галиция. Галичина или Галиция - часть Западной Украины. Название от города Галич - столицы средневекового Галицкого княжества. Сейчас Галичина - территории Львовской, Тернопольскуой и Ивано-Франковской областей.
Вчера, 18:25Позвал нациста в парламент: канадского спикера просят уйти вслед за гостемСпикер палаты общин Канады Энтони Рота столкнулся с жестким давлением своих коллег, которые требуют его уволиться после того, как Рота пригласил на заседание парламента участника добровольческой дивизии "Галичина" войск СС. Об этом 26 сентября написал Тhe globe and mail