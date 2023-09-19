Арчил Сихарулидзе: Украина возомнила себя новой Римской империей и жаждет взорвать Грузию через Майдан - 19.09.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230919/1049510018.html
Арчил Сихарулидзе: Украина возомнила себя новой Римской империей и жаждет взорвать Грузию через Майдан
Арчил Сихарулидзе: Украина возомнила себя новой Римской империей и жаждет взорвать Грузию через Майдан - 19.09.2023 Украина.ру
Арчил Сихарулидзе: Украина возомнила себя новой Римской империей и жаждет взорвать Грузию через Майдан
Вряд ли в Грузии кто-то возьмет оружие и будет сражаться с правительством. Это абсолютное сумасшествие, которое ничего общего с реальностью не имеет, считает грузинский политолог Арчил Сихарулидзе
2023-09-19T06:00
2023-09-19T06:00
интервью
украина
грузия
майдан
демократия
алексей арестович
давид арахамия
армения
саакашвили
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/09/1044221766_107:33:787:416_1920x0_80_0_0_bc1e1466b74317cf5aa2446d4dee37dd.jpg
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина. ру.Служба госбезопасности Грузии (СГБ) сообщила, что сообщники экс-президента Михаила Саакашвили будут готовиться к беспорядкам по украинскому сценарию с кровопролитием в октябре, если Грузия не получит статус кандидата в члены Евросоюза к концу года.Среди заговорщиков в ведомстве назвали имена замдиректора Департамента контрразведки СБУ Георгия Лорткипанидзе и командира "Грузинского легиона" на Украине Мамуку Мамулашвили.- Арчил, насколько реалистичен такой сценарий?- Есть вещи, о которых можно спорить, а о возможности революции говорят прямо. Высокопоставленные чиновники на Украине уже давно не скрывают, что они недовольны правительством Грузии и хотят сменить эту власть. Политическая элита Украины, когда говорит, что является другом Грузии продолжает линию Саакашвили-Ющенко.Как только эти политические взгляды со стороны Грузии были разрушены, то есть к власти пришли люди, которые считают себя прагматиками, то линия партии на Украине изменилась и с тех пор идет серьёзная критика. Арестович*, Арахамия, Подоляк — это лица, которые в своих официальных заявлениях рассматривают Грузию как младшего брата и хотят, чтобы она начала агрессивные действия против России, что будет удобно для Украины.В 2024 году в Грузии пройдут парламентские выборы. И зарубежные партнёры в США, Украине и Восточной Европе понимают, что несмотря на критику правящей партии "Грузинская мечта", а она в каких-то моментах, простите за грубость, зажралась, оппозиция очень слаба и не сможет одержать победу на выборах. Поэтому они очень активно рассматривают вопросы революции, смены режима и других вещей.Насколько заявление СГБ, которую часто во времена Саакашвили и Шеварнадзе использовали в политических целях, соответствует действительности, – другой вопрос, но то, что есть желание у оппозиции на Украине, некоторых наших коллег в США и Европе эту власть свергнуть – бесспорный факт. И чем дальше к выборам, тем больше будут ситуацию накалять.А почему октябрь-ноябрь, то любому ясно, что с июля по август – мертвый сезон, самый политически активный период – это октябрь – середина декабря. Потом до марта – это опять мертвый сезон из-за холодов. Поэтому накалять ситуацию будут до выборов в октябре –декабре, если не получится – будет второй этап март-апрель-май.- Ударной силой Евромайдана на Украине стали ультраправые боевики-националисты. Есть ли в Грузии радикальные группировки, пусть и малочисленные, которые могут устраивать силовые акции на улицах столицы?- В самой Грузии таких сил нет и не может быть. Вряд ли в Грузии кто-то возьмет оружие и будет сражаться с правительством. Это абсолютное сумасшествие, которое ничего общего с реальностью не имеет. Многое из того, что Украина проходит сейчас, мы прошли в 90-е. Когда люди с "Калашниковыми" бегали по улицам и сражались с полицией. Это была гражданская война между звиядистами и сторонниками власти. Власть кого-то из них убила, кого-то арестовала.Потом приехал Михаил Саакавшили и при поддержке власти сформулировал общее правило: никаких свержений власти, хотите выиграть – выигрывайте выборы. Нужно поблагодарить Саакашвили и его людей, именно они сформировали жесткую вертикаль в МВД. Поэтому правительство в этом отношении будет очень эффективным и большинство протестующих повяжет и посадит в тюрьму. Уверен, что население Грузии не будет этому препятствовать.