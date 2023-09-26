Бесконечный тыл Украины, ракеты ATACMS для ВСУ. О чём говорили эксперты 26 сентября - 26.09.2023 Украина.ру
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Бесконечный тыл Украины, ракеты ATACMS для ВСУ. О чём говорили эксперты 26 сентября
Бесконечный тыл Украины, ракеты ATACMS для ВСУ. О чём говорили эксперты 26 сентября - 26.09.2023 Украина.ру
Бесконечный тыл Украины, ракеты ATACMS для ВСУ. О чём говорили эксперты 26 сентября
Украина.ру, 26.09.2023
2023-09-26T16:35
2023-09-26T16:35
эксклюзив
сша
сво
всу
джо байден
владимир попов
atacms
ракеты
самолеты
джон кирби
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Украина – соперник с бесконечным тылом и серьёзным мобресурсомМаксимум, который мог бы придумать Запад для войны с Россией – прямое столкновение между ВС РФ и НАТО. Но тут России точно придется применять ядерное оружие, уверен военный обозреватель и блогер Кирилл Фёдоров.Численность нашего населения и размер экономики таковы, что мы не сможем вести с НАТО обычную сухопутную войну. Даже в 1970е-1980е годы советское руководство закладывалось на то, что эта война будет ядерной, поясняет Фёдоров.Что касается Украины, то всушники, будучи русскими людьми, воюют не хуже наших, говорит обозреватель. При этом Запад поставляет им средства, которые мы пока не в состоянии поразить ракетами или бомбами.Так что Украина – это крайне неприятный соперник, у которого бесконечные тылы и серьезный мобилизационный ресурс, состоящий из весьма неплохих солдат."Если бы мы смогли провести успешное наступление с занятием крупных городов вроде Харькова или Запорожья, то мы бы ударили по боевому духу противника, а также отрезали бы его от мобилизационного ресурса, сосредоточенного в этих крупных городах.Других вариантов – я не вижу. Мы, конечно, можем развлечь аудиторию своими оптимистическими фантазиями, но я привык быть реалистом", – заявил Фёдоров.Борьба из-за Украины внутри СШАНакануне координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты могут в ближайшее время исчерпать средства на поддержку Украины.Заявление Кирби связано с внутриполитической ситуацией в Штатах, убеждён политический обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов, с приближающимися выборами и борьбой демократов с республиканцами.При этом деньги Украине выделят, и никаких проблем с эти не будет, прогнозирует Акопов."Украинская война становится важным пунктом борьбы между демократами и республиканцами, Трампом и Байденом. Республиканцы будут всячески критиковать и политику Байдена, и заявлять, что неправильно расходуются средства. Одни будут говорить, что денег выделяется много, другие, что денег выделяется мало.То есть дело не в конкретных претензиях, а во внутриполитических разногласиях", – сообщил политолог.В то же время постепенно поддержка Киева будет снижаться, считает он: это связано с усталостью и беспокойством по поводу риска большой войны."Борьба Запада и России за контроль над Украиной продлится, как минимум, до конца десятилетия. Никакая Средняя Азия, никакое Закавказье здесь и близко не стоит.