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Губернатор Севастополя предупредил о ракетной и воздушной опасности

Губернатор Севастополя предупредил о ракетной и воздушной опасности - 23.09.2023 Украина.ру

Губернатор Севастополя предупредил о ракетной и воздушной опасности

В Севастополе объявлена ракетная и воздушная опасность, сообщил 23 сентября губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своём телеграм-канале

2023-09-23T10:32

2023-09-23T10:32

2023-09-23T10:33

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В 9:37 губернатор сообщил о ракетной опасности. В 10:02 Развожаев дал отбой опасности.Но уже в 10:07 написал, что ракетная и воздушная опасность сохраняется.Развожаев разместил инструкцию, как действовать при ракетной опасности.При нахождении в многоквартирном дом, если неизвестно местонахождения ближайшего укрытия, губернатор призвал плотной закрыть окна и не подходить к ним, перекрыть газ, воду и отключить электричество, укрыться в комнате с несущими стенами.При нахождении в автомобиле или в общественном транспорте необходимо покинуть автомобиль и использовать для укрытия цокольные этажи ближайших зданий.Для укрытия не подходят места под автомобилями или под стенами многоквартирных домов, так как от взрывной волны сверху может падать много стекла, напомнил Развожаев.В 10:21 он сообщил об отбое ракетной опасности.Ранее около 9 утра губернатор сообщил, что, предположительно, отработала система ПВО и обломки ракеты упали в районе причала в Сухарной балке.

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новости, россия, крым, севастополь, михаил развожаев, пво, опасность