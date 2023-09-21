https://ukraina.ru/20230921/1049603133.html

Науседа: ссора между Киевом и Варшавой угрожает безопасности всего региона

Науседа: ссора между Киевом и Варшавой угрожает безопасности всего региона - 21.09.2023 Украина.ру

Науседа: ссора между Киевом и Варшавой угрожает безопасности всего региона

Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что возникшие между Польшей и Украиной разногласия по вопросам экспорта зерна должны быть решены как можно скорее, так как "углубление кризиса" угрожает безопасности всего региона. Так Науседа 21 сентября прокомментировал телеканалу LRT информацию о том, что Польша прекращает поставки оружия Украине

2023-09-21T16:49

2023-09-21T16:49

2023-09-21T16:49

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кризис

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Президент Литвы рассказал, что это мнение он высказал на встрече с лидерами Польши и Украины Анджеем Дудой и Владимиром Зеленским.По его словам, разногласия между Варшавой и Киевом должны быть разрешены максимально быстро, во имя защиты Европы от "агрессивной экспансионистской политики России".Важно понимать, что речь идет не о безопасности отдельных стран, а о безопасности всего региона и даже континента, подчеркнул литовский лидер.Публичные разногласия не только подрывают единство, но и помогают "вражеской пропаганде", добавил он.Науседа также обсудил с президентами Украины и Польши вопросы смягчения процедур перевозки Украинского зерна через Польшу и увеличения транзита через Литву.Кризис в отношениях Варшавы и Киева вызвало решение Польши продлить эмбарго на импорт украинского зерна. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "некоторые страны только делают вид, что поддерживают Киев", имея при этом в виду Польшу.Официальная Варшава 20 сентября сообщила, что больше не будет вооружать Украину и сосредоточится на усилении собственных оборонительных способностей. Это заявление вызвало большой резонанс, так как большая часть оружия, отправленного другими союзниками, достигает Украины через территорию Польши.

https://ukraina.ru/20230921/1049592992.html

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новости, литва, гитанас науседа, польша, украина, кризис