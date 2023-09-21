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Зеленский в ООН. О чем говорят жесты и язык тела президента Украины

Зеленский в ООН. О чем говорят жесты и язык тела президента Украины - 21.09.2023 Украина.ру

Зеленский в ООН. О чем говорят жесты и язык тела президента Украины

Зеленский выступил в ООН. Кажется, не сказал ничего нового: нужно оружие, деньги, санкции против России. Но все же новое есть. Это жесты, это язык тела, который выдает в нем изменения, не подвластные речам

2023-09-21T10:19

2023-09-21T10:19

2023-09-21T11:20

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владимир зеленский

украина

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«Это не Зеленский, это его двойник!»Такие сенсационные разоблачения появляются в интернете уже давно. Приводят доказательства: смотрите, нос другой, лицо, глаза. Да всё другое!Да, того самовлюблённого, но всё-таки довольно симпатичного парня — комедийного актера Володю Зеленского — не узнать.Это совершенно другой человек, с выражением злобы и отчаяния на лице.Конечно, он изменился. Можно только представить, насколько он изменился внутренне, если так поменялась его внешность.Смесь ненависти и досады, а сверху — улыбка лицемерия на его когда-то весёлом и беззаботном лице.А в последнее время всё больше ненависти, всё меньше улыбок. Во время выступления Зеленского в ООН можно было увидеть «сто оттенков» злобы и отчаяния и ни одного дружеского момента.Кажется, весь лоск, всё тщеславие президента Украины куда-то делись, и стал виден настоящий Зеленский сегодня.«Хоть с чёртом!»Но это не двойник. Это тот самый «Зе», за которого проголосовали миллионы жителей Украины в надежде, что он действительно, как обещал, «хоть с чёртом лысым» будет о мире договариваться и прекратит войну в Донбассе.Но он просто играл, озвучивал написанные для него тексты. Ловкий актёр играл на публику одно, а делал совершенно другое. Ничего он и не собирался делать. Он хотел хорошо заработать и записать в свое портфолио лучшую роль — «президент Украины». Больше намерений у него не было.Но поначалу обмануть всех удалось замечательно. Особенно на фоне тотального разочарования предыдущей властью. Война в Донбассе не прекращалась, в стране торжествовала коррупция, Порошенко уже всем надоел.А новый политик, весёлый и молодой, казалось, обещал, что всё поменяется. Он выгодно отличался от других членов украинского политикума и внешне.«Зе» шёл в Раду на поддержке народа, и получал энергию от людей. Помните, как он пошёл в Раду пешком (в первый и последний раз он шёл туда пешком, но кто ж об этом знал).Как он брался с людьми за руки.Да, это был артистический трюк, такое братание, единение с народом, отлично срежиссированное заранее мероприятие. И народ был вместе с «Зе». С новым президентом связывали надежды на другую жизнь для страны.В своей первой речи в Раде он перешёл на русский язык. Резко поставил на место депутата Ляшко, который указал президенту «Говорите на мове!» Как это всем тогда понравилось, как многообещающе выглядело. Кто же знал, что Зеленский через два года уже запретит говорить, читать и думать на русском языке.А как решительно он взял президентскую булаву! Как схватил её! Все подумали: ну всё, сейчас начнётся.Тем более что в первом же выступлении в Раде в качестве президента Зеленский объявил о новых выборах парламента. «Придёт весна — сажать будем!»Но потом всё, как мы знаем, пошло не так.«Не так все сталося, як гадалося» — такая есть украинская поговорка. Не так все произошло, как думалось.Все, что говорил Зеленский, оказалось ложью.Специалисты по социальной психологии говорят, что трудно понять, когда именно Зеленский играет. Он играет почти постоянно.Речи ему пишут, одежду подбирают. А жесты и проникновенные взгляды — это уже лично сам актёр-президент придумывает.«Открытые руки» и другие приёмчикиКакие же приёмы использует Зеленский в своих политических шоу?Самый любимый жест Зеленского — «рука к сердцу». Он употребляет его к месту и не к месту. На любой встрече, при любом выступлении. Хоть на трибуне ООН, хоть в записи личного видео.Это жест клятвы, который должен убедить нас в искренности намерений.