Теперь по поводу Мамулашвили. Прокуратура Грузии серьезно охотится за людьми из правительства Саакавшили, которые были близки к Ющенко и Тимошенко. Они годами скрываются на Украине и рассматривают Грузию как ареал их развития. Куда еще податься Мамулашвили и его людям?Вспомним слова Арестовича*, который говорил, что, если Украина победит, у нее будет натренированная миллионная армия, и она будет освобождать Грузию, Армению, Приднестровье. Попытка формировать из Украины нового регионального игрока – это результат абсолютно неадекватного самовосприятия, которое Украина получила благодаря нашим американским и западным коллегам, которые до войны называли Украину самой коррумпированной страной Европы, а сейчас они быстро поменяли пластинку, и Украина оказывается чуть ли не новой Римской империей и там все святые.Насчет Мамулашвили - это очень прискорбная реальность, средневековый подход, который я часто вижу на постсоветском пространстве: я сейчас убегу в другую страну, соберу там войска, вернусь и меня здесь коронуют. Эта эпоха закончена, в Грузии никто не ждет грузина, который при поддержке Украины или США вторгнется в нашу страну и нас освободит. Грузию не надо освобождать, Грузию надо строить.- Тогда насколько силен запрос на евроинтеграцию, дискуссия вокруг которой, по замыслу заговорщиков, и должна стать камнем преткновения?- Еще в 2007 году я сам голосовал на референдуме за вступление в Евросоюз и НАТО. Но прошло уже 16 лет, и реальность поменялась. Смысл евроинтеграции Грузии был в том, чтобы избежать войны. Это была рефлексия Грузии на гражданскую войну в Абхазии и Южной Осетии. Больше не воевать. Вряд ли какой-то грузин, молодой или старый, скажет вам, что ради того, чтобы вступить в НАТО, он пойдет куда-то воевать. Но единственный выбор, который оставили грузинам, это идти в Европу.Правительство Грузии, к сожалению, не работает с молодежью. Оно отдало молодежь на аутсорсинг западным агентствам. И они очень активно в этом направлении работают, проповедуя свои государственные интересы. Здесь правительство должно вмешиваться, и говорит, через школу и другие институты, что интересы Грузии отличаются от интересов Франции, Великобритании и США. Национальные интересы никуда не делись, и мнение США по какому-то вопросу не означает автоматическое согласие грузинского народа.Я бы посоветовал украинской стороне меньше слушать своих так называемых друзей. То, что говорит Арахамия или Подоляк, которые заявляют, что в Грузии меньше демократии, чем на Украине, у любого человека в Грузии, у которого нет идеологической предвзятости, вызывает минимум удивление. Я не знаю ни одного грузина, который убегал бы в Молдову или на Украину жить. Но я знаю очень много молдаван, украинцев и россиян, которые прибежали жить в Грузию. Вряд ли бы они это сделали, если бы в Грузии было меньше демократии, чем в Молдове и на Украине.*Алексей Арестович признан в России террористом и экстремистом.
https://ukraina.ru/20201110/1029563024.html
https://ukraina.ru/20230918/1049498250.html
https://ukraina.ru/20230918/1049478793.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Денис Рудометов
Денис Рудометов
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/09/1044221766_128:0:763:476_1920x0_80_0_0_c03e779afbf48e07e90d75c0ae23bc25.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, украина, грузия, майдан, демократия, алексей арестович, давид арахамия, армения, саакашвили, сша
Интервью, Украина, Грузия, Майдан, демократия, Алексей Арестович, Давид Арахамия, Армения, Саакашвили, США

Арчил Сихарулидзе: Украина возомнила себя новой Римской империей и жаждет взорвать Грузию через Майдан

06:00 19.09.2023
 
© Sputnik / Vladimir UmikashviliАрчил Сихарулидзе интервью
Арчил Сихарулидзе интервью
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Читать в
Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Вряд ли в Грузии кто-то возьмет оружие и будет сражаться с правительством. Это абсолютное сумасшествие, которое ничего общего с реальностью не имеет, считает грузинский политолог Арчил Сихарулидзе
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина. ру.
Служба госбезопасности Грузии (СГБ) сообщила, что сообщники экс-президента Михаила Саакашвили будут готовиться к беспорядкам по украинскому сценарию с кровопролитием в октябре, если Грузия не получит статус кандидата в члены Евросоюза к концу года.
Среди заговорщиков в ведомстве назвали имена замдиректора Департамента контрразведки СБУ Георгия Лорткипанидзе и командира "Грузинского легиона" на Украине Мамуку Мамулашвили.
- Арчил, насколько реалистичен такой сценарий?
