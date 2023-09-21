https://ukraina.ru/20230921/1049601370.html

Успех "Ланцета", удары по мостам, Украина теряет поддержку. О чём говорили эксперты 21 сентября

Успех "Ланцета", удары по мостам, Украина теряет поддержку. О чём говорили эксперты 21 сентября - 21.09.2023 Украина.ру

Успех "Ланцета", удары по мостам, Украина теряет поддержку. О чём говорили эксперты 21 сентября

Украина.ру, 21.09.2023

2023-09-21T16:42

2023-09-21T16:42

2023-09-21T16:58

эксклюзив

владимир зеленский

оон

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оружие

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Ударный «Ланцет» и опасное ЗакавказьеНакануне в телеграм-каналах была опубликована видеозапись, как улучшенная версия российского дрона-камикадзе «Ланцет», способная бить на расстояние в 70 километров, уничтожила украинский истребитель МиГ-29 на аэродроме Долгинцево возле Кривого Рога.По мнению обозревателя журнала Forbes Дэвида Экса, это был боевой дебют новой версии российского беспилотника-камикадзе.Те, кто создавал «Ланцет», поработали над ним и сделали все возможное, чтобы увеличить продолжительность его полета, говорит военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.А дальше — четкая работа разведки, которая определила самолет на стоянке, чтобы оператор «Ланцета» четко навел дрон.По словам Леонкова, отличительное свойство «Ланцета» заключается в том, что украинская ПВО не может с ним бороться — было очень много кадров, на которых «Ланцеты» поражают радары и пусковые установки «Бук» и «Оса» ПВО.То, что он долетел до аэродрома, который однозначно должен быть защищен средствами ЗРК ПВО Украины, лишний раз это доказывает, указывает эксперт.Также Леонков ответил на вопрос, какая коалиция может противостоять России в Закавказье, ведь Москва признала суверенитет Баку над Нагорным Карабахом.«Все, что происходит в Закавказье, — это англо-американская история. Если говорить про американскую составляющую, то это правительство Армении 2018 года. Я уже не говорю про Саакашвили, он и Пашинян — это соросята. Их привели к власти для проведения проамериканской политики.Если говорить про Азербайджан — это британцы. Они туда зашли под видом экономического сотрудничества с British Petroleum, часть сотрудников которой были кадровыми сотрудниками Ми-6.Это стратегическая задача, которая решается на десятилетия вперед. Это перекрытие сухопутного перешейка на маршруте север — юг. Азербайджан, который выступает партнёром этого проекта, под контролем американо-британского консорциума.С другой стороны, против Ирана создается северный фланг, потому что в Закавказье будет несколько баз НАТО. Если сработает среднеазиатский вариант, то это будет мощнейший удар по глобальному проекту, на котором строится многополярный мир — "Один пояс — один путь"», — предупреждает Леонков.Ситуация на фронте и перспективы СВОИз зоны проведения СВО поступают сообщения, что российские войска снова нанесли удар по мосту через Оскол в районе Купянска, а также стали бить по переправам на реке Жеребец.Опыт уничтожения моста в Затоке под Одессой показал, что для этих целей недостаточно использовать «Калибры», поясняет военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев, мосты лучше уничтожать с помощью корректируемых авиабомб.Другое дело, что Украина может легко восстанавливать понтонные переправы. Надолго мы таким образом коммуникации противника не прервем, отмечает эксперт.Он также сообщил, что ВС РФ стали наносить удары по железнодорожной инфраструктуре в районе Харькова и Днепропетровска. Но опять же есть нюанс. Хорошо, если мы знаем, что скоро на станцию придет эшелон с оружием и боеприпасами. Но такая информация у нас не всегда имеется.А просто так бомбить станции мы не хотим, потому что это может привести к гибели мирного населения.«Другое дело, что даже временное прекращение коммуникаций противника облегчит нам задачу по постепенному выходу на Оскол. Если мы прижмем ВСУ к Оскольскому водохранилищу (там мостов нет, оно широкое), мы могли бы окружить их крупную группировку войск», — заявил Евсеев.При этом враг не выдохся, а перегруппировывается. У ВСУ действительно есть возможность провести третью волну «контрнаступа» на юге в конце сентября. Но это не мешает нам наступать на севере, сказал эксперт.«Можно сколько угодно говорить, что мы уничтожаем резервы ВСУ. Да, мы выбиваем подготовленный личный состав и технику под Ореховом и под Артемовском. Но после доукомплектования они все равно снова бросаются в бой.Поэтому нам все равно надо возвращать хотя бы левобережную часть Купянска. А зимой надо закончить с группировками ВСУ в Авдеевке и Северске. Я ожидаю, что зимой наши успехи будут значительнее.А противник зимой ослабнет. У него будут израсходованы подготовленные резервы. К весне Украина может набрать 200 тысяч новых бойцов. Но только в том случае, если мы не будем наступать», — сообщил Евсеев.В целом же, уверен он, СВО не закончится как минимум до конца 2024 года.Турция начала меньше поддерживать УкраинуКак сообщает телеграм-канал «Резидент» со ссылкой на источник в Офисе президента Украины, Турция почти остановила поставки оружия в Украину.Якобы украинские трейдеры не могут работать даже на черном рынке.В окружении Владимира Зеленского полагают, что в силу вступили негласные договоренности Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.Сложно сказать, верна ли эта информация, потому что есть очень много вбросов на эту тему, говорит эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай», политолог Фархад Ибрагимов. В то же время он скорее склоняется к тому, что это правда.Есть несколько версий, почему так могло произойти, поясняет политолог.За последние месяцы Анкара очень серьезно пересмотрела вопрос Украины, и отношения с Киевом стали смещаться в негативную сторону. И это подтверждает заявление Эрдогана по украинскому вопросу в ходе визита в Россию и встречи с Путиным.«В Турции стали лояльнее относиться к тому, что заявляет Россия. Если раньше позиция была беспрекословной и жесткой, хотя турки абстрагировались и держали марку в отличие от Германии и Франции, то сейчас ситуация совершенно иная.И то, что Эрдоган заявил, что Украине надо спуститься с небес на землю и умерить свои хотелки, указывает на то, что Турция начала подходить к вопросу более конструктивно, понимая, что киевский режим неадекватен, его заявления не имеют к реальности никакого отношения», — сказал Ибрагимов.Турция не хочет подставлять под удар отношения с Россией, добавил он, если раньше Анкара аморфно передавала оружие и способствовала активности Киева на линии фронта, то сейчас ситуация совершенно иная. В Анкаре не зря заявляют о том, что чем дольше затягивается вся эта история, тем хуже для всех.«И чтобы с этим покончить, нужно прекратить поставлять оружие, вот Анкара с себя и начала. Тем самым она хочет показать пример тем, кто колеблется, нужно оружие поставлять или нет», — заявил политолог.При этом, судя по выступлению Зеленского на площадке ООН, он серьезно подавлен и понимает, что поддержки, которую ему оказывали еще несколько месяцев назад, ждать не стоит.

https://ukraina.ru/20230921/1049575525.html

https://ukraina.ru/20230921/1049574320.html

https://ukraina.ru/20230921/1049574119.html

https://ukraina.ru/20230921/1049596420.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

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