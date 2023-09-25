Российские военные сбили украинский дрон над Брянской областью — Минобороны РФ
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) поздно вечером 24 сентября уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью. Об этом сообщили в Минобороны России
"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Брянской областью", - говорится в материале.
Как уточнил в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз, пострадавших и разрушений нет.
"Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО!" - написал Богомаз.