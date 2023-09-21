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Глобальный Юг не интересует Украина - Foreign Policy
Глобальный Юг не интересует Украина - Foreign Policy - 21.09.2023 Украина.ру
Глобальный Юг не интересует Украина - Foreign Policy
Страны Глобального Юга неохотно критикуют Россию, сообщил 19 сентября колумнист издания Foreign Police
2023-09-21T15:20
2023-09-21T15:20
2023-09-21T15:20
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В Нью-Йорке началась 78 сессия Генеральной Ассамблеи ООН. По традиции на Генассамблее выступают главы государств, премьер-министры и главы МИД, представляющие большинство стран мира.В этом году на Генассамблею не приехали первые лица России, Китая, Франции и Великобритании.Многие темы выступлений очень предсказуемы, пишет FP. Прозвучат аргументы о необходимости предотвратить изменение климата и глобальное потепление, включая эмоциональные призывы лидеров малых островных государств, которые рискуют в ближайшем будущем исчезнуть из-за повышения уровня моря. Прозвучат и призывы к укреплению мира, будь то в конкретных регионах или во всём мире.Президент Украины Владимир Зеленский отправился в Соединенные Штаты, чтобы заручиться американской и международной поддержкой, пишет автор статьи.В это же время в ООН прибыли десятки лидеров так называемого Глобального Юга.Автор статьи пытается разобраться в вопросе, почему бедные и развивающиеся страны так безразличны к конфликту на Украине.По мнению автора, страны Глобального Юга неохотно критикуют Россию, руководствуясь "старой и логичной стратегией, давно принятой слабыми": "если над вами доминирует одна группа стран, скажем, Запад, то ради получения большей передышки для себя вы болеете за их соперников".По словам автора, "бедные страны" поступали так и не только по отношению не только к России, но и к Китаю в период его впечатляющего подъёма за последние несколько десятилетий.Также автор рассматривает само понятие "Глобальный Юг". Этот термин объединяет многие страны, которые даже не являются южными. А понятие "Запад", по его мнению, - это ещё одно нечеткое и неточное словосочетание.Главным внешнеполитическим приоритетом Запада, по его словам, сейчас является принуждение другие стран к сочувствию и сотрудничеству в "борьбе Украины за возвращение контроля над территорией".Глава офиса президента Украины Андрей Ермак опубликовал видео с Генассамблеи ООН, на котором Зеленский активно обнимается, здоровается за руку, фотографируется именно с представителями африканских стран, а также с делегацией из Израиля.
https://ukraina.ru/20230921/1049594647.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, запад, глобальный юг, владимир зеленский, африка, украина, россия, оон, генассамблея оон, зарубежье
Новости, Запад, Глобальный Юг, Владимир Зеленский, Африка, Украина, Россия, ООН, Генассамблея ООН, Зарубежье
Глобальный Юг не интересует Украина - Foreign Policy
Страны Глобального Юга неохотно критикуют Россию, сообщил 19 сентября колумнист издания Foreign Police
В Нью-Йорке началась 78 сессия Генеральной Ассамблеи ООН. По традиции на Генассамблее выступают главы государств, премьер-министры и главы МИД, представляющие большинство стран мира.
В этом году на Генассамблею не приехали первые лица России, Китая, Франции и Великобритании.
Многие темы выступлений очень предсказуемы, пишет FP. Прозвучат аргументы о необходимости предотвратить изменение климата и глобальное потепление, включая эмоциональные призывы лидеров малых островных государств, которые рискуют в ближайшем будущем исчезнуть из-за повышения уровня моря. Прозвучат и призывы к укреплению мира, будь то в конкретных регионах или во всём мире.
Президент Украины Владимир Зеленский отправился в Соединенные Штаты, чтобы заручиться американской и международной поддержкой, пишет автор статьи.
В это же время в ООН прибыли десятки лидеров так называемого Глобального Юга.
"Вот уже несколько месяцев американские и европейские политики и дипломаты умоляют своих коллег в этой неуклюжей группе стран занять принципиальную позицию вместе с Западом в осуждении российского вторжения", - говорится в материале.
Автор статьи пытается разобраться в вопросе, почему бедные и развивающиеся страны так безразличны к конфликту на Украине.
По мнению автора, страны Глобального Юга неохотно критикуют Россию, руководствуясь "старой и логичной стратегией, давно принятой слабыми": "если над вами доминирует одна группа стран, скажем, Запад, то ради получения большей передышки для себя вы болеете за их соперников".
По словам автора, "бедные страны" поступали так и не только по отношению не только к России, но и к Китаю в период его впечатляющего подъёма за последние несколько десятилетий.
Также автор рассматривает само понятие "Глобальный Юг". Этот термин объединяет многие страны, которые даже не являются южными. А понятие "Запад", по его мнению, - это ещё одно нечеткое и неточное словосочетание.
Главным внешнеполитическим приоритетом Запада, по его словам, сейчас является принуждение другие стран к сочувствию и сотрудничеству в "борьбе Украины за возвращение контроля над территорией".
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак опубликовал видео с Генассамблеи ООН, на котором Зеленский активно обнимается, здоровается за руку, фотографируется именно с представителями африканских стран, а также с делегацией из Израиля.