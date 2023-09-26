https://ukraina.ru/20230926/1049700589.html
Ле Пен: Франция уходит из Африки на унизительных условиях
Ле Пен: Франция уходит из Африки на унизительных условиях - 26.09.2023 Украина.ру
Ле Пен: Франция уходит из Африки на унизительных условиях
Политик назвала уход Франции из Африки полным провалом французской дипломатии
2023-09-26T14:05
2023-09-26T14:05
2023-09-26T14:05
новости
марин ле пен
нигер
франция
эммануэль макрон
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Франция покидает Африку на унизительных условиях. Такое мнение высказала 26 сентября лидер фракции крайне правой партии "Национальное объединение" в парламенте Франции Марин Ле Пен в эфире радиостанции France Inter."Реальность такова, что нас выгнали из Африки. Наш посол и наши войска вынуждены покидать Нигер в унизительных условиях. Это серьезный провал французской дипломатии", - сказала политик.Ле Пен добавила, что решение покинуть Нигер было принято не Францией и что у президента Эммануэля Макрона не осталось выбора. По ее словам, Макрон ошибся в анализе ситуации, думая, что власть мятежников более хрупка, чем оказалась на самом деле и что Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) вмешается в ситуацию."Его (президента Франции Эммануэля Макрона. - Ред.) прижали к стенке, и он не мог поступить по-другому, чем объявить о выводе войск", - заявила Ле Пен.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон объявил о выводе французских военных из Нигера до конца года. Также он сообщил, что Франция отзывает своего посла в Ниамее.В июле этого года в Нигере произошел переворот, в результате которого мятежники свергли профранцузского президента Мохамеда Базума.В Нигере находятся богатые запасы урана, которые Франция использует для производства электроэнергии. На эту африканскую страну приходится от 15% до 17% урана, используемого Францей.
https://ukraina.ru/20230915/1049443635.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, марин ле пен, нигер, франция, эммануэль макрон
Новости, Марин Ле Пен, Нигер, Франция, Эммануэль Макрон
Ле Пен: Франция уходит из Африки на унизительных условиях
Политик назвала уход Франции из Африки полным провалом французской дипломатии
Франция покидает Африку на унизительных условиях. Такое мнение высказала 26 сентября лидер фракции крайне правой партии "Национальное объединение" в парламенте Франции Марин Ле Пен в эфире радиостанции France Inter.
"Реальность такова, что нас выгнали из Африки. Наш посол и наши войска вынуждены покидать Нигер в унизительных условиях. Это серьезный провал французской дипломатии", - сказала политик.
Ле Пен добавила, что решение покинуть Нигер было принято не Францией и что у президента Эммануэля Макрона не осталось выбора. По ее словам, Макрон ошибся в анализе ситуации, думая, что власть мятежников более хрупка, чем оказалась на самом деле и что Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) вмешается в ситуацию.
"Его (президента Франции Эммануэля Макрона. - Ред.) прижали к стенке, и он не мог поступить по-другому, чем объявить о выводе войск", - заявила Ле Пен.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон объявил о выводе французских военных из Нигера до конца года. Также он сообщил, что Франция отзывает своего посла в Ниамее.
В июле этого года в Нигере произошел переворот, в результате которого мятежники свергли профранцузского президента Мохамеда Базума.
В Нигере находятся богатые запасы урана, которые Франция использует для производства электроэнергии. На эту африканскую страну приходится от 15% до 17% урана, используемого Францей.