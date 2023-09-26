Мэр Славянска подтвердил прилет по району бензозаправочной станции
Мэр Славянска Вадим Лях 26 сентября в видеозаписи в соцсети рассказал об очередном "недобром" утре в городе
Он признал, что по городу ударили российские военные.
"Приблизительно в 3:00 два прилета в район бензозаправочной станции. Разрушено здание автостанции. Пострадали рынок и кафе, прилегающие к трассе", - сказал он.
По словам мэра, обошлось без жертв.
Утром во вторник на Украине была объявлена воздушная тревога. Власти нескольких областей рассказали о повреждениях из-за ударов.
Так, глава Криворожской районной администрации Евгений Ситнеченко в своем телеграм-канале сообщил о взрыве на одном из предприятий в Кривом Роге.
Глава военной администрации Одесской области Олег Кипер написал, что в Измаильском районе произошли взрывы на объектах припортовой инфраструктуры.
Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким указал, что ракета попала в объект инфраструктуры на окраинах города. О каком объекте идет речь, он не уточнил.
Еще один объект инфраструктуры был поврежден в Черкасской области Украины, сообщил глава областной военной администрации Игорь Табурец.