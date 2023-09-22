https://ukraina.ru/20230922/1049612570.html

"Рискованная политическая ставка". СМИ Запада комментируют слова премьера Польши о поставках оружия Киеву

"Рискованная политическая ставка". СМИ Запада комментируют слова премьера Польши о поставках оружия Киеву - 22.09.2023 Украина.ру

"Рискованная политическая ставка". СМИ Запада комментируют слова премьера Польши о поставках оружия Киеву

Ни один аспект польско-украинских разногласий не вызывал такой бурной реакции, как заявление премьера Польши о том, что его страна не поставляет оружия Киеву. В Варшаве оправдываются, западные СМИ насторожены.

2023-09-22T05:11

2023-09-22T05:11

2023-09-22T05:21

эксклюзив

зарубежье

польша

украина

вооружения

матеуш моравецкий

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/02/1048414619_0:53:1771:1049_1920x0_80_0_0_52f410d447d5e87c713d1743ed2f4ccd.jpg

Ведущие западные СМИ 21 сентября комментировали слова польского премьер-министра Матеуша Моравецкого, который заявил, что его страна больше не поставляет Киеву оружие. Они в один голос пишут, что Польша является "одним из самых верных союзников" Украины, и отмечают, что публичное изменение позиции Варшавы произошло за несколько недель до парламентских выборов.Напомню, вечером 20 сентября в студии телеканала Polsat Моравецкий сказал, что поставкам оружия Киеву через польскую территорию ничего не угрожает, но Польша ныне выполняет лишь транзитную функцию. "Мы точно не будем рисковать безопасностью Украины, поэтому наш хаб в Жешуве по договоренности с американцами и НАТО по-прежнему играет, и будет играть ту же роль. Однако мы больше не передаем Украине никакого вооружения, потому что сейчас вооружаемся самым современным оружием", – заявил глава польского правительства.Медиа-корпорация BBC в материале под заголовком "Польша больше не поставляет оружие Украине из-за зернового спора" назвала Польшу "одним из самых верных союзников Украины". Британский портал подчеркнул, что польские власти подарили Киеву "320 танков советской эпохи и 14 истребителей МиГ-29, и больше ей предложить нечего". Кроме того, "польская армия в результате переброски оружия на Украину сократила свои ресурсы примерно на треть, и находится в процессе замены их современной техникой западного производства". Однако, как отмечается, заявления Моравецкого совпали с "напряженностью" между Польшей и Украиной.При этом экспорт польского оружия на Украину не прекратится полностью, пишет ВВС, поскольку польский производитель PGZ должен отправить туда в ближайшие месяцы около 60 самоходных артиллерийских установок (САУ) Krab. "Представитель правительства Польши Пётр Мюллер позже уточнил, что будут осуществляться только заранее согласованные поставки боеприпасов и вооружения, в том числе по контрактам, подписанным с Украиной" – сообщает издание.В материале также отмечено, что правящая в Польше партия "Право и Справедливость" (ПиС) "за последние недели в разгар ожесточенной избирательной кампании" в преддверии парламентских выборов 15 октября "обострила свою риторику", и "бросилась на защиту польских фермеров, которые чувствуют угрозу в связи с импортом украинского зерна".В свою очередь, журналисты британского агентства Reuters пишут об "изменении позиции Варшавы по отношению к Киеву за несколько недель до выборов". "Польша была одним из самых верных союзников Украины с начала российского вторжения в феврале 2022 года. Но между двумя странами возникли разногласия по вопросу украинского зерна после того, как Варшава продлила запрет на его импорт", – говорится в статье под заголовком "Польша в преддверии выборов заявляет, что не отправляет новое оружие на Украину".При этом Reuters приводит комментарий министра государственных активов Яцека Сасина, который по поводу поставок оружия Киеву заявил: "На данный момент всё так, как сказал премьер-министр, а в будущем мы посмотрим".На эти слова Сасина обратила внимание и редакция немецкого правительственного информационного портала Deutsche Welle (DW), которая также приводит слова высокопоставленного представителя Польши в Брюсселе. "Я понимаю, что идут горячие дебаты, но нам нужно увидеть более широкую картину относительно центральной роли Польши в оказании помощи Украине в сопротивлении российскому вторжению", – заявил он DW на условиях анонимности.Немецкое агентство DPA отмечает: "Контекст, в котором были произнесены слова Матеуша Моравецкого, указывает на то, что премьер-министр Польши не объявлял о полной приостановке поставок оружия на Украину, а скорее сослался на то, что Польша в первую очередь снаряжает собственную армию". DPA обратилось к Варшаве с просьбой разъяснить слова главы польского правительства, но ответа пока не получила.Брюссельский портал Politico в материале "Варшава делает рискованную политическую ставку, атакуя Украину" констатирует, что комментарии Моравецкого прозвучали в то время, когда отношения между Варшавой и Киевом стали самыми холодными со времени российского вторжения полтора года назад. По мнению издания, они усиливают впечатление, что правящая в Польше националистическая партия подрывает свой союз с Украиной ради электоральной выгоды."Моравецкий не говорил ничего неочевидного... но сказать подобное в такое время – это обострить конфликт", – цитирует портал Марцина Заборовского, директора аналитического центра Globsec. В свою очередь, Яцек Кухарчик, глава Института общественных отношений из Варшавы, в комментарии Politico охарактеризовал изменение тона правящей партии как "отчаянную предвыборную уловку".Портал американского телеканала CNN оценил, что "Киев и Варшава находятся в конфликте". Он напомнил, что Польша взяла на себя ведущую роль среди союзников по НАТО в снабжении Украины тяжелым вооружением, однако ныне "Киев будет обеспокоен тем, что решение Польши может вызвать эффект домино, который поставит под угрозу будущие поставки".При этом уже поздним вечером 21 сентября мировые СМИ опубликовали репортажи с брифинга пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, которая сказала, что "заявления Варшавы о прекращении поставок оружия Киеву вызвали обеспокоенность у Вашингтона". Она уточнила, что США намерены консультироваться с Польшей после её решения.Однако за несколько часов до этого президент Польши Анджей Дуда в эфире телеканала TVN24 заявил, что польские власти не намерены передавать Украине современное вооружение, которое закупают для своей армии. "Мы не можем передавать наше новое вооружение, которое сейчас мы покупаем за миллиарды для польской армии, чтобы укрепить её, укрепить безопасность Польши, кому-то другому. Кому угодно", – сказал он."Мы не будем это оружие передавать, потому что мы покупаем его для того, чтобы модернизировать польскую армию. Я лично буду первым противником передачи этого нового вооружения, которое мы сейчас получаем от Южной Кореи или США, такого как новые танки Abrams, системы Patriot или HIMARS", – добавил президент Польши.Это было очередное заявление, ориентированное на невзыскательную польскую публику. Упомянутые системы вооружений Варшава не могла бы передать Киеву даже при сильном желании, поскольку для этого нужны разрешения Вашингтона и Сеула. А Моравецкий имел в виду прекращение поставок на Украину постсоветской бронетехники и систем ПВО, которых в польской армии в рабочем состоянии почти не осталось. Отправка же Киеву САУ Krab, судя по всему, просто состоится после парламентских выборов в Польше, до которых осталось чуть больше трёх недель.

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

https://ukraina.ru/20230921/1049609236.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Олег Хавич

Олег Хавич

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

эксклюзив, зарубежье, польша, украина, вооружения, матеуш моравецкий