"Подожгут обязательно": военный эксперт о том, как США натравливают Грузию и Армению на войну с Россией - 27.09.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230927/1049704123.html
"Подожгут обязательно": военный эксперт о том, как США натравливают Грузию и Армению на войну с Россией
"Подожгут обязательно": военный эксперт о том, как США натравливают Грузию и Армению на войну с Россией - 27.09.2023 Украина.ру
"Подожгут обязательно": военный эксперт о том, как США натравливают Грузию и Армению на войну с Россией
У России нет череды побед и поражений, потому что объединенному Западу удалось добиться некоторых результатов и перенести конфликт на окраины РФ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
2023-09-27T07:14
2023-09-27T07:14
новости
сша
россия
армения
грузия
конфликт
майдан
польша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/09/1044220281_0:119:3072:1847_1920x0_80_0_0_c8f7eb277ab8c6e3ee71afd7e666603c.jpg
Ситуация в Армении сейчас напоминает предмайданную Украину. Там даже не нужно устраивать "майдан", потому что в Ереване уже сидит прозападный премьер-министр Никол Пашинян. Осталось только психологически настроить армян на войну с Россией, рассказал Самойлов.Открыто воевать на Украине поляки пока не готовы. Они даже прекратили туда поставки оружия, но это больше похоже на демонстрацию. Варшава просто использовала в качестве предлога резкие заявления Владимира Зеленского, отметил Самойлов.Варшава продолжит скрытно отправлять на Украину свои войска, чтобы они набирались боевого опыта, а также для утилизации наиболее яростных местных неофашистов, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230926/1049684011.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/09/1044220281_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f8d1511d86d8943dfded1ccc3fee6d01.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, россия, армения, грузия, конфликт, майдан, польша
Новости, США, Россия, Армения, Грузия, конфликт, Майдан, Польша

"Подожгут обязательно": военный эксперт о том, как США натравливают Грузию и Армению на войну с Россией

07:14 27.09.2023
 
© AP / Zurab Tsertsvadze
- РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© AP / Zurab Tsertsvadze
Читать в
У России нет череды побед и поражений, потому что объединенному Западу удалось добиться некоторых результатов и перенести конфликт на окраины РФ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
Ситуация в Армении сейчас напоминает предмайданную Украину. Там даже не нужно устраивать "майдан", потому что в Ереване уже сидит прозападный премьер-министр Никол Пашинян. Осталось только психологически настроить армян на войну с Россией, рассказал Самойлов.
"Грузию США подожгут обязательно. Казахстан менее вероятен, но этот риск тоже исключать нельзя. Что касается Белоруссии, то у западных стран пока нет желания напрямую сталкиваться с войсками республики", - подчеркнул эксперт.
Открыто воевать на Украине поляки пока не готовы. Они даже прекратили туда поставки оружия, но это больше похоже на демонстрацию. Варшава просто использовала в качестве предлога резкие заявления Владимира Зеленского, отметил Самойлов.
Варшава продолжит скрытно отправлять на Украину свои войска, чтобы они набирались боевого опыта, а также для утилизации наиболее яростных местных неофашистов, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Кирилл Федоров интервью
Вчера, 04:13
Кирилл Фёдоров: Либо Россия после мобилизации выбьет ВСУ из Харькова, либо ей придется надеяться на Китай
 
НовостиСШАРоссияАрменияГрузияконфликтМайданПольша
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:55Спикер канадского парламента, пригласивший нациста на заседание, подал в отставку
09:54Киев поблагодарил Варшаву за поставки танков
09:39Сенат США предложил сократить помощь Украине почти в 6 раз
09:23Советник руководителя ОП Украины ответил на слухи об уголовном деле против Залужного
09:00Атаки и насильственная эвакуация, сдача в плен, сокращение помощи. Главное на Украине на утро 27 сентября
08:00Бендеры - ключ от ворот Северного Причерноморья. В преддверии присоединения Крыма
07:55Военно-политический эксперт раскрыл, как ВСУ готовят и проводят ракетные атаки на Крым
07:50Эксперт объяснил, какое вооружение "потянет" российский ВПК в условиях войны на Украине
07:46Время бесплатного сыра закончилось: США прислали Украине условия дальнейшей помощи
07:45Военный эксперт рассказал, как передача истребителей F-16 переведёт войну на Украине в "горячую" фазу
07:29Эксперт раскрыл, когда Залужный зачистит власть на Украине и на кого "спишут" смерть Зеленского
07:28Коричневые линии. Украинский скандал отправил в отставку канадского спикера
07:23Эксперт объяснил, как смена власти может "заморозить" военные действия на Украине
07:20"Не в одном эшелоне": военный эксперт объяснил, как западные истребители попадают на Украину
07:15Эксперт рассказал, с каких аэродромов может наносить удары Украина и почему их сложно уничтожить
07:15"Стратегия осиного роя": эксперт раскрыл, какую новую тактику придумали ВСУ для захвата Крыма
07:14"Подожгут обязательно": военный эксперт о том, как США натравливают Грузию и Армению на войну с Россией
07:13"Ему пора уходить": эксперт рассказал о большой чистке и кого США готовят на место Зеленского
07:13Александр Камкин: Россия на Украине выигрывает первый раунд большого поединка, но НАТО тоже получает опыт
07:10Военные эксперт объяснил, почему удар по штабу ЧФ был "репетицией" перед поставкой истребителей F-16
Лента новостейМолния