Польша прекращает поставлять Украине оружие из-за зернового скандала - CNN - 21.09.2023 Украина.ру
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Польша прекращает поставлять Украине оружие из-за зернового скандала - CNN
Польша прекращает поставлять Украине оружие из-за зернового скандала - CNN - 21.09.2023 Украина.ру
Польша прекращает поставлять Украине оружие из-за зернового скандала - CNN
Польша прекратит поставки оружия Украине на фоне растущего спора по поводу украинского зерна, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Об этом 21 сентября сообщили журналисты CNN
2023-09-21T11:21
2023-09-21T11:21
новости
украина
польша
зарубежье
матеуш моравецкий
тарас качка
зерно
владимир зеленский
оружие
cnn
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Такое заявление польский премьер сделал на фоне скандала вокруг импорта ряда украинских зерновых.Польша долгое время была одним из самых верных сторонников Украины после начала специальной военной операции. CNN пишет, что страны бывшего Восточного блока поддерживали Украины, потому что бояться, что военные действия перейдут на их территорию.Но отношения между странами испортились из-за скандала с украинским зерном.28 апреля Европейская комиссия достигла соглашения с Польшей, Болгарией, Венгрией, Румынией и Словакией об ограничениях импорта украинской сельскохозяйственной продукции.2 мая было объявлено о введении временного запрета на импорт пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника с Украины. Действие запрета было продлено до 15 сентября.Однако 15 сентября Еврокомиссия решила не продлевать ограничения на импорт украинской продукции, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке.В Киеве ответили на введенный польской стороной запрет. Заместитель министра экономики и торговый представитель Украины Тарас Качка заявил, что в ближайшие дни Киев введет эмбарго на лук, помидоры, капусту и яблоки из Польши.По словам Качки, Украина пошла на такой шаг, чтобы убедить Варшаву пустить через свою территорию украинское зерно, пусть и во вред местным фермерам.Министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телус заявил, что Польша справится с эмбарго на овощи и фрукты, а вот сможет ли Украина пережить польское вето на ввоз агропродукции — неизвестно.Моравецкий добавил, что Польша может расширить список запрещённых к ввозу из Украины товаров в случае, если Киев будет накалять конфликт.Варшава занимала лидирующую позицию среди союзников по НАТО в поставках Киеву тяжелого вооружения. Весной Польша стала первой страной НАТО, направившей истребители в Украину, сообщили журналисты CNN.Ранее Польша также отправила в Украину более 200 танков советского образца. Большая часть западной военной техники и других поставок поступает в Украину через Польшу, и, по данным Организации Объединенных Наций, страна принимает 1,6 миллиона украинских беженцев, добавили в CNN.
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новости, украина, польша, зарубежье, матеуш моравецкий, тарас качка, зерно, владимир зеленский, оружие, cnn
Новости, Украина, Польша, Зарубежье, Матеуш Моравецкий, Тарас Качка, зерно, Владимир Зеленский, оружие, CNN

Польша прекращает поставлять Украине оружие из-за зернового скандала - CNN

11:21 21.09.2023
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМатеуш Моравецки
Матеуш Моравецки - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Польша прекратит поставки оружия Украине на фоне растущего спора по поводу украинского зерна, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Об этом 21 сентября сообщили журналисты CNN
“Мы больше не передаем оружие Украине, потому что сейчас мы вооружаем Польшу”, - заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
Такое заявление польский премьер сделал на фоне скандала вокруг импорта ряда украинских зерновых.
Польша долгое время была одним из самых верных сторонников Украины после начала специальной военной операции. CNN пишет, что страны бывшего Восточного блока поддерживали Украины, потому что бояться, что военные действия перейдут на их территорию.
Но отношения между странами испортились из-за скандала с украинским зерном.
28 апреля Европейская комиссия достигла соглашения с Польшей, Болгарией, Венгрией, Румынией и Словакией об ограничениях импорта украинской сельскохозяйственной продукции.
2 мая было объявлено о введении временного запрета на импорт пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника с Украины. Действие запрета было продлено до 15 сентября.
Однако 15 сентября Еврокомиссия решила не продлевать ограничения на импорт украинской продукции, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке.
В Киеве ответили на введенный польской стороной запрет. Заместитель министра экономики и торговый представитель Украины Тарас Качка заявил, что в ближайшие дни Киев введет эмбарго на лук, помидоры, капусту и яблоки из Польши.
По словам Качки, Украина пошла на такой шаг, чтобы убедить Варшаву пустить через свою территорию украинское зерно, пусть и во вред местным фермерам.
Министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телус заявил, что Польша справится с эмбарго на овощи и фрукты, а вот сможет ли Украина пережить польское вето на ввоз агропродукции — неизвестно.
Моравецкий добавил, что Польша может расширить список запрещённых к ввозу из Украины товаров в случае, если Киев будет накалять конфликт.
Варшава занимала лидирующую позицию среди союзников по НАТО в поставках Киеву тяжелого вооружения. Весной Польша стала первой страной НАТО, направившей истребители в Украину, сообщили журналисты CNN.
Ранее Польша также отправила в Украину более 200 танков советского образца. Большая часть западной военной техники и других поставок поступает в Украину через Польшу, и, по данным Организации Объединенных Наций, страна принимает 1,6 миллиона украинских беженцев, добавили в CNN.
- РИА Новости, 1920, 21.09.2023
05:24
"Закрыть на ремонт взлётную полосу в Жешуве". Польские политики о действиях и заявлениях киевских властейГотовность Украины ограничить ввоз продовольствия из Польши и выступление Владимира Зеленского в ООН вызвали резкую критику в Варшаве. Киеву прямо указали на его зависимость от западного соседа
 
НовостиУкраинаПольшаЗарубежьеМатеуш МоравецкийТарас КачказерноВладимир ЗеленскийоружиеCNN
 
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