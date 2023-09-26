Ле Пен: Франция уходит из Африки на унизительных условиях - 26.09.2023 Украина.ру
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Ле Пен: Франция уходит из Африки на унизительных условиях
Ле Пен: Франция уходит из Африки на унизительных условиях - 26.09.2023 Украина.ру
Ле Пен: Франция уходит из Африки на унизительных условиях
Политик назвала уход Франции из Африки полным провалом французской дипломатии
2023-09-26T14:05
2023-09-26T14:05
новости
марин ле пен
нигер
франция
эммануэль макрон
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Франция покидает Африку на унизительных условиях. Такое мнение высказала 26 сентября лидер фракции крайне правой партии "Национальное объединение" в парламенте Франции Марин Ле Пен в эфире радиостанции France Inter."Реальность такова, что нас выгнали из Африки. Наш посол и наши войска вынуждены покидать Нигер в унизительных условиях. Это серьезный провал французской дипломатии", - сказала политик.Ле Пен добавила, что решение покинуть Нигер было принято не Францией и что у президента Эммануэля Макрона не осталось выбора. По ее словам, Макрон ошибся в анализе ситуации, думая, что власть мятежников более хрупка, чем оказалась на самом деле и что Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) вмешается в ситуацию."Его (президента Франции Эммануэля Макрона. - Ред.) прижали к стенке, и он не мог поступить по-другому, чем объявить о выводе войск", - заявила Ле Пен.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон объявил о выводе французских военных из Нигера до конца года. Также он сообщил, что Франция отзывает своего посла в Ниамее.В июле этого года в Нигере произошел переворот, в результате которого мятежники свергли профранцузского президента Мохамеда Базума.В Нигере находятся богатые запасы урана, которые Франция использует для производства электроэнергии. На эту африканскую страну приходится от 15% до 17% урана, используемого Францей.
https://ukraina.ru/20230915/1049443635.html
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новости, марин ле пен, нигер, франция, эммануэль макрон
Новости, Марин Ле Пен, Нигер, Франция, Эммануэль Макрон

Ле Пен: Франция уходит из Африки на унизительных условиях

14:05 26.09.2023
 
© РИА Новости . Кристина Афанасьева / Перейти в фотобанкПредвыборный митинг в поддержку Марин Ле Пен в Лилле
Предвыборный митинг в поддержку Марин Ле Пен в Лилле - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© РИА Новости . Кристина Афанасьева
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Политик назвала уход Франции из Африки полным провалом французской дипломатии
Франция покидает Африку на унизительных условиях. Такое мнение высказала 26 сентября лидер фракции крайне правой партии "Национальное объединение" в парламенте Франции Марин Ле Пен в эфире радиостанции France Inter.
"Реальность такова, что нас выгнали из Африки. Наш посол и наши войска вынуждены покидать Нигер в унизительных условиях. Это серьезный провал французской дипломатии", - сказала политик.
Ле Пен добавила, что решение покинуть Нигер было принято не Францией и что у президента Эммануэля Макрона не осталось выбора. По ее словам, Макрон ошибся в анализе ситуации, думая, что власть мятежников более хрупка, чем оказалась на самом деле и что Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) вмешается в ситуацию.
"Его (президента Франции Эммануэля Макрона. - Ред.) прижали к стенке, и он не мог поступить по-другому, чем объявить о выводе войск", - заявила Ле Пен.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон объявил о выводе французских военных из Нигера до конца года. Также он сообщил, что Франция отзывает своего посла в Ниамее.
В июле этого года в Нигере произошел переворот, в результате которого мятежники свергли профранцузского президента Мохамеда Базума.
В Нигере находятся богатые запасы урана, которые Франция использует для производства электроэнергии. На эту африканскую страну приходится от 15% до 17% урана, используемого Францей.
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