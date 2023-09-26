https://ukraina.ru/20230926/1049700589.html

Ле Пен: Франция уходит из Африки на унизительных условиях

Ле Пен: Франция уходит из Африки на унизительных условиях - 26.09.2023 Украина.ру

Ле Пен: Франция уходит из Африки на унизительных условиях

Политик назвала уход Франции из Африки полным провалом французской дипломатии

2023-09-26T14:05

2023-09-26T14:05

2023-09-26T14:05

новости

марин ле пен

нигер

франция

эммануэль макрон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101854/01/1018540129_0:157:2297:1449_1920x0_80_0_0_447a20d40cc9b588ef41b1f4c5a12b1a.jpg

Франция покидает Африку на унизительных условиях. Такое мнение высказала 26 сентября лидер фракции крайне правой партии "Национальное объединение" в парламенте Франции Марин Ле Пен в эфире радиостанции France Inter."Реальность такова, что нас выгнали из Африки. Наш посол и наши войска вынуждены покидать Нигер в унизительных условиях. Это серьезный провал французской дипломатии", - сказала политик.Ле Пен добавила, что решение покинуть Нигер было принято не Францией и что у президента Эммануэля Макрона не осталось выбора. По ее словам, Макрон ошибся в анализе ситуации, думая, что власть мятежников более хрупка, чем оказалась на самом деле и что Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) вмешается в ситуацию."Его (президента Франции Эммануэля Макрона. - Ред.) прижали к стенке, и он не мог поступить по-другому, чем объявить о выводе войск", - заявила Ле Пен.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон объявил о выводе французских военных из Нигера до конца года. Также он сообщил, что Франция отзывает своего посла в Ниамее.В июле этого года в Нигере произошел переворот, в результате которого мятежники свергли профранцузского президента Мохамеда Базума.В Нигере находятся богатые запасы урана, которые Франция использует для производства электроэнергии. На эту африканскую страну приходится от 15% до 17% урана, используемого Францей.

https://ukraina.ru/20230915/1049443635.html

нигер

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, марин ле пен, нигер, франция, эммануэль макрон