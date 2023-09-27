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Военно-политический эксперт раскрыл, как ВСУ готовят и проводят ракетные атаки на Крым
Военно-политический эксперт раскрыл, как ВСУ готовят и проводят ракетные атаки на Крым - 27.09.2023 Украина.ру
Военно-политический эксперт раскрыл, как ВСУ готовят и проводят ракетные атаки на Крым
У ВСУ нет других шансов продлить свою агонию, кроме как нанесением ударов по объектам в глубине территории России. Об этом рассказал изданию Украина.ру эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент департамента социологии Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян
2023-09-27T07:55
2023-09-27T07:55
2023-09-27T07:55
новости
крым
ракеты
атаки
всу
черное море
морские беспилотники
бпла
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Новая тактика ВСУ призвана выдавить флот РФ из западной части Черного моря и заблокировать его на базах под защитой ПВО. Для этого используется "стратегия атакующего осиного роя", когда постоянные атаки крылатыми ракетами сочетаются с БПЛА и надводными катерами, рассказал Ераносян.Первым делом ВСУ получают данные от спутников, разведывательных дронов типа Reaper и самолетов "Посейдон". Сначала запускаются беспилотники UJ-22 Airborne, чтобы их сбивали с помощью РЭБ. Но в этот момент выявляется местонахождение подвижных комплексов ПВО, добавил эксперт.В любом случае Россия должна контролировать побережье Черного моря. Если не будет полного контроля над побережьем, возможность атаки с наземной платформы всегда будет сохраняться, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230914/1049412731.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, крым, ракеты, атаки, всу, черное море, морские беспилотники, бпла
Новости, Крым, ракеты, атаки, ВСУ, Черное море, морские беспилотники, БПЛА
Военно-политический эксперт раскрыл, как ВСУ готовят и проводят ракетные атаки на Крым
У ВСУ нет других шансов продлить свою агонию, кроме как нанесением ударов по объектам в глубине территории России. Об этом рассказал изданию Украина.ру эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент департамента социологии Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян
Новая тактика ВСУ призвана выдавить флот РФ из западной части Черного моря и заблокировать его на базах под защитой ПВО. Для этого используется "стратегия атакующего осиного роя", когда постоянные атаки крылатыми ракетами сочетаются с БПЛА и надводными катерами, рассказал Ераносян.
Первым делом ВСУ получают данные от спутников, разведывательных дронов типа Reaper и самолетов "Посейдон". Сначала запускаются беспилотники UJ-22 Airborne, чтобы их сбивали с помощью РЭБ. Но в этот момент выявляется местонахождение подвижных комплексов ПВО, добавил эксперт.
"Эта информация мгновенно передается на пульт управления запуском наземной платформы. Затем выпускается рой ракет. Наши успевают сбить 5–6 ракет, но дело в том, что противник вводит данные, которые позволяют обходить комплексы ПВО", - уточнил Ераносян.
В любом случае Россия должна контролировать побережье Черного моря. Если не будет полного контроля над побережьем, возможность атаки с наземной платформы всегда будет сохраняться, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь