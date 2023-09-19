https://ukraina.ru/20230919/1049510018.html

Арчил Сихарулидзе: Украина возомнила себя новой Римской империей и жаждет взорвать Грузию через Майдан

Арчил Сихарулидзе: Украина возомнила себя новой Римской империей и жаждет взорвать Грузию через Майдан - 19.09.2023 Украина.ру

Арчил Сихарулидзе: Украина возомнила себя новой Римской империей и жаждет взорвать Грузию через Майдан

Вряд ли в Грузии кто-то возьмет оружие и будет сражаться с правительством. Это абсолютное сумасшествие, которое ничего общего с реальностью не имеет, считает грузинский политолог Арчил Сихарулидзе

2023-09-19T06:00

2023-09-19T06:00

2023-09-19T06:00

интервью

украина

грузия

майдан

демократия

алексей арестович

давид арахамия

армения

саакашвили

сша

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина. ру.Служба госбезопасности Грузии (СГБ) сообщила, что сообщники экс-президента Михаила Саакашвили будут готовиться к беспорядкам по украинскому сценарию с кровопролитием в октябре, если Грузия не получит статус кандидата в члены Евросоюза к концу года.Среди заговорщиков в ведомстве назвали имена замдиректора Департамента контрразведки СБУ Георгия Лорткипанидзе и командира "Грузинского легиона" на Украине Мамуку Мамулашвили.- Арчил, насколько реалистичен такой сценарий?- Есть вещи, о которых можно спорить, а о возможности революции говорят прямо. Высокопоставленные чиновники на Украине уже давно не скрывают, что они недовольны правительством Грузии и хотят сменить эту власть. Политическая элита Украины, когда говорит, что является другом Грузии продолжает линию Саакашвили-Ющенко.Как только эти политические взгляды со стороны Грузии были разрушены, то есть к власти пришли люди, которые считают себя прагматиками, то линия партии на Украине изменилась и с тех пор идет серьёзная критика. Арестович*, Арахамия, Подоляк — это лица, которые в своих официальных заявлениях рассматривают Грузию как младшего брата и хотят, чтобы она начала агрессивные действия против России, что будет удобно для Украины.В 2024 году в Грузии пройдут парламентские выборы. И зарубежные партнёры в США, Украине и Восточной Европе понимают, что несмотря на критику правящей партии "Грузинская мечта", а она в каких-то моментах, простите за грубость, зажралась, оппозиция очень слаба и не сможет одержать победу на выборах. Поэтому они очень активно рассматривают вопросы революции, смены режима и других вещей.Насколько заявление СГБ, которую часто во времена Саакашвили и Шеварнадзе использовали в политических целях, соответствует действительности, – другой вопрос, но то, что есть желание у оппозиции на Украине, некоторых наших коллег в США и Европе эту власть свергнуть – бесспорный факт. И чем дальше к выборам, тем больше будут ситуацию накалять.А почему октябрь-ноябрь, то любому ясно, что с июля по август – мертвый сезон, самый политически активный период – это октябрь – середина декабря. Потом до марта – это опять мертвый сезон из-за холодов. Поэтому накалять ситуацию будут до выборов в октябре –декабре, если не получится – будет второй этап март-апрель-май.- Ударной силой Евромайдана на Украине стали ультраправые боевики-националисты. Есть ли в Грузии радикальные группировки, пусть и малочисленные, которые могут устраивать силовые акции на улицах столицы?- В самой Грузии таких сил нет и не может быть. Вряд ли в Грузии кто-то возьмет оружие и будет сражаться с правительством. Это абсолютное сумасшествие, которое ничего общего с реальностью не имеет. Многое из того, что Украина проходит сейчас, мы прошли в 90-е. Когда люди с "Калашниковыми" бегали по улицам и сражались с полицией. Это была гражданская война между звиядистами и сторонниками власти. Власть кого-то из них убила, кого-то арестовала.Потом приехал Михаил Саакавшили и при поддержке власти сформулировал общее правило: никаких свержений власти, хотите выиграть – выигрывайте выборы. Нужно поблагодарить Саакашвили и его людей, именно они сформировали жесткую вертикаль в МВД. Поэтому правительство в этом отношении будет очень эффективным и большинство протестующих повяжет и посадит в тюрьму. Уверен, что население Грузии не будет этому препятствовать.Теперь по поводу Мамулашвили. Прокуратура Грузии серьезно охотится за людьми из правительства Саакавшили, которые были близки к Ющенко и Тимошенко. Они годами скрываются на Украине и рассматривают Грузию как ареал их развития. Куда еще податься Мамулашвили и его людям?Вспомним слова Арестовича*, который говорил, что, если Украина победит, у нее будет натренированная миллионная армия, и она будет освобождать Грузию, Армению, Приднестровье. Попытка формировать из Украины нового регионального игрока – это результат абсолютно неадекватного самовосприятия, которое Украина получила благодаря нашим американским и западным коллегам, которые до войны называли Украину самой коррумпированной страной Европы, а сейчас они быстро поменяли пластинку, и Украина оказывается чуть ли не новой Римской империей и там все святые.Насчет Мамулашвили - это очень прискорбная реальность, средневековый подход, который я часто вижу на постсоветском пространстве: я сейчас убегу в другую страну, соберу там войска, вернусь и меня здесь коронуют. Эта эпоха закончена, в Грузии никто не ждет грузина, который при поддержке Украины или США вторгнется в нашу страну и нас освободит. Грузию не надо освобождать, Грузию надо строить.- Тогда насколько силен запрос на евроинтеграцию, дискуссия вокруг которой, по замыслу заговорщиков, и должна стать камнем преткновения?- Еще в 2007 году я сам голосовал на референдуме за вступление в Евросоюз и НАТО. Но прошло уже 16 лет, и реальность поменялась. Смысл евроинтеграции Грузии был в том, чтобы избежать войны. Это была рефлексия Грузии на гражданскую войну в Абхазии и Южной Осетии. Больше не воевать. Вряд ли какой-то грузин, молодой или старый, скажет вам, что ради того, чтобы вступить в НАТО, он пойдет куда-то воевать. Но единственный выбор, который оставили грузинам, это идти в Европу.Правительство Грузии, к сожалению, не работает с молодежью. Оно отдало молодежь на аутсорсинг западным агентствам. И они очень активно в этом направлении работают, проповедуя свои государственные интересы. Здесь правительство должно вмешиваться, и говорит, через школу и другие институты, что интересы Грузии отличаются от интересов Франции, Великобритании и США. Национальные интересы никуда не делись, и мнение США по какому-то вопросу не означает автоматическое согласие грузинского народа.Я бы посоветовал украинской стороне меньше слушать своих так называемых друзей. То, что говорит Арахамия или Подоляк, которые заявляют, что в Грузии меньше демократии, чем на Украине, у любого человека в Грузии, у которого нет идеологической предвзятости, вызывает минимум удивление. Я не знаю ни одного грузина, который убегал бы в Молдову или на Украину жить. Но я знаю очень много молдаван, украинцев и россиян, которые прибежали жить в Грузию. Вряд ли бы они это сделали, если бы в Грузии было меньше демократии, чем в Молдове и на Украине.*Алексей Арестович признан в России террористом и экстремистом.

https://ukraina.ru/20201110/1029563024.html

https://ukraina.ru/20230918/1049498250.html

https://ukraina.ru/20230918/1049478793.html

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, украина, грузия, майдан, демократия, алексей арестович, давид арахамия, армения, саакашвили, сша