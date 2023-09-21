Чем закончится конфликт с поляками и почему у Зеленского плохое настроение - Стариков - 21.09.2023 Украина.ру
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Чем закончится конфликт с поляками и почему у Зеленского плохое настроение - Стариков
Чем закончится конфликт с поляками и почему у Зеленского плохое настроение - Стариков - 21.09.2023 Украина.ру
Чем закончится конфликт с поляками и почему у Зеленского плохое настроение - Стариков
Писатель, публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков в эфире Украина.ру рассказал, почему NYT обвинил Киев в ударе по Константиновке перед приездом Зеленского в США, а также объяснил политическую логику Финляндию
2023-09-21T15:47
2023-09-21T15:47
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00:45 – Почему не заладились американские гастроли Зеленского? 03:20 – Есть ли у Украины силы на новое наступление? 04:48 – Сдача Нагорного Карабаха: причины и последствия для Пашиняна; 10:50 – Как Финляндия пострадала от русофобии; 15:00 – Россия-Китай-КНДР: о новых треугольниках.
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новости, видео, николай стариков, украина, владимир зеленский, киев, нагорный карабах, никол пашинян, финляндия, русофобия, россия, кндр, видео
Новости, Видео, Николай Стариков, Украина, Владимир Зеленский, Киев, Нагорный Карабах, Никол Пашинян, Финляндия, Русофобия, Россия, КНДР

Чем закончится конфликт с поляками и почему у Зеленского плохое настроение - Стариков

15:47 21.09.2023
 
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Писатель, публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков в эфире Украина.ру рассказал, почему NYT обвинил Киев в ударе по Константиновке перед приездом Зеленского в США, а также объяснил политическую логику Финляндию
00:45 – Почему не заладились американские гастроли Зеленского?
03:20 – Есть ли у Украины силы на новое наступление?
04:48 – Сдача Нагорного Карабаха: причины и последствия для Пашиняна;
10:50 – Как Финляндия пострадала от русофобии;
15:00 – Россия-Китай-КНДР: о новых треугольниках.
 
НовостиВидеоНиколай СтариковУкраинаВладимир ЗеленскийКиевНагорный КарабахНикол ПашинянФинляндияРусофобияРоссияКНДР
 
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