https://ukraina.ru/20230921/1049579291.html

Грузия – следующая? Что будет с Закавказьем после падения Карабаха

Грузия – следующая? Что будет с Закавказьем после падения Карабаха - 21.09.2023 Украина.ру

Грузия – следующая? Что будет с Закавказьем после падения Карабаха

История независимой Нагорно-Карабахской республики подходит к концу. Стороны достигли соглашения о прекращении огня. 21 сентября между представителями Карабаха и Азербайджана пройдут переговоры, на которых, очевидно, будут обсуждаться условия вхождения республики в состав азербайджанского государства.

2023-09-21T04:37

2023-09-21T04:37

2023-09-21T04:37

эксклюзив

грузия

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Армия обороны республики разоружается , все армянские соединения (Ереван отрицает их существование) выводятся с её территории.Разумеется, произошедшее будет иметь самые серьёзные политические последствия для всего региона. Прежде всего, речь идёт о судьбе карбахаских армян, которая станет одним из предметов переговоров между представителями Степанакерта и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Напомним, ранее Алиев требовал от армянского населения региона принять азербайджанское гражданство или оставить Карабах. В настоящее время армяне массово покидают республику. В сети распространяются кадры из аэропорта Степанакерта, наполненного беженцами, ожидающими возможности уехать из своего дома – по всей видимости, навсегда.То, что Баку сейчас требует выдать ему часть карабахских должностных лиц и военных, в числе прочего, может свидетельствовать о желании задействовать инструмент давления на всех, кто решит остаться в Карабахе. Как показывает украинская практика, клеймо "пособника террористов" при определённых обстоятельствах может получить каждый. Азербайджан, вопреки собственным обнадёживающим заявлениям, отнюдь не заинтересован в сохранении в регионе армянского населения. Соответственно, оно будет из него выдавливаться, а сам Нагорный Карабах тюркизироваться – демографический потенциал Азербайджана вполне это позволяет.Не до конца ясна судьба российской миротворческой миссии – единственной силы, которая не сегодняшний день решает проблемы безопасности карабахских армян. Мандат миссии официально истекает в 2025 году, однако если Азербайджан и Армения действительно в ближайшее время подпишут мирный договор, то от России могут потребовать вывести её незамедлительно. Да и в целом не очень понятно, как она будет сосуществовать с азербайджанскими боевыми подразделениями, которые, по всей видимости, рассчитывают войти в Степанакерт в самом скором времени.На этом фоне Армения, очевидно, продолжит становиться частью сферы влияния США и их ближайших союзников. При нынешней динамике выход из ОДКБ и требование вывода с армянской территории российской военной базы представляется вопросом времени.Таким образом, в Закавказье растёт влияние стоящей за Азербайджаном Турции, а Армения, по всей видимости, не против начать играть роль регионального форпоста Запада. Остаётся Грузия, которая в последнее время ведёт достаточно прагматичную политику, отказавшись от конфронтации с Россией.18 сентября представители грузинской Службы государственной безопасности сообщили, что в стране готовится государственный переворот, основную роль в котором должно сыграть "Единое национальное движение" Михаила Саакашвили. Каковы шансы на то, что Запад и Турция, добившись своего в Азербайджане и Армении, смогут политически переформатировать Грузию?Сведения, предоставленные СГБ, прежде всего, связаны с внутригрузинской политической повесткой и возможностью вмешательства Запада в процедуру парламентских выборов в Грузии, которые намечены на осень 2024 года. Такое мнение высказал в интервью Украине.ру эксперт Фонда стратегической культуры Андрей Арешев."Это ключевое событие в парламентской республике, которой является Грузия. Конечно, местные прозападные радикалы и их кураторы из западных спецслужб предпримут всё возможное, чтобы раскачать ситуацию", - отметил политолог.По его словам, события в Карабахе имеют с ситуацией в Грузии косвенную связь, потому что рост западного влияния как в Армении, так и в Азербайджане приведёт к более серьёзным усилиям по активизации попыток склонить нынешние грузинские власти к смене внешнеполитического курса - с нынешнего, который, в том числе, настроен на сохранение выгодных для Тбилиси связей с Россией, в сторону того, которым шёл Саакашвили."Я думаю, что для этого будут применяться все доступные средства. И упоминание Службой государственной безопасности людей, связанных с Саакашвили, как действующих лиц этого вскрытого заговора, само по себе говорит о многом", - считает Арешев.В целом в Закавказье сейчас происходит формирование единого прозападного геополитического ландшафта, подчеркнул политолог. "Это задача успешно реализуется, залогом чему являются как объективные, так и субъективные обстоятельства. Я думаю, что если бы события на территории бывшей Украины развивались бы по другому, более благоприятному для Москвы пути, то у ситуации в Закавказье был бы иной промежуточный итог. То, что случилось, мы анализируем с горьким разочарованием, однако очевидно, что дело к тому и шло", - отметил эксперт.Он также заявил, что перемены во внешней и внутренней политике Армении будут создавать "менее комфортную для Москвы среду с точки зрения реализации своей политики в регионе, возможности которой сужаются"."И очень хотелось бы надеяться, что действующие грузинские власти проявят мудрость и благоразумие и будут действовать аккуратно, но чётко и последовательно, пресекая попытки каких-либо вооружённых провокаций и уличных акций с заходом на местный вариант "майдана", - подвёл итог Андрей Арешев.

https://ukraina.ru/20230920/1049571663.html

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эксклюзив, грузия