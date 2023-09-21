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Глобальный Юг не интересует Украина - Foreign Policy

Глобальный Юг не интересует Украина - Foreign Policy - 21.09.2023 Украина.ру

Глобальный Юг не интересует Украина - Foreign Policy

Страны Глобального Юга неохотно критикуют Россию, сообщил 19 сентября колумнист издания Foreign Police

2023-09-21T15:20

2023-09-21T15:20

2023-09-21T15:20

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В Нью-Йорке началась 78 сессия Генеральной Ассамблеи ООН. По традиции на Генассамблее выступают главы государств, премьер-министры и главы МИД, представляющие большинство стран мира.В этом году на Генассамблею не приехали первые лица России, Китая, Франции и Великобритании.Многие темы выступлений очень предсказуемы, пишет FP. Прозвучат аргументы о необходимости предотвратить изменение климата и глобальное потепление, включая эмоциональные призывы лидеров малых островных государств, которые рискуют в ближайшем будущем исчезнуть из-за повышения уровня моря. Прозвучат и призывы к укреплению мира, будь то в конкретных регионах или во всём мире.Президент Украины Владимир Зеленский отправился в Соединенные Штаты, чтобы заручиться американской и международной поддержкой, пишет автор статьи.В это же время в ООН прибыли десятки лидеров так называемого Глобального Юга.Автор статьи пытается разобраться в вопросе, почему бедные и развивающиеся страны так безразличны к конфликту на Украине.По мнению автора, страны Глобального Юга неохотно критикуют Россию, руководствуясь "старой и логичной стратегией, давно принятой слабыми": "если над вами доминирует одна группа стран, скажем, Запад, то ради получения большей передышки для себя вы болеете за их соперников".По словам автора, "бедные страны" поступали так и не только по отношению не только к России, но и к Китаю в период его впечатляющего подъёма за последние несколько десятилетий.Также автор рассматривает само понятие "Глобальный Юг". Этот термин объединяет многие страны, которые даже не являются южными. А понятие "Запад", по его мнению, - это ещё одно нечеткое и неточное словосочетание.Главным внешнеполитическим приоритетом Запада, по его словам, сейчас является принуждение другие стран к сочувствию и сотрудничеству в "борьбе Украины за возвращение контроля над территорией".Глава офиса президента Украины Андрей Ермак опубликовал видео с Генассамблеи ООН, на котором Зеленский активно обнимается, здоровается за руку, фотографируется именно с представителями африканских стран, а также с делегацией из Израиля.

https://ukraina.ru/20230921/1049594647.html

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новости, запад, глобальный юг, владимир зеленский, африка, украина, россия, оон, генассамблея оон, зарубежье