https://ukraina.ru/20230925/1049659495.html

Российские военные сбили украинский дрон над Брянской областью — Минобороны РФ

Российские военные сбили украинский дрон над Брянской областью — Минобороны РФ - 25.09.2023 Украина.ру

Российские военные сбили украинский дрон над Брянской областью — Минобороны РФ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) поздно вечером 24 сентября уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью. Об этом сообщили в Минобороны России

2023-09-25T07:23

2023-09-25T07:23

2023-09-25T07:23

пво

брянская область

новости

пострадавшие

атака

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"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Брянской областью", - говорится в материале.Как уточнил в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз, пострадавших и разрушений нет."Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО!" - написал Богомаз.

https://ukraina.ru/20230925/1049659386.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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пво, брянская область, новости, пострадавшие, атака