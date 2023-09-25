https://ukraina.ru/20230925/1049661221.html

"Прозрение" Борреля

"Прозрение" Борреля - 25.09.2023 Украина.ру

"Прозрение" Борреля

Западные политики не перестают удивлять. Они давно уже перестали лицемерить и считают двойные стандарты нормальной игрой по правилам, возмущаясь тем, что не все согласны с такой постановкой вопроса. Они возвели открытую ложь в ранг главного механизма международной политики и открыто кичатся, когда им удаётся кого-то обмануть

2023-09-25T09:32

2023-09-25T09:32

2023-09-25T10:29

мнения

эксклюзив

жозеп боррель

ростислав ищенко

запад

глобальный юг

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При этом они чувствуют, что, несмотря на все их усилия: несмотря на ложь, возведённую в высшую степень, несмотря на угрозы силой и применение силы, несмотря на попытки использовать свою экономическую мощь и эксклюзивное финансовое положение для подавления несогласных при помощи санкций, земля уходит у них из-под ног.Даже не так: Земля (с большой буквы) уходит у них из-под ног. Вся планета жаждет от них избавиться и близка к решению этой задачи. Они пытаются давить сильнее и жалуются на неблагодарное человечество, «не понимающее, своего счастья», несомого ему Западом, но получается всё хуже и хуже, как у лося из анекдота, который пьёт и пьёт, а ему только хуже становится.Но и на этом привычном уже фоне полной неадекватности, когда находящиеся в состоянии когнитивного диссонанса люди не чувствуют своей ущербности, считая её нормой, возникают персонажи, чьи высказывания доказывают, что последнее дно в политике отсутствует, пробивать его можно бесконечно. Один из наиболее колоритных Жозеп Боррель, чьи высказывания следовало бы собрать в отдельную книгу (официально заверить у автора, пока он жив) и издать в назидание потомкам.Впрочем, потомки вряд ли поверят и собственноручному (подкреплённому голосовым и видео) нотариально заверенному подтверждению, что Жозеп Боррель действительно произносил то, что он произносит. Слишком уж шизофреническими выглядят его высказывания для человека, долгие годы играющего ведущие роли в национальной испанской и общеевропейской политике.Сын пекаря из каталонской деревни должен был бы прочно стоять на почве практической (эмпирически проверяемой) реальности. Но не таков оказался Жозеп. То ли образование его испортило, то ли длительное участие в европейской политике привило убеждение, что аферы и фокусы, совершаемые его коллегами при помощи ловкости рук, и есть настоящая жизнь, но с тех пор как Боррель стал международной фигурой, заняв пост Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, его публичные высказывания создают представление о человеке только вчера вернувшемся на планету из длительного (лет 100 или более) космического путешествия и никак не способном понять новую реальность.Вот и по итогам недели высокого уровня Генассамблеи ООН Боррель порадовал высказыванием, столь же абсурдным, сколь и откровенно саморазоблачительным. Он даже не заметил, что подписал явку с повинной от имени всего Запада. Ему кажется, что он, наоборот, грозно хмуря брови, наставляет заблудших шкодников правилам хорошего тона.И ведь вроде бы ничего такого нового Боррель не сказал — всего лишь констатировал очевидное. Но как он это сделал!СМИ, цитируя верховного комиссара, акцентируют внимание на четырёх затронутых им проблемах:· регулирующие правила исчерпывают себя;· мы живём в многополярном мире, в котором увеличивается число участников игры, реакцией на что должно быть укрепление правил;· развивающиеся страны глобального Юга ищут альтернативу Западу;· в развивающихся странах растёт спрос на суверенитет и идентичность.Первые две позиции являются констатацией наличного противоречия (логика требует укрепления правил игры, но существующие размываются). Вторые две позиции объясняют причину возникшего противоречия (развивающиеся страны глобального Юга ищут альтернативу Западу, так как растёт их спрос на суверенитет и идентичность).Какой вывод из этого должен сделать нормальный человек?Во-первых, действующая система правил отрицает суверенитет и идентичность развивающихся стран, с чем последние больше не хотят мириться.Во-вторых, действующая система выгодна Западу и поддерживается именно им, так как с целью укрепления своего суверенитета и идентичности развивающиеся страны ищут альтернативу Западу.В-третьих, такая альтернатива есть, так как число участников глобальной игры увеличивается.Что надо делать Западу в такой ситуации?Надо возглавить процесс изменения правил игры, с тем чтобы сохранить своё доминирование в изменившемся мире, уступив как можно меньше. Так, например, действовал Запад в постколониальную эпоху, получившую название неоколониализма.Что предлагает Боррель?Он предлагает бороться за укрепление старых отживших правил.Легко понять, что Запад, пытающийся лежать камнем на пути новой реальности, будет терять союзников в странах третьего мира, нейтралы будут переходить во враждебный Западу лагерь во всевозрастающем количестве, возможность разумного компромисса старого и нового будет становиться всё менее вероятной и всё более труднодостижимой. В конечном итоге Запад обречён на поражение, поскольку он уже не смог удержать свою систему в неприкосновенности, и чем дальше, тем больше система рассыпается, а сам Запад слабеет.Обратите внимание, все исходные причины кризиса Боррелем перечислены правильно. Образования и опыта пока хватает, чтобы найти источник сегодняшних проблем. Но вот уже понять системность данного кризиса и, следовательно, неспособность преодоления его в рамках старой отжившей системы, Боррель не в силах.Сторонникам теории заговора кажется, что все их проблемы и трудности связаны с кознями рептилоидов или заговором «тайного глобального правительства». Боррель в рептилоидов не верит, а к глобальной элите (совсем не тайной) принадлежит сам. Но ему тоже кажется, что в его неспособности осознать масштаб кризиса западной модели и найти более-менее безболезненный метод адаптации к новой реальности виноваты некие внешние силы. Он, в частности, отмечает, что глобальный Юг не склонен поддерживать позицию Запада по Украине и вообще не считает данную тему важной для себя.Так, может, стоило бы поинтересоваться, что важно для глобального Юга и предложить ему взаимодействие в достижении этого важного? Но нет, Боррель фактически настаивает на усилении давления на геополитических оппонентов и репрессий в отношении глобального Юга. Только так и никак иначе можно понять его стенания по поводу необходимости укрепления основ Западного старого порядка.Ведь он же практически прямым текстом говорит о том, что убедить глобальный Юг покорно следовать в фарватере Западной политики не удалось, Запад, пытавшийся изолировать своих оппонентов, сам попадает в состояние изоляции. Для решения подобной проблемы возможны три варианта:1. Запал подавляет сопротивление.2. Запад находит компромисс, сохраняя часть позиций в условиях нового порядка.3. Запад капитулирует.К поискам компромисса Боррель, говорящий от имени правящих кругов Запада, не готов. Неспособность решить проблему силой он сам косвенно признал, очевидно, не заметив этого. Боррель так и не понял, что оставил Западу один путь — полная и безоговорочная капитуляция по итогам финансово-экономического и военно-политического разгрома.Вроде бы и не слеп Боррель, но и не зряч. А ведь он не худший из тех, с кем нам приходится иметь дело.

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

https://ukraina.ru/20230921/1049597014.html

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мнения, эксклюзив, жозеп боррель, ростислав ищенко, запад, глобальный юг