"Греческий проект" и Новороссия - 21.09.2023 Украина.ру
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"Греческий проект" и Новороссия
"Греческий проект" и Новороссия - 21.09.2023 Украина.ру
"Греческий проект" и Новороссия
Термин "Греческий проект" появился в исторической литературе в связи с письмом императрицы Екатерины II австрийскому императору Иосифу II от 21 сентября 1782 года, в котором речь шла о территориальном переустройстве Балканского полуострова. Центральным предложением императрицы являлось "восстановление древней Греческой империи"
2023-09-21T18:00
2023-09-21T18:00
история
история
история новороссии
российская империя
екатерина ii
греция
xviii век
xix век
греки
новороссия
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Идея "греческого проекта" принадлежала статс-секретарю Екатерины II Александру Безбородко.Восстановить "Греческую империю" планировалось за счёт вытеснения с Балкан османов. Кроме собственно греческих территорий в возрождённую "Византию" предлагалось включить Болгарию, Македонию и значительную часть Албании. Столицей греков разработчикам плана виделся, конечно же, Константинополь, а правителем — второй внук Екатерины Константин Павлович.Проектом предусматривалось создание также буферного государства на границе трёх империй (Российской, Австрийской и Греческой) под названием Дакия, куда вошли бы Молдавия, Валахия и Бессарабия.Российскую империю Екатерина II считала необходимым расширить за счёт Буго-Днестровского междуречья, где находилась турецкая крепость Очаков. Австрии предлагалось определить свои территориальные притязания в случае согласия принять участие в реализации данного плана.Иосиф II сформулировал их в ответном письме в ноябре того же года: Хотинский округ на севере Пруто-Днестровья, значительная часть Сербии с Белградом, Северная Албания, а также Истрия и Далмация.Споры о том, являлся ли "Греческий проект" реальной программой переустройства Балкан или всего лишь дипломатической игрой накануне поглощения Россией Крымского ханства, идут и по сей день. Вероятно, доподлинного ответа на этот вопрос получить уже не удастся.Однако бесспорным является тот факт, что "Греческий проект" кроме геополитического имел и важный внутрироссийский аспект. Он являлся своеобразной сделкой по привлечению греческих элит к совместной борьбе по сокрушению Османской империи. Причём значительная часть этой работы осуществлялась во вновь присоединённом к России Причерноморском регионе — Новороссии.Первый шаг к оформлению "Греческого проекта" был сделан в разгар "Румянцевской" русско-турецкой войны 1768-74 годов. Прибывший в Россию по рекомендации прусского короля Фридриха II известный греческий монах и богослов Евгений Булгарис на церемонии представления императрице открыто высказал сожаление в том, что она не является греческой императрицей. Вскоре в Петербурге издали труд Булгариса под названием "Размышления о нынешнем критическом состоянии Оттоманской державы". В книге содержался призыв к окончательному разгрому христианскими государствами (прежде всего Россией) Порты.Булгарис стал хранителем личной библиотеки императрицы, действительным членом Императорской Академии наук, затем он был назначен архиепископом Славянским и Херсонским. При дворе Екатерины II Булгарис получил статус дипломатического лица. Он представлял интересы соотечественников, готовил материалы по ситуации в Элладе, писал книги патриотического содержания для распространения на родине. В своих трудах он пропагандировал идею освобождения Греции силой русского оружия.После заключения Кучук-Кайнарджийского мира с Турцией в причерноморские провинции, опекаемые архиепископом Булгарисом, хлынул поток иностранных переселенцев. Они получили от российского правительства значительные льготы, но самыми существенными привилегиями пользовались греки. Выходцы из Эллады удостоились исключительного права создавать национальные вооружённые формирования из числа участников войны с османами.В 1775 году в Петербурге на казённые средства была создана Греческая гимназия, которая к концу правления Екатерины II получила статус кадетского корпуса. Обязательным условием для принятия в гимназию было знание греческого языка. Наряду с гражданскими чинами с 80-х годов стали выпускаться офицеры: подпрапорщики, прапорщики и мичманы. Набирались же учащиеся в основном из районов преимущественного проживания греческих переселенцев: Причерноморья и Приазовья.