- Есть вещи, о которых можно спорить, а о возможности революции говорят прямо. Высокопоставленные чиновники на Украине уже давно не скрывают, что они недовольны правительством Грузии и хотят сменить эту власть. Политическая элита Украины, когда говорит, что является другом Грузии продолжает линию Саакашвили-Ющенко.
Как только эти политические взгляды со стороны Грузии были разрушены, то есть к власти пришли люди, которые считают себя прагматиками, то линия партии на Украине изменилась и с тех пор идет серьёзная критика. Арестович*, Арахамия, Подоляк — это лица, которые в своих официальных заявлениях рассматривают Грузию как младшего брата и хотят, чтобы она начала агрессивные действия против России, что будет удобно для Украины.
Арчил Сихарулидзе
10 ноября 2020, 12:45
Арчил Сихарулидзе: кто онГрузинский политолог, ученый-исследователь, основатель SIKHA Foundation
В 2024 году в Грузии пройдут парламентские выборы. И зарубежные партнёры в США, Украине и Восточной Европе понимают, что несмотря на критику правящей партии "Грузинская мечта", а она в каких-то моментах, простите за грубость, зажралась, оппозиция очень слаба и не сможет одержать победу на выборах. Поэтому они очень активно рассматривают вопросы революции, смены режима и других вещей.
Насколько заявление СГБ, которую часто во времена Саакашвили и Шеварнадзе использовали в политических целях, соответствует действительности, – другой вопрос, но то, что есть желание у оппозиции на Украине, некоторых наших коллег в США и Европе эту власть свергнуть – бесспорный факт. И чем дальше к выборам, тем больше будут ситуацию накалять.
А почему октябрь-ноябрь, то любому ясно, что с июля по август – мертвый сезон, самый политически активный период – это октябрь – середина декабря. Потом до марта – это опять мертвый сезон из-за холодов. Поэтому накалять ситуацию будут до выборов в октябре –декабре, если не получится – будет второй этап март-апрель-май.
- Ударной силой Евромайдана на Украине стали ультраправые боевики-националисты. Есть ли в Грузии радикальные группировки, пусть и малочисленные, которые могут устраивать силовые акции на улицах столицы?
- В самой Грузии таких сил нет и не может быть. Вряд ли в Грузии кто-то возьмет оружие и будет сражаться с правительством. Это абсолютное сумасшествие, которое ничего общего с реальностью не имеет. Многое из того, что Украина проходит сейчас, мы прошли в 90-е. Когда люди с "Калашниковыми" бегали по улицам и сражались с полицией. Это была гражданская война между звиядистами и сторонниками власти. Власть кого-то из них убила, кого-то арестовала.
Акции сторонников Саакашвили - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
Вчера, 15:30
Накануне Майдана. Украина готовит в Грузии политический переворотСлужба госбезопасности Грузии заявила о том, что в этой закавказской стране собираются устроить политический переворот по образцу украинского Евромайдана. Причем, по данным грузинских контрразведчиков, он может состояться уже в ближайшее время — в период с октября по декабрь
Потом приехал Михаил Саакавшили и при поддержке власти сформулировал общее правило: никаких свержений власти, хотите выиграть – выигрывайте выборы. Нужно поблагодарить Саакашвили и его людей, именно они сформировали жесткую вертикаль в МВД. Поэтому правительство в этом отношении будет очень эффективным и большинство протестующих повяжет и посадит в тюрьму. Уверен, что население Грузии не будет этому препятствовать.
Теперь по поводу Мамулашвили. Прокуратура Грузии серьезно охотится за людьми из правительства Саакавшили, которые были близки к Ющенко и Тимошенко. Они годами скрываются на Украине и рассматривают Грузию как ареал их развития. Куда еще податься Мамулашвили и его людям?
Вспомним слова Арестовича*, который говорил, что, если Украина победит, у нее будет натренированная миллионная армия, и она будет освобождать Грузию, Армению, Приднестровье. Попытка формировать из Украины нового регионального игрока – это результат абсолютно неадекватного самовосприятия, которое Украина получила благодаря нашим американским и западным коллегам, которые до войны называли Украину самой коррумпированной страной Европы, а сейчас они быстро поменяли пластинку, и Украина оказывается чуть ли не новой Римской империей и там все святые.
Насчет Мамулашвили - это очень прискорбная реальность, средневековый подход, который я часто вижу на постсоветском пространстве: я сейчас убегу в другую страну, соберу там войска, вернусь и меня здесь коронуют. Эта эпоха закончена, в Грузии никто не ждет грузина, который при поддержке Украины или США вторгнется в нашу страну и нас освободит. Грузию не надо освобождать, Грузию надо строить.
