Науседа: ссора между Киевом и Варшавой угрожает безопасности всего региона - 21.09.2023 Украина.ру
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Науседа: ссора между Киевом и Варшавой угрожает безопасности всего региона
Науседа: ссора между Киевом и Варшавой угрожает безопасности всего региона - 21.09.2023 Украина.ру
Науседа: ссора между Киевом и Варшавой угрожает безопасности всего региона
Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что возникшие между Польшей и Украиной разногласия по вопросам экспорта зерна должны быть решены как можно скорее, так как "углубление кризиса" угрожает безопасности всего региона. Так Науседа 21 сентября прокомментировал телеканалу LRT информацию о том, что Польша прекращает поставки оружия Украине
2023-09-21T16:49
2023-09-21T16:49
новости
литва
гитанас науседа
польша
украина
кризис
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Президент Литвы рассказал, что это мнение он высказал на встрече с лидерами Польши и Украины Анджеем Дудой и Владимиром Зеленским.По его словам, разногласия между Варшавой и Киевом должны быть разрешены максимально быстро, во имя защиты Европы от "агрессивной экспансионистской политики России".Важно понимать, что речь идет не о безопасности отдельных стран, а о безопасности всего региона и даже континента, подчеркнул литовский лидер.Публичные разногласия не только подрывают единство, но и помогают "вражеской пропаганде", добавил он.Науседа также обсудил с президентами Украины и Польши вопросы смягчения процедур перевозки Украинского зерна через Польшу и увеличения транзита через Литву.Кризис в отношениях Варшавы и Киева вызвало решение Польши продлить эмбарго на импорт украинского зерна. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "некоторые страны только делают вид, что поддерживают Киев", имея при этом в виду Польшу.Официальная Варшава 20 сентября сообщила, что больше не будет вооружать Украину и сосредоточится на усилении собственных оборонительных способностей. Это заявление вызвало большой резонанс, так как большая часть оружия, отправленного другими союзниками, достигает Украины через территорию Польши.
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новости, литва, гитанас науседа, польша, украина, кризис
Новости, Литва, Гитанас Науседа, Польша, Украина, кризис

Науседа: ссора между Киевом и Варшавой угрожает безопасности всего региона

16:49 21.09.2023
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что возникшие между Польшей и Украиной разногласия по вопросам экспорта зерна должны быть решены как можно скорее, так как "углубление кризиса" угрожает безопасности всего региона. Так Науседа 21 сентября прокомментировал телеканалу LRT информацию о том, что Польша прекращает поставки оружия Украине
Президент Литвы рассказал, что это мнение он высказал на встрече с лидерами Польши и Украины Анджеем Дудой и Владимиром Зеленским.
По его словам, разногласия между Варшавой и Киевом должны быть разрешены максимально быстро, во имя защиты Европы от "агрессивной экспансионистской политики России".
"Место Польши в оказании поддержки Украине является исключительным. Решения должны быть найдены, потому что дальнейшее углубление кризиса было бы безответственным“, – процитировал слова Науседы телеканал.
Важно понимать, что речь идет не о безопасности отдельных стран, а о безопасности всего региона и даже континента, подчеркнул литовский лидер.
Публичные разногласия не только подрывают единство, но и помогают "вражеской пропаганде", добавил он.
Науседа также обсудил с президентами Украины и Польши вопросы смягчения процедур перевозки Украинского зерна через Польшу и увеличения транзита через Литву.
Кризис в отношениях Варшавы и Киева вызвало решение Польши продлить эмбарго на импорт украинского зерна. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "некоторые страны только делают вид, что поддерживают Киев", имея при этом в виду Польшу.
Официальная Варшава 20 сентября сообщила, что больше не будет вооружать Украину и сосредоточится на усилении собственных оборонительных способностей. Это заявление вызвало большой резонанс, так как большая часть оружия, отправленного другими союзниками, достигает Украины через территорию Польши.
Уборка урожая ячменя на полях САХО в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
12:51
Спор о зерне: Киев и Варшава договорились помиритьсяМинистр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский поговорил по телефону со своим польским коллегой Робертом Телусом. Стороны пришли к согласию о том, что зерновой спор между их странами должен быть решен с выгодой для обеих сторон. Сообщение об этом появилось на сайте украинского министерства 21 сентября
 
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