https://ukraina.ru/20230924/1049655426.html
По ком прозвенел колокол: о патриотизме, идеологии и музыке на фронте - Киселёв
По ком прозвенел колокол: о патриотизме, идеологии и музыке на фронте - Киселёв - 24.09.2023 Украина.ру
По ком прозвенел колокол: о патриотизме, идеологии и музыке на фронте - Киселёв
Бизнесмен, музыкальный продюсер, основатель группы "Земляне" Владимир Киселёв в студии Украина.ру рассказал о своём творческом пути, а также о проекте агитбригады Русского Радио, значении музыки на фронте и о премьере фильма о группе "Земляне" в честь юбилейного концерта коллектива
2023-09-24T17:51
2023-09-24T17:51
2023-09-24T17:52
видео
"земляне"
музыкант
музыка
фронт
сво
киселев
творчество
санкции
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00:36 - Начало творческого пути; 02:14 - Об инициативе агитбригад Русского Радио; 09:34 – О выступлениях всей семьёй в прифронтовой зоне; 11:25 – Об отношении к платному патриотизму; 14:25 – Про учреждение денежной премии для военных; 17:34 – Значение творчества на фронте; 18:37 – О персональных международных санкциях; 19:29 – О юбилейном концерте группы "Земляне" и премьере фильма; 22:50 – Как сейчас выглядит состав группы "Земляне"? 25:15 – О второй жизни рок-групп в новом составе; 26:32 – Какую музыку сейчас слушает Владимир Киселёв? 28:21 - О современных исполнителях и новом звучании; 32:15 – Отношение к кавер-версиям на старые хиты; 33:40 – О творческих планах и целях.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, "земляне", музыкант, музыка, фронт, сво, киселев, творчество, санкции, видео
Видео, "Земляне", музыкант, музыка, фронт, СВО, Киселев, творчество, санкции
По ком прозвенел колокол: о патриотизме, идеологии и музыке на фронте - Киселёв
17:51 24.09.2023 (обновлено: 17:52 24.09.2023)
Бизнесмен, музыкальный продюсер, основатель группы "Земляне" Владимир Киселёв в студии Украина.ру рассказал о своём творческом пути, а также о проекте агитбригады Русского Радио, значении музыки на фронте и о премьере фильма о группе "Земляне" в честь юбилейного концерта коллектива
00:36 - Начало творческого пути;
02:14 - Об инициативе агитбригад Русского Радио;
09:34 – О выступлениях всей семьёй в прифронтовой зоне;
11:25 – Об отношении к платному патриотизму;
14:25 – Про учреждение денежной премии для военных;
17:34 – Значение творчества на фронте;
18:37 – О персональных международных санкциях;
19:29 – О юбилейном концерте группы "Земляне" и премьере фильма;
22:50 – Как сейчас выглядит состав группы "Земляне"?
25:15 – О второй жизни рок-групп в новом составе;
26:32 – Какую музыку сейчас слушает Владимир Киселёв?
28:21 - О современных исполнителях и новом звучании;
32:15 – Отношение к кавер-версиям на старые хиты;
33:40 – О творческих планах и целях.