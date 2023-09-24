https://ukraina.ru/20230924/1049655426.html

По ком прозвенел колокол: о патриотизме, идеологии и музыке на фронте - Киселёв

По ком прозвенел колокол: о патриотизме, идеологии и музыке на фронте - Киселёв - 24.09.2023 Украина.ру

По ком прозвенел колокол: о патриотизме, идеологии и музыке на фронте - Киселёв

Бизнесмен, музыкальный продюсер, основатель группы "Земляне" Владимир Киселёв в студии Украина.ру рассказал о своём творческом пути, а также о проекте агитбригады Русского Радио, значении музыки на фронте и о премьере фильма о группе "Земляне" в честь юбилейного концерта коллектива

2023-09-24T17:51

2023-09-24T17:51

2023-09-24T17:52

видео

"земляне"

музыкант

музыка

фронт

сво

киселев

творчество

санкции

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/18/1049655304_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0c9869d22b2d95ff2a979bfa8da7b600.jpg

00:36 - Начало творческого пути; 02:14 - Об инициативе агитбригад Русского Радио; 09:34 – О выступлениях всей семьёй в прифронтовой зоне; 11:25 – Об отношении к платному патриотизму; 14:25 – Про учреждение денежной премии для военных; 17:34 – Значение творчества на фронте; 18:37 – О персональных международных санкциях; 19:29 – О юбилейном концерте группы "Земляне" и премьере фильма; 22:50 – Как сейчас выглядит состав группы "Земляне"? 25:15 – О второй жизни рок-групп в новом составе; 26:32 – Какую музыку сейчас слушает Владимир Киселёв? 28:21 - О современных исполнителях и новом звучании; 32:15 – Отношение к кавер-версиям на старые хиты; 33:40 – О творческих планах и целях.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, "земляне", музыкант, музыка, фронт, сво, киселев, творчество, санкции, видео