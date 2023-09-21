https://ukraina.ru/20230921/1049571532.html

Военный эксперт объяснил, почему ВС РФ не разносят "в пух и прах" заводы и мосты через Днепр

Военный эксперт объяснил, почему ВС РФ не разносят "в пух и прах" заводы и мосты через Днепр - 21.09.2023 Украина.ру

Военный эксперт объяснил, почему ВС РФ не разносят "в пух и прах" заводы и мосты через Днепр

ВС РФ не уничтожает мосты через Днепр, потому что по ним передвигается огромное количество украинских мирных граждан. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв

2023-09-21T05:30

2023-09-21T05:30

2023-09-21T05:30

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У ВСУ в запасе есть еще три корпуса на Запорожье, в Днепропетровске и в Полтаве. ВС РФ знают, где они расположены. Для этого есть различные средства разведки, начиная от космических спутников и заканчивая партизанами на территорию Украины, рассказал Киселёв.Это не значит, что эти корпуса ВСУ "выстроились перед Полтавой" или сидят на территории днепропетровских заводов. На самом деле они раскиданы по детским садам и школам, добавил эксперт.Но если за 300-400 км находится какая-то рота украинского спецназа, то туда будет нанесен удар. А если 10 мотострелков собираются в районе какой-то деревни, то на них нет смысла тратить "Калибры". То же самое касается промышленных объектов, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230920/1049553461.html

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новости, мосты, заводы, всу, дислокация, "калибр", украина, сво