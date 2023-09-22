Военный эксперт рассказал, когда Украина оправит в атаку тысячи боевых дронов с новой "начинкой"
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Александр Еременкоукраинский БПЛА Vampire
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Александр Еременко
Еще до начала украинского "контрнаступа" стало известно, что ВСУ массово готовят своих операторов БПЛА. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Раньше ВС РФ могли посадить основную часть вражеских дронов с помощью средств РЭБ. Но сейчас ситуация изменилась и вполне возможно, что западные специалисты поменяли у них прошивку, рассказал он.
В одной такой атаке ВСУ могут задействовать тысячи БПЛА. Надо учитывать, что противник сможет атаковать российские позиции роем беспилотников. Надо готовиться их перехватывать, с учетом некоторых доработок, добавил Евсеев.
"Мы должны увеличить удары по вражеским пунктам управления БПЛА. Но у ВСУ есть на этот счет свои возможности. В частности, мы захватывали их аппаратуру, способную выявлять места наших пунктов управления беспилотниками", - подчеркнул эксперт.
Поэтому российскому командованию придется принимать дополнительные меры, чтобы обезопасить эти пункты и активно работать по тем же объектам противника, заключил собеседник издания.
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