- Тогда насколько силен запрос на евроинтеграцию, дискуссия вокруг которой, по замыслу заговорщиков, и должна стать камнем преткновения?
- Еще в 2007 году я сам голосовал на референдуме за вступление в Евросоюз и НАТО. Но прошло уже 16 лет, и реальность поменялась. Смысл евроинтеграции Грузии был в том, чтобы избежать войны. Это была рефлексия Грузии на гражданскую войну в Абхазии и Южной Осетии. Больше не воевать. Вряд ли какой-то грузин, молодой или старый, скажет вам, что ради того, чтобы вступить в НАТО, он пойдет куда-то воевать. Но единственный выбор, который оставили грузинам, это идти в Европу.
Подготовка бойцов добровольческого батальона имени Судоплатова на полигоне в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
Вчера, 04:13
Запад мечтал втянуть Россию в войну. Чего он может этим добиться?Год назад глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что российская экономика "разорвана в клочья" и что российские военные достают чипы из стиральных машин и холодильников, чтобы отремонтировать военную технику. Тогда её слова встретили аплодисментами
Правительство Грузии, к сожалению, не работает с молодежью. Оно отдало молодежь на аутсорсинг западным агентствам. И они очень активно в этом направлении работают, проповедуя свои государственные интересы. Здесь правительство должно вмешиваться, и говорит, через школу и другие институты, что интересы Грузии отличаются от интересов Франции, Великобритании и США. Национальные интересы никуда не делись, и мнение США по какому-то вопросу не означает автоматическое согласие грузинского народа.
Я бы посоветовал украинской стороне меньше слушать своих так называемых друзей. То, что говорит Арахамия или Подоляк, которые заявляют, что в Грузии меньше демократии, чем на Украине, у любого человека в Грузии, у которого нет идеологической предвзятости, вызывает минимум удивление. Я не знаю ни одного грузина, который убегал бы в Молдову или на Украину жить. Но я знаю очень много молдаван, украинцев и россиян, которые прибежали жить в Грузию. Вряд ли бы они это сделали, если бы в Грузии было меньше демократии, чем в Молдове и на Украине.
*Алексей Арестович признан в России террористом и экстремистом.
 
ИнтервьюУкраинаГрузияМайдандемократияАлексей АрестовичДавид АрахамияАрменияСаакашвилиСША
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:15Военный эксперт раскрыл количество "двухсотых" солдат ВСУ за все время "контрнаступа"
06:00Арчил Сихарулидзе: Украина возомнила себя новой Римской империей и жаждет взорвать Грузию через Майдан
05:45"Приделываем крылышки": эксперт о том, как российское вооружение обернулось бедой для ВСУ
05:30"Запускают ракеты из-под воды": военный обозреватель рассказал про уникальное северокорейское оружие
05:15Не только "бла бла бла": эксперт рассказал, чем конкретно КНДР может помочь России в зоне СВО
05:00"Полягут или уйдут за Оскол": Эксперт рассказал о судьбе ВСУ после мощного удара с флангов
04:45"Давим слева и справа": эксперт раскрыл, как ВС РФ ведут "осторожное" наступление под Купянском
04:30"Как нож сквозь масло": эксперт объяснил, как отступление в Харькове сказалось на обстрелах Белгорода
04:27"Болтун – находка для шпиона". В предвыборном ролике правящей партии Польши появились оборонные секреты
04:15Военный эксперт раскрыл причины, из-за которых ВС РФ пришлось оставить Изюм, Купянск и Балаклею
04:13Пенни Прицкер - новый генерал-губернатор из США. Как потомки выходцев из Украины берут ее под контроль
04:00Военный эксперт рассказал, какую тактику используют ВС РФ, чтобы не бить "в лобовую" по Купянску
03:54Новые приключения украинских олигархов в Крыму. На аукцион выставлена квартира Зеленского в Ливадии
03:47"Если завтра война". Украинские эксперты обсуждают, что будет, если Киев официально объявит России войну
03:36Байден и Средняя Азия. США не теряют надежды восстановить регион против России
03:28"Живёт своей собственной жизнью". Что такое Генассамблея ООН и кто из лидеров стран отличился больше всех
03:18Времьевский выступ: давление ВСУ ослабло – вместо 10 атак в день всего три-четыре
02:24Ксавье Моро: ВСУ одержали очень дешевую победу, но Россия нанесла по ним групповой удар и отбьет Купянск
01:00Владимир Васильев: Судьба Байдена и президентской гонки в США решается на полях сражений СВО на Украине
23:26Украинская лаборатория и ее будущее
Лента новостейМолния