По ком прозвенел колокол: о патриотизме, идеологии и музыке на фронте - Киселёв - 24.09.2023 Украина.ру
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По ком прозвенел колокол: о патриотизме, идеологии и музыке на фронте - Киселёв
По ком прозвенел колокол: о патриотизме, идеологии и музыке на фронте - Киселёв - 24.09.2023 Украина.ру
По ком прозвенел колокол: о патриотизме, идеологии и музыке на фронте - Киселёв
Бизнесмен, музыкальный продюсер, основатель группы "Земляне" Владимир Киселёв в студии Украина.ру рассказал о своём творческом пути, а также о проекте агитбригады Русского Радио, значении музыки на фронте и о премьере фильма о группе "Земляне" в честь юбилейного концерта коллектива
2023-09-24T17:51
2023-09-24T17:52
видео
"земляне"
музыкант
музыка
фронт
сво
киселев
творчество
санкции
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00:36 - Начало творческого пути; 02:14 - Об инициативе агитбригад Русского Радио; 09:34 – О выступлениях всей семьёй в прифронтовой зоне; 11:25 – Об отношении к платному патриотизму; 14:25 – Про учреждение денежной премии для военных; 17:34 – Значение творчества на фронте; 18:37 – О персональных международных санкциях; 19:29 – О юбилейном концерте группы "Земляне" и премьере фильма; 22:50 – Как сейчас выглядит состав группы "Земляне"? 25:15 – О второй жизни рок-групп в новом составе; 26:32 – Какую музыку сейчас слушает Владимир Киселёв? 28:21 - О современных исполнителях и новом звучании; 32:15 – Отношение к кавер-версиям на старые хиты; 33:40 – О творческих планах и целях.
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видео, "земляне", музыкант, музыка, фронт, сво, киселев, творчество, санкции, видео
Видео, "Земляне", музыкант, музыка, фронт, СВО, Киселев, творчество, санкции

По ком прозвенел колокол: о патриотизме, идеологии и музыке на фронте - Киселёв

17:51 24.09.2023 (обновлено: 17:52 24.09.2023)
 
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Бизнесмен, музыкальный продюсер, основатель группы "Земляне" Владимир Киселёв в студии Украина.ру рассказал о своём творческом пути, а также о проекте агитбригады Русского Радио, значении музыки на фронте и о премьере фильма о группе "Земляне" в честь юбилейного концерта коллектива
00:36 - Начало творческого пути;
02:14 - Об инициативе агитбригад Русского Радио;
09:34 – О выступлениях всей семьёй в прифронтовой зоне;
11:25 – Об отношении к платному патриотизму;
14:25 – Про учреждение денежной премии для военных;
17:34 – Значение творчества на фронте;
18:37 – О персональных международных санкциях;
19:29 – О юбилейном концерте группы "Земляне" и премьере фильма;
22:50 – Как сейчас выглядит состав группы "Земляне"?
25:15 – О второй жизни рок-групп в новом составе;
26:32 – Какую музыку сейчас слушает Владимир Киселёв?
28:21 - О современных исполнителях и новом звучании;
32:15 – Отношение к кавер-версиям на старые хиты;
33:40 – О творческих планах и целях.
 
Видео"Земляне"музыкантмузыкафронтСВОКиселевтворчествосанкции
 
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