Военный эксперт объяснил, почему ВС РФ не разносят "в пух и прах" заводы и мосты через Днепр
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкДва пролета Антоновского моста в Херсонской области обрушены
ВС РФ не уничтожает мосты через Днепр, потому что по ним передвигается огромное количество украинских мирных граждан. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв
У ВСУ в запасе есть еще три корпуса на Запорожье, в Днепропетровске и в Полтаве. ВС РФ знают, где они расположены. Для этого есть различные средства разведки, начиная от космических спутников и заканчивая партизанами на территорию Украины, рассказал Киселёв.
Это не значит, что эти корпуса ВСУ "выстроились перед Полтавой" или сидят на территории днепропетровских заводов. На самом деле они раскиданы по детским садам и школам, добавил эксперт.
"Есть грани, через которые мы не переходим. Те же мосты через Днепр целы. По ним передвигается огромное количество мирных граждан. Мы имеем полное право разнести их в пух и прах. Тем более, что сам противник их все равно взорвет", - подчеркнул Киселев.
Но если за 300-400 км находится какая-то рота украинского спецназа, то туда будет нанесен удар. А если 10 мотострелков собираются в районе какой-то деревни, то на них нет смысла тратить "Калибры". То же самое касается промышленных объектов, заключил собеседник издания.
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