Практическое значение деятельности гимназии проявилось уже в "Потёмкинской" русско-турецкой войне 1787-91 годов, когда в ходе сухопутных и морских боёв отличились многие её выпускники.В 1783 году Екатериной II было принято решение о переводе данного образовательного учреждения из Петербурга в Херсон под непосредственный контроль наместника юга Григория Потёмкина. Однако в силу ряда причин данное предписание осталось невыполненным.Наиболее известными выпускниками Греческой гимназии являлись Иван Бардаки (адмирал, капитан над Севастопольским портом, директор Черноморского штурманского училища в Николаеве), Адам Балла (генерал-майор, командир Егерской бригады в корпусе Дохтурова, герой Смоленской битвы 1812 года), Николай Критский (контр-адмирал, известный гидролог, обер-интендант Черноморского флота).В 1779 году архиепископ Евгений (Булгарис) попросился на покой, предложив в качестве своего преемника другого выходца из Греции, известного педагога и проповедника Никифора Феотоки.На плечи нового архиепископа легла сложнейшая задача по обустройству многочисленной греческой общины (свыше 18 тыс. человек), переселившейся в 1778 году в Новороссию из Крымского ханства.Никифор активно содействовал формированию в Таганроге греческого полка русской армии. Его стараниями на юге России началось фактическое воссоединение старообрядцев с Русской православной церковью, получившее впоследствии название "единоверческого движения".Считается, что последнее официальное упоминание о "Греческом проекте" было сделано Екатериной II в 1792 году в кратком завещании императрицы. В нём она, высказав пожелания по поводу своих будущих похорон, сделала следующее заявление: "моё намерение есть возвести Константина на престол Греческой восточной империи".В конце правления Екатерины II российское правительство фактически свернуло "Греческий проект". На фоне нарастания напряжённости в Европе была выбрана стратегия "мирного сосуществования" с Османской империей. Руку к её реализации приложил и Михаил Кутузов, возглавлявший посольство России в Османской империи и сгладивший ряд противоречий евразийских империй.В правление императора Павла I "Греческий проект" России переживал непростые времена.Греческий кадетский корпус в столице был закрыт, эллинские вооружённые формирования на русской службе сокращались. Вместе с тем благодаря русско-турецкой экспедиции к Ионическим островам Россия обзавелась подконтрольной греческой территорией (Республика Семи Островов) у западного побережья Балкан. Фактический протекторат над Корфу продолжался до заключения с Францией Тильзитского мира (1807 год).После восхождения на престол императора Александра I была предпринята попытка возрождения и переформатирования "Греческого проекта".Данную работу осуществлял фактический глава российского МИДа после Венского конгресса, грек и уроженец Корфу Иоанн Каподистрия, который взял курс на выстраивание сотрудничества c группировкой константинопольских греков — фанариотов, оказывавшей большое влияние на политику Порты, фактически контролировавшей граничившие с Россией Дунайские княжества.В начале Венского конгресса (1814 год) личную аудиенцию у Александра I получил бывший митрополит Валахии (греческого происхождения) Игнатий. Митрополит вынашивал проект, направленный на активизацию российской "мягкой силы" в отношении европейских и османских греков: поддерживать греческих студентов в западных вузах, спонсировать эллинские филантропические общества.В 1816 году на имя императора был подан проект бывшего господаря Валашского и Молдавского княжеств Константина Ипсиланти.Нашедший пристанище в Киеве после бегства из Османской империи, экс-господарь ратовал за новую войну с османами. Важнейшей частью его плана было создание пояса малых полунезависимых государств, дружественных России: Молдавии, Валахии и Сербии, а в перспективе и Болгарии.В диалог с Петербургом включились и действующие греческие господари Дунайских княжеств. В 1818 году правители Валахии и Молдавии Караджаи Каллимахи во время прибывания Александра I и Каподистрии в Бессарабии направили туда своих дипломатических секретарей. Предложения валашского господаря предусматривали усиление автономии княжеств и укрепление в них российского влияния.Таким образом, по мере втягивания фанариотов в обсуждение "Греческого проекта" создание "Дакии" превращалось в нём из второстепенной в основную задачу.