Мэр Славянска подтвердил прилет по району бензозаправочной станции - 26.09.2023 Украина.ру
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Мэр Славянска подтвердил прилет по району бензозаправочной станции
Мэр Славянска подтвердил прилет по району бензозаправочной станции - 26.09.2023 Украина.ру
Мэр Славянска подтвердил прилет по району бензозаправочной станции
Мэр Славянска Вадим Лях 26 сентября в видеозаписи в соцсети рассказал об очередном "недобром" утре в городе
2023-09-26T11:46
2023-09-26T11:46
удар
мэр
новости
славянск
ракета
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Он признал, что по городу ударили российские военные.По словам мэра, обошлось без жертв.Утром во вторник на Украине была объявлена воздушная тревога. Власти нескольких областей рассказали о повреждениях из-за ударов. Так, глава Криворожской районной администрации Евгений Ситнеченко в своем телеграм-канале сообщил о взрыве на одном из предприятий в Кривом Роге. Глава военной администрации Одесской области Олег Кипер написал, что в Измаильском районе произошли взрывы на объектах припортовой инфраструктуры. Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким указал, что ракета попала в объект инфраструктуры на окраинах города. О каком объекте идет речь, он не уточнил. Еще один объект инфраструктуры был поврежден в Черкасской области Украины, сообщил глава областной военной администрации Игорь Табурец.
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удар, мэр, новости, славянск, ракета
удар, мэр, Новости, Славянск, Ракета

Мэр Славянска подтвердил прилет по району бензозаправочной станции

11:46 26.09.2023
 
© CC0, Pixabayбензин дизель заправка АЗС топливо
бензин дизель заправка АЗС топливо
© CC0, Pixabay
Читать в
Мэр Славянска Вадим Лях 26 сентября в видеозаписи в соцсети рассказал об очередном "недобром" утре в городе
Он признал, что по городу ударили российские военные.
"Приблизительно в 3:00 два прилета в район бензозаправочной станции. Разрушено здание автостанции. Пострадали рынок и кафе, прилегающие к трассе", - сказал он.
По словам мэра, обошлось без жертв.
Утром во вторник на Украине была объявлена воздушная тревога. Власти нескольких областей рассказали о повреждениях из-за ударов.
Так, глава Криворожской районной администрации Евгений Ситнеченко в своем телеграм-канале сообщил о взрыве на одном из предприятий в Кривом Роге.
Глава военной администрации Одесской области Олег Кипер написал, что в Измаильском районе произошли взрывы на объектах припортовой инфраструктуры.
Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким указал, что ракета попала в объект инфраструктуры на окраинах города. О каком объекте идет речь, он не уточнил.
Еще один объект инфраструктуры был поврежден в Черкасской области Украины, сообщил глава областной военной администрации Игорь Табурец.
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