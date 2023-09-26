Путин и Лукашенко договорились о крупных проектах - 26.09.2023 Украина.ру
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Путин и Лукашенко договорились о крупных проектах
Путин и Лукашенко договорились о крупных проектах - 26.09.2023 Украина.ру
Путин и Лукашенко договорились о крупных проектах
Лидеры Союзного государства России и Белоруссии обсудили крупные проекты в авиационной и транспортной отраслях, договорившись более предметно обсудить их на переговорах 15 октября. Об этом 26 сентября заявил Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.
2023-09-26T13:40
2023-09-26T13:46
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В ходе переговоров с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко были подняты вопросы экспорта белорусских нефтепродуктов и другой продукции через российские порты. Лукашенко напомнил о недавнем телефонном с Владимиром Путиным, во время которого обсуждалась реализация крупных проектов – по совместному производству и обслуживанию самолётов, а также строительству второй железнодорожной ветки из Белоруссии в Санкт-Петербург и область."Речь шла о совместном производстве самолетов небольшой вместимостью, которые очень востребованы и нужны в Российской Федерации. Как сказал президент России: от крупных аэропортов до дальних поселков, регионов такие самолеты востребованы, тем более они могут осуществлять посадку на грунт", - уточнил Лукашенко.В официальном сообщении сказано: "Белоруссия обладает соответствующими компетенциями, поэтому президент России предложил этот самолёт построить вместе с белорусской стороной, а также более интенсивно осваивать производство отдельных компонентов для ИЛ-96 и обслуживать их в Белоруссии".Говоря о строительстве второй железнодорожной ветки из Белоруссии в сторону Ленинградской области, Лукашенко сказал Дрозденко: "Вы понимаете, что для нас это очень важно. Мы занимаемся портовым строительством там, инфраструктурой. Но узкое место у нас - железная дорога"."С вашей помощью мы переориентировали логистику, и наши производители вновь имеют возможности торговать в Азии, Латинской Америке, на Ближнем Востоке, в Африке. Мы будем это направление укреплять", - сказал Лукашенко.После ужесточения в 2020 году западных санкций в отношении Белоруссии правительство республики обратилось к России за помощью в диверсификации экспорта. Минск заявил о намерении построить в России порт или "причал" (по словам Лукашенко) для блокады ЕС в экспорте калийных удобрений через Клайпедский порт.Совмин Белоруссии также искал в России возможности экспорта нефтепродуктов, Древесины и другой продукции. Проговаривались совместные проекты в транспортно-логистической сфере, включая участие белорусской стороны в модернизации сухопутных коридоров.Ещё ранее, в 90-е годы правительство Белоруссии работало над созданием белорусского морского флота. В 2000-е были запущены проекты развития речного транспорта, ориентированные на поставки в Белоруссию не-российской нефти и вывоза белорусской продукции на Украину.
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новости, украина, белоруссия, авиация, железные дороги, ленинградская область, санкт-петербург, минск, союзное государство, лукашенко, порт, экспорт, санкции, антибелорусские санкции, антироссийские санкции, диверсификация
Новости, Украина, Белоруссия, авиация, железные дороги, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Минск, Союзное государство, Лукашенко, порт, экспорт, санкции, антибелорусские санкции, антироссийские санкции, диверсификация

Путин и Лукашенко договорились о крупных проектах

13:40 26.09.2023 (обновлено: 13:46 26.09.2023)
 
© commons.wikimedia.org / BurleskiПорт Усть-Луга
Порт Усть-Луга - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© commons.wikimedia.org / Burleski
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Лидеры Союзного государства России и Белоруссии обсудили крупные проекты в авиационной и транспортной отраслях, договорившись более предметно обсудить их на переговорах 15 октября. Об этом 26 сентября заявил Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.
В ходе переговоров с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко были подняты вопросы экспорта белорусских нефтепродуктов и другой продукции через российские порты. Лукашенко напомнил о недавнем телефонном с Владимиром Путиным, во время которого обсуждалась реализация крупных проектов – по совместному производству и обслуживанию самолётов, а также строительству второй железнодорожной ветки из Белоруссии в Санкт-Петербург и область.

"Речь шла о совместном производстве самолетов небольшой вместимостью, которые очень востребованы и нужны в Российской Федерации. Как сказал президент России: от крупных аэропортов до дальних поселков, регионов такие самолеты востребованы, тем более они могут осуществлять посадку на грунт", - уточнил Лукашенко.
В официальном сообщении сказано: "Белоруссия обладает соответствующими компетенциями, поэтому президент России предложил этот самолёт построить вместе с белорусской стороной, а также более интенсивно осваивать производство отдельных компонентов для ИЛ-96 и обслуживать их в Белоруссии".
Говоря о строительстве второй железнодорожной ветки из Белоруссии в сторону Ленинградской области, Лукашенко сказал Дрозденко: "Вы понимаете, что для нас это очень важно. Мы занимаемся портовым строительством там, инфраструктурой. Но узкое место у нас - железная дорога".
"С вашей помощью мы переориентировали логистику, и наши производители вновь имеют возможности торговать в Азии, Латинской Америке, на Ближнем Востоке, в Африке. Мы будем это направление укреплять", - сказал Лукашенко.
После ужесточения в 2020 году западных санкций в отношении Белоруссии правительство республики обратилось к России за помощью в диверсификации экспорта. Минск заявил о намерении построить в России порт или "причал" (по словам Лукашенко) для блокады ЕС в экспорте калийных удобрений через Клайпедский порт.
Совмин Белоруссии также искал в России возможности экспорта нефтепродуктов, Древесины и другой продукции. Проговаривались совместные проекты в транспортно-логистической сфере, включая участие белорусской стороны в модернизации сухопутных коридоров.
Ещё ранее, в 90-е годы правительство Белоруссии работало над созданием белорусского морского флота. В 2000-е были запущены проекты развития речного транспорта, ориентированные на поставки в Белоруссию не-российской нефти и вывоза белорусской продукции на Украину.
Украина Белоруссия флаг
25 июня 2020, 08:35
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