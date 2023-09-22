https://ukraina.ru/20230922/1049609062.html

Военный эксперт рассказал, когда Украина оправит в атаку тысячи боевых дронов с новой "начинкой"

Военный эксперт рассказал, когда Украина оправит в атаку тысячи боевых дронов с новой "начинкой" - 22.09.2023 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, когда Украина оправит в атаку тысячи боевых дронов с новой "начинкой"

Еще до начала украинского "контрнаступа" стало известно, что ВСУ массово готовят своих операторов БПЛА. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

2023-09-22T06:30

2023-09-22T06:30

2023-09-22T06:30

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Раньше ВС РФ могли посадить основную часть вражеских дронов с помощью средств РЭБ. Но сейчас ситуация изменилась и вполне возможно, что западные специалисты поменяли у них прошивку, рассказал он.В одной такой атаке ВСУ могут задействовать тысячи БПЛА. Надо учитывать, что противник сможет атаковать российские позиции роем беспилотников. Надо готовиться их перехватывать, с учетом некоторых доработок, добавил Евсеев.Поэтому российскому командованию придется принимать дополнительные меры, чтобы обезопасить эти пункты и активно работать по тем же объектам противника, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230921/1049598990.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, беспилотники, дроны, бпла, украина, россия, рэб, пво