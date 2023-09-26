https://ukraina.ru/20230926/1049695382.html

Мэр Славянска подтвердил прилет по району бензозаправочной станции

Мэр Славянска подтвердил прилет по району бензозаправочной станции - 26.09.2023 Украина.ру

Мэр Славянска подтвердил прилет по району бензозаправочной станции

Мэр Славянска Вадим Лях 26 сентября в видеозаписи в соцсети рассказал об очередном "недобром" утре в городе

2023-09-26T11:46

2023-09-26T11:46

2023-09-26T11:46

удар

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ракета

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Он признал, что по городу ударили российские военные.По словам мэра, обошлось без жертв.Утром во вторник на Украине была объявлена воздушная тревога. Власти нескольких областей рассказали о повреждениях из-за ударов. Так, глава Криворожской районной администрации Евгений Ситнеченко в своем телеграм-канале сообщил о взрыве на одном из предприятий в Кривом Роге. Глава военной администрации Одесской области Олег Кипер написал, что в Измаильском районе произошли взрывы на объектах припортовой инфраструктуры. Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким указал, что ракета попала в объект инфраструктуры на окраинах города. О каком объекте идет речь, он не уточнил. Еще один объект инфраструктуры был поврежден в Черкасской области Украины, сообщил глава областной военной администрации Игорь Табурец.

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удар, мэр, новости, славянск, ракета