https://ukraina.ru/20230921/1049598651.html

Чем закончится конфликт с поляками и почему у Зеленского плохое настроение - Стариков

Чем закончится конфликт с поляками и почему у Зеленского плохое настроение - Стариков - 21.09.2023 Украина.ру

Чем закончится конфликт с поляками и почему у Зеленского плохое настроение - Стариков

Писатель, публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков в эфире Украина.ру рассказал, почему NYT обвинил Киев в ударе по Константиновке перед приездом Зеленского в США, а также объяснил политическую логику Финляндию

2023-09-21T15:47

2023-09-21T15:47

2023-09-21T15:47

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00:45 – Почему не заладились американские гастроли Зеленского? 03:20 – Есть ли у Украины силы на новое наступление? 04:48 – Сдача Нагорного Карабаха: причины и последствия для Пашиняна; 10:50 – Как Финляндия пострадала от русофобии; 15:00 – Россия-Китай-КНДР: о новых треугольниках.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, видео, николай стариков, украина, владимир зеленский, киев, нагорный карабах, никол пашинян, финляндия, русофобия, россия, кндр, видео