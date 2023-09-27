https://ukraina.ru/20230927/1049704123.html
"Подожгут обязательно": военный эксперт о том, как США натравливают Грузию и Армению на войну с Россией
"Подожгут обязательно": военный эксперт о том, как США натравливают Грузию и Армению на войну с Россией - 27.09.2023 Украина.ру
"Подожгут обязательно": военный эксперт о том, как США натравливают Грузию и Армению на войну с Россией
У России нет череды побед и поражений, потому что объединенному Западу удалось добиться некоторых результатов и перенести конфликт на окраины РФ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
2023-09-27T07:14
2023-09-27T07:14
2023-09-27T07:14
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польша
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Ситуация в Армении сейчас напоминает предмайданную Украину. Там даже не нужно устраивать "майдан", потому что в Ереване уже сидит прозападный премьер-министр Никол Пашинян. Осталось только психологически настроить армян на войну с Россией, рассказал Самойлов.Открыто воевать на Украине поляки пока не готовы. Они даже прекратили туда поставки оружия, но это больше похоже на демонстрацию. Варшава просто использовала в качестве предлога резкие заявления Владимира Зеленского, отметил Самойлов.Варшава продолжит скрытно отправлять на Украину свои войска, чтобы они набирались боевого опыта, а также для утилизации наиболее яростных местных неофашистов, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230926/1049684011.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, россия, армения, грузия, конфликт, майдан, польша
Новости, США, Россия, Армения, Грузия, конфликт, Майдан, Польша
"Подожгут обязательно": военный эксперт о том, как США натравливают Грузию и Армению на войну с Россией
У России нет череды побед и поражений, потому что объединенному Западу удалось добиться некоторых результатов и перенести конфликт на окраины РФ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
Ситуация в Армении сейчас напоминает предмайданную Украину. Там даже не нужно устраивать "майдан", потому что в Ереване уже сидит прозападный премьер-министр Никол Пашинян. Осталось только психологически настроить армян на войну с Россией, рассказал Самойлов.
"Грузию США подожгут обязательно. Казахстан менее вероятен, но этот риск тоже исключать нельзя. Что касается Белоруссии, то у западных стран пока нет желания напрямую сталкиваться с войсками республики", - подчеркнул эксперт.
Открыто воевать на Украине поляки пока не готовы. Они даже прекратили туда поставки оружия, но это больше похоже на демонстрацию. Варшава просто использовала в качестве предлога резкие заявления Владимира Зеленского, отметил Самойлов.
Варшава продолжит скрытно отправлять на Украину свои войска, чтобы они набирались боевого опыта, а также для утилизации наиболее яростных местных неофашистов, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь