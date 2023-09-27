https://ukraina.ru/20230927/1049718446.html

Военно-политический эксперт раскрыл, как ВСУ готовят и проводят ракетные атаки на Крым

Военно-политический эксперт раскрыл, как ВСУ готовят и проводят ракетные атаки на Крым - 27.09.2023 Украина.ру

Военно-политический эксперт раскрыл, как ВСУ готовят и проводят ракетные атаки на Крым

У ВСУ нет других шансов продлить свою агонию, кроме как нанесением ударов по объектам в глубине территории России. Об этом рассказал изданию Украина.ру эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент департамента социологии Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян

2023-09-27T07:55

2023-09-27T07:55

2023-09-27T07:55

новости

крым

ракеты

атаки

всу

черное море

морские беспилотники

бпла

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Новая тактика ВСУ призвана выдавить флот РФ из западной части Черного моря и заблокировать его на базах под защитой ПВО. Для этого используется "стратегия атакующего осиного роя", когда постоянные атаки крылатыми ракетами сочетаются с БПЛА и надводными катерами, рассказал Ераносян.Первым делом ВСУ получают данные от спутников, разведывательных дронов типа Reaper и самолетов "Посейдон". Сначала запускаются беспилотники UJ-22 Airborne, чтобы их сбивали с помощью РЭБ. Но в этот момент выявляется местонахождение подвижных комплексов ПВО, добавил эксперт.В любом случае Россия должна контролировать побережье Черного моря. Если не будет полного контроля над побережьем, возможность атаки с наземной платформы всегда будет сохраняться, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230914/1049412731.html

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новости, крым, ракеты, атаки, всу, черное море, морские беспилотники, бпла