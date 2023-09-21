https://ukraina.ru/20230921/1049598651.html
Чем закончится конфликт с поляками и почему у Зеленского плохое настроение - Стариков
Чем закончится конфликт с поляками и почему у Зеленского плохое настроение - Стариков - 21.09.2023 Украина.ру
Чем закончится конфликт с поляками и почему у Зеленского плохое настроение - Стариков
Писатель, публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков в эфире Украина.ру рассказал, почему NYT обвинил Киев в ударе по Константиновке перед приездом Зеленского в США, а также объяснил политическую логику Финляндию
2023-09-21T15:47
2023-09-21T15:47
2023-09-21T15:47
новости
видео
николай стариков
украина
владимир зеленский
киев
нагорный карабах
никол пашинян
финляндия
русофобия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/15/1049600824_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_50c89bae07cceb419a9362cd845dd2e8.jpg.webp
00:45 – Почему не заладились американские гастроли Зеленского? 03:20 – Есть ли у Украины силы на новое наступление? 04:48 – Сдача Нагорного Карабаха: причины и последствия для Пашиняна; 10:50 – Как Финляндия пострадала от русофобии; 15:00 – Россия-Китай-КНДР: о новых треугольниках.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/15/1049600824_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e7e8fa067837515dea835147d0e436eb.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, видео, николай стариков, украина, владимир зеленский, киев, нагорный карабах, никол пашинян, финляндия, русофобия, россия, кндр, видео
Новости, Видео, Николай Стариков, Украина, Владимир Зеленский, Киев, Нагорный Карабах, Никол Пашинян, Финляндия, Русофобия, Россия, КНДР
Чем закончится конфликт с поляками и почему у Зеленского плохое настроение - Стариков
Писатель, публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков в эфире Украина.ру рассказал, почему NYT обвинил Киев в ударе по Константиновке перед приездом Зеленского в США, а также объяснил политическую логику Финляндию
00:45 – Почему не заладились американские гастроли Зеленского?
03:20 – Есть ли у Украины силы на новое наступление?
04:48 – Сдача Нагорного Карабаха: причины и последствия для Пашиняна;
10:50 – Как Финляндия пострадала от русофобии;
15:00 – Россия-Китай-КНДР: о новых треугольниках.