Масштабы противостояния за Украину настолько велики и ее геополитическое значение настолько большое, что ничего сопоставимого быть не может", – отметил эксперт.Вооружения ВСУ: старые-новые самолёты и дальнобойные ракетыРанее некоторые военные эксперты уверяли, что советская техника в бывших странах СССР закончилась. Генерал-майор, Заслуженный военный летчик России Владимир Поповс этим не согласен.В прежних интервью изданию Украина.ру он упоминал, что только на Украине было более 200 самолетов "МиГ-29" в разной степени готовности. Это большое количество.Также советских самолетов очень много в Африке. Некоторые страны африканского континента, которые находятся под управлением США или Франции, вполне могут передавать нашу технику Украине – деньги решают все, поясняет Попов."Даже если часть авиатехники представляет так называемый металлолом, то из этого можно восстановить самолет и сделать его боеготовым на 2–5 вылетов. А ведь на практике так и выходит: боевой самолет выполнит 5–7 вылетов, и его или сбивают, или нарушается целостность. То есть машина опять же идет в ремонт и так далее", – сообщил генерал-майор.Он полагает, что 25–30% возможностей восстанавливать самолеты и вертолеты на Украине реально существуют сегодня — как бы мы ни говорили, что много уничтожено, сбито авиационной техники."Другое дело, что на Украине – неразбериха: идет бесконтрольная мобилизация, в том числе работников инженерных специальностей. Отсюда большой дефицит специалистов, в том числе слесарей-ремонтников, которые знают технологию производства по ремонту самолетов и вертолетов.Поэтому мы наблюдаем мощный подрыв работы авиационных заводов и других производств", – отметил Попов.Также он прокомментировал обещания США Джо Байдена передать небольшую партию тактических ракет ATACMS вооруженным силам Украины."Конечно, эти ракеты не решают глобальных стратегических задач, они не могут решить исход войны.Во-первых, Украина получает не тысячи, а один-два десятка таких боеприпасов; во-вторых, они не новые, могут и отказать. Поэтому результативность таких ракет и точностные характеристики – не слишком высокие.Но данное оружие наносит России чувствительные "тактические уколы". Регулярные ракетные атаки ВСУ не давят на военнослужащих, которые принимают решения в СВО — они понимают, что такие удары периодически будут наноситься.Однако ракетные обстрелы оказывают морально-психологическое давление на народонаселение российских прифронтовых областей, в том числе Ростовской и Курской областей, Белгородчины, Брянщины", – рассказал генерал-майор.
https://ukraina.ru/20230926/1049684011.html
https://ukraina.ru/20230926/1049702630.html
https://ukraina.ru/20230925/1049686589.html
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, сша, сво, всу, джо байден, владимир попов, atacms, ракеты, самолеты, джон кирби, петр акопов, дональд трамп, россия, украина, вс рф
Эксклюзив, США, СВО, ВСУ, Джо Байден, Владимир Попов, ATACMS, ракеты, самолеты, Джон Кирби, Петр Акопов, Дональд Трамп, Россия, Украина, ВС РФ

