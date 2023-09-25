https://ukraina.ru/20230925/1049660584.html

Медведчук: Украина неинтересна Евросоюзу даже в качестве сырьевого придатка

Медведчук: Украина неинтересна Евросоюзу даже в качестве сырьевого придатка - 25.09.2023 Украина.ру

Медведчук: Украина неинтересна Евросоюзу даже в качестве сырьевого придатка

Украина неинтересна Евросоюзу даже в качестве сырьевого придатка. Таким мнением 25 сентября поделился украинский оппозиционный политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в статье для aif.ru

2023-09-25T08:57

2023-09-25T08:57

2023-09-25T08:57

зерно

виктор медведчук

украина

новости

евросоюз

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"Эта страна неинтересна Евросоюзу даже в качестве сырьевого придатка, ведь украинская сельхозпродукция подрывает экономику целого ряда стран ЕС, а другие сырьевые ресурсы, например лес, ископаемые, все больше истощаются", — написал Медведчук.Он добавил, что России, которой ресурсы и население Украины экономически подходят, это все "отдавать не хочется, потому объективно Запад заинтересован не в восстановлении страны, а в ее уничтожении по принципу "так не доставайся же ты никому".По его словам, украинское "экономическое чудо в западном варианте невозможно в принципе"."Да, Запад накачал уже Украину деньгами и ресурсами для войны, но желаемого эффекта не достиг. Украина как таран для России, как средство для достижения контроля за ее ресурсами Запад вполне устраивает. Но как независимый конкурентоспособный экономический субъект Украина не устраивает Запад в принципе", — заключил Медведчук.Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке.В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.

https://ukraina.ru/20230921/1049592992.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

зерно, виктор медведчук, украина, новости, евросоюз