https://ukraina.ru/20230927/1049704123.html

"Подожгут обязательно": военный эксперт о том, как США натравливают Грузию и Армению на войну с Россией

"Подожгут обязательно": военный эксперт о том, как США натравливают Грузию и Армению на войну с Россией - 27.09.2023 Украина.ру

"Подожгут обязательно": военный эксперт о том, как США натравливают Грузию и Армению на войну с Россией

У России нет череды побед и поражений, потому что объединенному Западу удалось добиться некоторых результатов и перенести конфликт на окраины РФ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов

2023-09-27T07:14

2023-09-27T07:14

2023-09-27T07:14

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Ситуация в Армении сейчас напоминает предмайданную Украину. Там даже не нужно устраивать "майдан", потому что в Ереване уже сидит прозападный премьер-министр Никол Пашинян. Осталось только психологически настроить армян на войну с Россией, рассказал Самойлов.Открыто воевать на Украине поляки пока не готовы. Они даже прекратили туда поставки оружия, но это больше похоже на демонстрацию. Варшава просто использовала в качестве предлога резкие заявления Владимира Зеленского, отметил Самойлов.Варшава продолжит скрытно отправлять на Украину свои войска, чтобы они набирались боевого опыта, а также для утилизации наиболее яростных местных неофашистов, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230926/1049684011.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, сша, россия, армения, грузия, конфликт, майдан, польша