Бесконечный тыл Украины, ракеты ATACMS для ВСУ. О чём говорили эксперты 26 сентября

16:35 26.09.2023
 
© Mariusz Burcz/mil.in.ua
© Mariusz Burcz/mil.in.ua
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
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Украина – соперник с бесконечным тылом и серьёзным мобресурсом
Максимум, который мог бы придумать Запад для войны с Россией – прямое столкновение между ВС РФ и НАТО. Но тут России точно придется применять ядерное оружие, уверен военный обозреватель и блогер Кирилл Фёдоров.
Численность нашего населения и размер экономики таковы, что мы не сможем вести с НАТО обычную сухопутную войну. Даже в 1970е-1980е годы советское руководство закладывалось на то, что эта война будет ядерной, поясняет Фёдоров.
Что касается Украины, то всушники, будучи русскими людьми, воюют не хуже наших, говорит обозреватель. При этом Запад поставляет им средства, которые мы пока не в состоянии поразить ракетами или бомбами.
Так что Украина – это крайне неприятный соперник, у которого бесконечные тылы и серьезный мобилизационный ресурс, состоящий из весьма неплохих солдат.
"Если бы мы смогли провести успешное наступление с занятием крупных городов вроде Харькова или Запорожья, то мы бы ударили по боевому духу противника, а также отрезали бы его от мобилизационного ресурса, сосредоточенного в этих крупных городах.
Других вариантов – я не вижу. Мы, конечно, можем развлечь аудиторию своими оптимистическими фантазиями, но я привык быть реалистом", – заявил Фёдоров.
Кирилл Федоров интервью
04:13
Кирилл Фёдоров: Либо Россия после мобилизации выбьет ВСУ из Харькова, либо ей придется надеяться на Китай
Борьба из-за Украины внутри США
Накануне координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты могут в ближайшее время исчерпать средства на поддержку Украины.
Заявление Кирби связано с внутриполитической ситуацией в Штатах, убеждён политический обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов, с приближающимися выборами и борьбой демократов с республиканцами.
При этом деньги Украине выделят, и никаких проблем с эти не будет, прогнозирует Акопов.
"Украинская война становится важным пунктом борьбы между демократами и республиканцами, Трампом и Байденом. Республиканцы будут всячески критиковать и политику Байдена, и заявлять, что неправильно расходуются средства. Одни будут говорить, что денег выделяется много, другие, что денег выделяется мало.
То есть дело не в конкретных претензиях, а во внутриполитических разногласиях", – сообщил политолог.
В то же время постепенно поддержка Киева будет снижаться, считает он: это связано с усталостью и беспокойством по поводу риска большой войны.
"Борьба Запада и России за контроль над Украиной продлится, как минимум, до конца десятилетия. Никакая Средняя Азия, никакое Закавказье здесь и близко не стоит.
Масштабы противостояния за Украину настолько велики и ее геополитическое значение настолько большое, что ничего сопоставимого быть не может", – отметил эксперт.
Петр Акопов интервью
14:55
Петр Акопов о том, как долго продлится противостояние Запада и России за контроль над УкраинойПостепенно поддержка Киева Западом будет снижаться, но это связано с усталостью и беспокойством по поводу риска большой войны, а не с очередным проколом в виде демонстрации поддержки бывших эсэсовцев, считает политический обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов
Вооружения ВСУ: старые-новые самолёты и дальнобойные ракеты
Ранее некоторые военные эксперты уверяли, что советская техника в бывших странах СССР закончилась. Генерал-майор, Заслуженный военный летчик России Владимир Поповс этим не согласен.
В прежних интервью изданию Украина.ру он упоминал, что только на Украине было более 200 самолетов "МиГ-29" в разной степени готовности. Это большое количество.
Также советских самолетов очень много в Африке. Некоторые страны африканского континента, которые находятся под управлением США или Франции, вполне могут передавать нашу технику Украине – деньги решают все, поясняет Попов.
"Даже если часть авиатехники представляет так называемый металлолом, то из этого можно восстановить самолет и сделать его боеготовым на 2–5 вылетов. А ведь на практике так и выходит: боевой самолет выполнит 5–7 вылетов, и его или сбивают, или нарушается целостность. То есть машина опять же идет в ремонт и так далее", – сообщил генерал-майор.
Он полагает, что 25–30% возможностей восстанавливать самолеты и вертолеты на Украине реально существуют сегодня — как бы мы ни говорили, что много уничтожено, сбито авиационной техники.
"Другое дело, что на Украине – неразбериха: идет бесконтрольная мобилизация, в том числе работников инженерных специальностей. Отсюда большой дефицит специалистов, в том числе слесарей-ремонтников, которые знают технологию производства по ремонту самолетов и вертолетов.
Поэтому мы наблюдаем мощный подрыв работы авиационных заводов и других производств", – отметил Попов.
Владимир Попов интервью
Вчера, 22:16
Военный летчик Владимир Попов о том, как Россия готовится уничтожать аэродромы и самолеты противника
Также он прокомментировал обещания США Джо Байдена передать небольшую партию тактических ракет ATACMS вооруженным силам Украины.
"Конечно, эти ракеты не решают глобальных стратегических задач, они не могут решить исход войны.
Во-первых, Украина получает не тысячи, а один-два десятка таких боеприпасов; во-вторых, они не новые, могут и отказать. Поэтому результативность таких ракет и точностные характеристики – не слишком высокие.
Но данное оружие наносит России чувствительные "тактические уколы". Регулярные ракетные атаки ВСУ не давят на военнослужащих, которые принимают решения в СВО — они понимают, что такие удары периодически будут наноситься.
Однако ракетные обстрелы оказывают морально-психологическое давление на народонаселение российских прифронтовых областей, в том числе Ростовской и Курской областей, Белгородчины, Брянщины", – рассказал генерал-майор.
 
ЭксклюзивСШАСВОВСУДжо БайденВладимир ПоповATACMSракетысамолетыДжон КирбиПетр АкоповДональд ТрампРоссияУкраинаВС РФ
 
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