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Бендеры - ключ от ворот Северного Причерноморья. В преддверии присоединения Крыма

Бендеры - ключ от ворот Северного Причерноморья. В преддверии присоединения Крыма - 27.09.2023 Украина.ру

Бендеры - ключ от ворот Северного Причерноморья. В преддверии присоединения Крыма

Небольшой бессарабский город Бендеры памятен в основном в связи с событиями 1992 года, когда бои за него стали прологом более чем тридцатилетнего молдавско-приднестровского существования. Однако бои тогда возникли не случайно – город имеет стратегическое значение для хода любых конфликтов на Юго-Западе России. Началось это ещё в XVIII веке

2023-09-27T08:00

2023-09-27T08:00

2023-09-27T08:00

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27 сентября 1770 года русские войска после двухмесячной осады и кровопролитного штурма овладели крепостью Бендеры. Впрочем, Екатерина II так оценила эту победу генерал-аншефа Панина: "чем столько потерять и так мало получить, лучше было вовсе не брать Бендер". Императрица, однако, была неправа.Роль Бендер очень возросла на рубеже XVII—XVIII веков, после обострения противоречий Турции с Россией и утраты османами Азова.На Днестр была перенесена резиденция силистрийско-очаковского бейлербея (губернатора). Ему была подвластна огромная территория, называемая османами эйалет Ози (Днепр), фиксировавшая границы максимального продвижения турецких владений в Северном Причерноморье. Губернаторские владения простирались вдоль моря, от Северо-Восточной Болгарии и Добруджи до Днепра.Последовавшая за этим коренная перестройка крепости, её модернизация по последнему слову фортификационных технологий своего времени приводила Бендеры в соответствие с новым статусом.Бендеры играли важнейшую роль в поддержании коммуникации Османской империи с государствами Восточной и Центральной Европы. Именно через Бендеры шла оживлённая шведско-турецкая переписка в преддверии кульминационных событий Северной войны.В 1708 году Петра I информировали: "послы неприятельские, шведский и польский с версту от Бендера в одном селе стоят и частые с сераскиром конференции имеют". Данную миссию возглавлял ближайший сподвижник Станислава Лещинского польский магнат Станислав Тарло. После того как Иван Мазепа переметнулся на сторону шведов, пространное восьмистраничное письмо для великого визиря он отправил в Бендеры бейлербею Юсуф-паше.Во время "Бендерского стояния" шведского короля Карла XII в 1709—1713 годах крепость на нижнем Днестре стала источником постоянного напряжения для южных пределов России и Польши. В этот период сюда зачастили послы из государств Западной и Центральной Европы.Османы концентрировали здесь разнообразные силы, которые можно было использовать против Российской империи: бежавших вслед за Мазепой запорожцев, казаков-старообрядцев под руководством Игнатия Некрасова, отряды польской шляхты. Именно в Бендерах, как известно, Мазепа и нашёл свой конец.Из Бендер координировалась деятельность многочисленной шпионской сети османов в юго-западных провинциях России. Используя статус руководителя этой разведывательной миссии, османский военный чиновник Тюрк Махмед-ага организовал дезинформацию султанского окружения о якобы имевших место военных приготовлениях русских к войне против османов в 1710 году. После чего последовал неудачный поход Девлет-Гирея и казаков гетмана Орлика и кошевого Гордиенко на Киев в 1711 году.В период Прутской кампании Петра I бендерская группировка турецких войск и шведского короля совершала дальние вылазки по тылам русских войск на севере Бессарабии и в Подолье. А ведь именно проблемы со снабжением во многом решили не в пользу Петра исход этой кампании.Во время русско-турецкой войны 1735-39 годов в Бендерах укрылись остатки очаковского гарнизона. Бендерский отряд, усиленный очаковцами, пытался в 1737 году вернуть Порте контроль над Очаковом, но безуспешно. На 1739 год был намечен штурм Бендер войсками Миниха. Когда же начались мирные переговоры, фельдмаршал настаивал на внесении в мирное соглашение с османами пункта "о разорении неприятелем Бендер".Силистрийско-очаковский бейлербей с резиденцией в Бендерах обеспечивал лояльность Османской империи Буждакской и Едисанской татарских орд, располагавшихся в Бессарабии и Буго-Днестровском междуречье. Так, в 1721 году бендерская группировка турок привела к покорности Буджакскую орду, которая потребовала восстановления на ханском престоле в Крыму Каплан-Гирея, угрожая уйти в Польшу.В конце 50-х годов XVIII века Буджак вновь охватили волнения ногайцев, недовольных санкциями за несогласованный с османами набег на Молдову. Сочувствие к требованиям восставших со стороны бендерских янычар предопределило тогда возвращение на ханский престол Крым-Гирея.Центр Буджакской орды — Каушаны становится в этот период неформальной столицей Крымского ханства. Опираясь на военную силу буджакцев и едисанцев, крымские ханы проводят всё больше времени в Бессарабии, лишь изредка наведываясь в Бахчисарай. Бендерский же правитель имел огромное влияние на положение дел в Каушанах.С момента массового переселения в буджакские степи ногайцев в XVII веке, они находились под двойным подчинением Бахчисарая и Стамбула. Если подчинённость буджакцев крымскому хану была военно-административной, то от султана они зависели в связи с тем, что жили на османских землях и платили Порте налоги. Кроме того, султан осуществлял высшее политическое управление, к нему можно было апеллировать в случае разногласий с ханом.