Второй любимый жест Зеленского — «открытые ладони». Он протягивает руки с открытыми ладонями к собеседнику или зрителю, как бы сообщая: «У меня мирные намерения».Это древнейший жест-символ: у меня нет оружия, я пришел с миром и доверяю тебе.Этот приём активно используют актёры, политики, продавцы недвижимости.Если при жесте «открытые руки» человек будет ещё и с открытой шеей, то это символизирует бесстрашие.Все эти жесты «записаны» в наше подсознание с древнейших времён.Зеленский часто использовал жест «открытые руки» и открытую шею. Даже если он в галстуке, галстук был надет достаточно расслабленно.Впрочем, его уже давно никто не видел в чём-то другом, кроме майки цвета хаки.Зачем хаки?Одевают Зеленского, конечно же, тоже профессионалы-имиджмейкеры. Все смеются над его формой одежды. Но одевает он майки и толстовки не для нас, и не для политиков Запада. Он ходит в такой одежде для украинцев. Как и всё его окружение, кстати. Это, конечно же, тоже сигнал.«Я тоже в окопах, как вы». «Я тоже переживаю сложные времена, как вы». И на подсознание это действует отлично. А новости о том, что человек в зелёной футболке накопил за последние несколько месяцев ещё один миллиард долларов на личном счету, конечно, на Украине никто не озвучивает.Я жду поддержкиЧасто во время своих телеобращений к народу Зеленский поднимает руку со сжатым кулаком вверх. Это жест «иди за мной», «я твой лидер», «я призываю людей сплотиться вокруг меня».Иногда на встречах он сидит со сцепленными пальцами рук. Это жест «я наблюдаю». Нет попытки доминирования. Но и нет попытки присоединиться к собеседнику.Такой жест часто демонстрирует также глава Казахстана Токаев.«Я выжидаю», «я в стороне», «на меня не рассчитывай, но и нападать я не собираюсь» — примерно так можно истолковать эти сцепленные пальцы. Закрытая поза. Так же, как скрещенные на груди руки.«Мальчик Володя» и «папа Байден»Об отношениях Зеленского с лидерами Запада тоже можно судить по языку тела.Например, на фото с Байденом Зеленский всегда выступает «снизу», это отношения отца и сына. Зеленский демонстрирует почтительность, близость, теплоту. Он как бы приобнимает Байдена, как сын. А тот даже умудрился погладить президента Украины ниже спины. Это известнейший снимок, после которого возникло множество мемов.Все уловили «язык тела». Лучший мэм — «Папа Байден, давай я буду тебе сыночком, вместо этого неудачника Хантера».Самые сложные отношения у Зеленского — с канцлером Шольцем. Это выражает и язык их тел. Всегда на расстоянии, всегда с «защитным барьером» — например, другая рука при рукопожатии прижата к туловищу, закрывает область солнечного сплетения.«Молитвенный жест» — ладонь одной руки накрывает другую. «Я тебе ничего не скажу», как бы говорит Шольц, который держит руки сжатыми всё время встречи, и стоя, и сидя.А вот с Макроном, Сунаком и особенно с президентом Польши Дудой Зеленский обнимался, кажется, до хруста в костях.Но искренними ли были эти объятия? Конечно, нет. Часто эти объятия даже неприятны Зеленскому и неожиданны для него, как утверждают специалисты по языку тела.Он теряется, пытается обнять ещё крепче, чем обнимают его. А как потешно выглядело буквально «слияние двух тел» на встречах с президентом Польши Дудой!Закончились эти лживые объятия уже всем известно как. Президент Польши без колебаний поставил Зеленского и Украину на место, пригрозив «санкциями»: не будет ни помощи, ни оружия, ни транзита грузов.От пылких объятий и проникновенных взглядов «глаза в глаза» президент Польши в мгновение ока перешёл к языку ненависти.Ну что ж. Не только Зеленский, который обманул свой народ, умеет переобуваться в воздухе. Эквилибристы!И даже если это польская предвыборная риторика, Зеленскому не легче. Это один из множества сигналов, что от него западные лидеры отворачиваются, ставят на место. То ли ещё будет!«Зеленский в ярости. Думаю, что в частном порядке от него требуют, чтобы он пошёл на заморозку конфликта», — отметил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор после выступления президента Украины в ООН.«Самый богатый актер в мире», как называют Зеленского, вынужден будет исполнять новую роль: мальчик для битья.

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

эксклюзив, владимир зеленский, украина, джо байден, дуда, риши сунак, эммануэль макрон