Лукашенко о политической драке: "Оказалось, что если не русские, то и не получится"
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в работе второго дня неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге
Официальный Минск считает сотрудничество с Ленинградской областью образцово-показательным, намереваясь прежде всего сделать ставку на этот регион в развитии отношений с Россией в целом. Об этом 26 сентября в Минске заявил Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.
"У нас и понимание о дальнейших путях развития одинаковое, и планирование результатов - в общем, взгляды у нас идентичны. Если белорусы и ленинградцы начинают какое-то дело, всегда они стремятся довести его до логического завершения и с наилучшими результатами", - сказал глава Республики, обращаясь к губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко.
Лукашенко и Дрозденко обсудили проблемы преодоления западных санкций. После начала СВО ограничительные меры были усилены, что стимулировало интерес Минска к российским портам и совместным проектам – например, в авиастроении и железнодорожной инфраструктуре.
"Для многих западных политиков стало настоящим открытием, что мир гораздо шире их узких представлений о нем. Как обычно, решили по-русски: давай в драку ввяжемся, а там будет видно. Оказалось, что если не русские, то и не получится", - сказал Лукашенко.
По его мнению, благодаря промышленной кооперации Белоруссии и России достичь наибольшей отдачи в использовании преимуществ друг друга для достижения технологического суверенитета. Лукашенко обратил внимание Дрозденко: "Это позволит не только дать ответ на любые попытки давления Запада, но и создаст новую, здоровую конкурентную среду внутри нашего союза (Союзного государства. - прим. президентской пресс-службы)".
Ранее считалось, что Наполеон Бонапарт является автором такого крылатого выражения: "Нужно сперва ввязаться в бой, а там видно будет". Выступая 17 сентября в Минске по случаю "Дня народного единства", Александр Лукашенко заявил, что в XIX веке "белорусы были единым целым... когда сражались с французской армией Наполеона". При этом лишь недавно началось возвращение в белорусские учебники термина "Отечественная война 1812 года", и установленный в 2012 году памятник наполеоновским солдатам близ реки Березина по-прежнему охраняется государством.
Белоруссия предоставила России выход к украинской границе в начале СВО. Также было предоставлено белорусское воздушное пространство. Однако, как заверял Александр Лукашенко, ни одного белорусского солдата и даже ни одного белорусского патрона в СВО не было задействовано.
13:40Путин и Лукашенко договорились о крупных проектахЛидеры Союзного государства России и Белоруссии обсудили крупные проекты в авиационной и транспортной отраслях, договорившись более предметно обсудить их на переговорах 15 октября. Об этом 26 сентября заявил Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.