Однако во второй половине XVIII века османские власти взяли курс на централизацию управления в Северо-Западном Причерноморье. Стамбул стремился объединить Бендерский санджак с буджакскими и очаковскими территориями в один Бендерский санджакбейлик (пашалык). На бессарабских землях, переданных для заселения татарам и принадлежавших Османской империи, формировалась военно-административная единица "Воеводство Буджак" (впоследствии — Буджак и Халиль-Паша юрду), подчинённое непосредственно Бендерам.Из Каушан начался последний крупный поход Крымского ханства к российским границам.В 1769 году Буджакская орда была одним из немногих военных формирований, способных к быстрой мобилизации по повелению султана. Однако она нуждалась в урегулировании внутренних конфликтов, т.к. представляла собой сложный конгломерат разных ногайских племён. Для организации похода султан вернул на крымский престол хана Крым-Гирея. Тот смог укрепить единство орды и менее чем за месяц подготовить военный поход.По окончании похода бендерский правитель Магомет Уржи Валаси организовал для хана пышный приём. В Бендеры был доставлен подарок Крым-Гирея турецкому султану: "300 женщин большого и 300 меньшего роста". Правда, вскоре Крым-Гирей скоропостижно умер. По версии французского резидента в Крымском ханстве Франца Тотта, хан стал жертвой отравления, организованного великим визирем.Тяжёлые потери, которые понесла орда в походе 1769 года, загадочная смерть хана спровоцировали обострение противоречий среди буджакских татар, а также между Каушанами и османскими властями. Этим не преминуло воспользоваться российское правительство в условиях войны с Османской империей.В октябре 1769 году командующему Второй русской армией Панину был направлен императорский рескрипт, призывающий "Крым и все Татарские народы отвлечь от Оттоманской Порты внушением им мыслей к составлению у себя ни от кого независимого правительства, обещивая с своей стороны подавать им действительные к тому вспоможения".Граф Панин предписал кошевому атаману запорожцев Петру Калнышевскому послать знающих местный язык казаков в разные части Крымского ханства. Они должны были агитировать татар прекратить участие в войне и переходить под защиту российских властей.В июле 1770 года после того как войска вновь вошедшего на престол крымского хана Каплан-Гирея потерпели поражения у Рябой Могилы и Ларги, а Бендеры были блокированы русской армией, для переговоров с графом Паниным прибыли представители Буджакской и Едисанской орд.В результате буджакцы и едисанцы уклонялись от активного участия в дальнейших военных действиях на Дунае, не оказали деятельной помощи турецкому гарнизону Бендер. Когда же после Кагульского разгрома армия великого визиря бежала за Дунай, а Бендеры пали, ногайцы и вовсе оказались вне османского контроля.Усилив своё влияние на ногайцев, Россия добилась выгодной для себя смены правления в Крымском ханстве.За содействие в этом Екатерина II в начале 1772 году официально поблагодарила ногайских мурз. 12 ноября 1772 году в Карасубазаре был заключён трактат о вечной дружбе и союзе Российской империи и Крымского ханства. Буджакскую орду на переговорах и подписании договора представлял мурза Катыр-Шах, Едисанскую — мурза Темир-Шах.Этот документ стал основой для мирных переговоров с Османской империей в Кючук-Кайнарджи, где Крым и прочие татарские области были признаны "вольными и совершенно независимыми от всякой посторонней власти". Россия же добилась присоединения Азова, Керчи, Еникале и Кинбурна, а также земель между Днепром и Бугом.Таким образом, итоги схватки между Россией и Османской империей за Крым были во многом предопределены противостоянием в Бессарабии.К этому следует добавить, что после победы армии Петра Румянцева у бессарабского озера Кагул, она прочно удерживала Дунайский рубеж, в то время как армия Василия Долгорукого взяла Перекоп, а затем практически беспрепятственно заняла Крымское ханство.***Итоги войны 1768-74 годов были восприняты в Османской империи как трагедия, и не только из-за потери мощных крепостей, важных торговых факторий и баз флота. Вместе с территориями было утрачено многочисленное и мобильное татаро-ногайское войско, чьё содержание Порте ничего не стоило, а само существование держало в напряжении северных соседей султана.После заключения русско-крымского мира большая часть ногайцев приняла российское подданство и переселилась в Северную Таврию. На их место пришли выходцы из Крыма, сохранившие лояльность султану. В 1777 году османы изгнали из Буджака и Очаковской области чиновников Крымского ханства.По условиям Айналы-Кавакской конвенции 1779 года Россия признала за Портой право владения Буго-Днестровским междуречьем. Однако владение это продлилось лишь 10 лет и завершилось в ходе следующей русско-турецкой войны.Военный потенциал Бендерской крепости после 1770 года был восстановлен турецкими властями с большим трудом, однако политическое значение этой османской твердыни было утрачено. Центр османского управления в регионе переместился в Измаил, пока вся Бессарабия не вошла в состав Российской империи в 1812 году.

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Игорь Иваненко

Игорь Иваненко

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Игорь Иваненко

история, история украины, история новороссии, бессарабия, xviii век, россия, турция, татары