Для того, чтобы перейти к наступлению на позиции Порты требовалась одобрительная санкция российского императора. Однако, Александр I оставался непреклонен. Его нежелание вновь (после войны 1806-12 годов) втягиваться в дунайские дела, определялось, видимо, и обострением противоречий между валашско-молдавскими и греко-фанариотскими элитами в регионе.Тем не менее, политическая игра Каподистрии и сотрудничавшим с ним фанариотам "принудить" Александра I к реализации "Греческого проекта" едва не увенчалась успехом. Во время вторжения в пределы Османской империи с территории российской Бессарабии вооружённого отряда Александра Ипсиланти (лидера освободительной организации греков "Филики Этерия") в 1821 году Порта вдруг стала проявлять поразительную уступчивость в вопросах реформирования Дунайских княжеств.Однако, как только выяснилось, что Александр I не поддержал демарша своего бывшего адъютанта (Ипсиланти) готовность Порты к уступкам быстро исчезла.В тех условиях Каподистрия был вынужден просить отставку и удалиться за пределы Российской империи, чтобы непосредственно участвовать в греческом освободительном движении, а затем стать первым главой воссозданного Греческого государства.Решение "Греческого вопроса" всё же не обошлось без участия России.В 1828 году император Николай I объявил войну Османской империи, по итогам которой возникла автономная Греция. Тогда же Российская империя установила свой протекторат над Дунайскими княжествами. Русское доминирование в Молдавском и Валашском княжествах продолжалось до Крымской войны. Греческое же государство весьма быстро попало под влияние западноевропейских держав.Безусловно "Греческий проект" был идеалистичен, что особенно проявилось в эпоху Александра I. Тем не менее, он не стал для России пустой тратой сил. Благодаря ему Российская империя получила дополнительный демографический и интеллектуальный ресурс, который был особенно востребован при освоении Причерноморья.
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история, история новороссии, российская империя, екатерина ii, греция, xviii век, xix век, греки, новороссия, балканы
История, История, история Новороссии, Российская империя, Екатерина II, Греция, XVIII век, XIX век, греки, Новороссия, Балканы

"Греческий проект" и Новороссия

18:00 21.09.2023
 
© художник Дмитрий Левицкий / ГРМЕкатерина II - законодательница в Храме богини Правосудия
Екатерина II - законодательница в Храме богини Правосудия
© художник Дмитрий Левицкий / ГРМ
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Игорь Иваненко
историк, политолог, кандидат политических наук, Эксперт Института русского зарубежья
Все материалы
Термин "Греческий проект" появился в исторической литературе в связи с письмом императрицы Екатерины II австрийскому императору Иосифу II от 21 сентября 1782 года, в котором речь шла о территориальном переустройстве Балканского полуострова. Центральным предложением императрицы являлось "восстановление древней Греческой империи"
Идея "греческого проекта" принадлежала статс-секретарю Екатерины II Александру Безбородко.
Восстановить "Греческую империю" планировалось за счёт вытеснения с Балкан османов. Кроме собственно греческих территорий в возрождённую "Византию" предлагалось включить Болгарию, Македонию и значительную часть Албании. Столицей греков разработчикам плана виделся, конечно же, Константинополь, а правителем — второй внук Екатерины Константин Павлович.
Проектом предусматривалось создание также буферного государства на границе трёх империй (Российской, Австрийской и Греческой) под названием Дакия, куда вошли бы Молдавия, Валахия и Бессарабия.
Российскую империю Екатерина II считала необходимым расширить за счёт Буго-Днестровского междуречья, где находилась турецкая крепость Очаков. Австрии предлагалось определить свои территориальные притязания в случае согласия принять участие в реализации данного плана.
Иосиф II сформулировал их в ответном письме в ноябре того же года: Хотинский округ на севере Пруто-Днестровья, значительная часть Сербии с Белградом, Северная Албания, а также Истрия и Далмация.
Александр Безбородко - РИА Новости, 1920, 25.03.2020
25 марта 2020, 15:00
Из хохлов в князья. Как «глуховский кабанчик» стал канцлером империи25 марта 1747 года в Глухове родился Александр Андреевич Безбородко (1746-1799). Он дослужился до высшего чина Российской Империи и украсил своей деятельностью царствования Екатерины Великой и Павла. Он кроил границы государств, составлял царские манифесты и тосковал от одиночества, скрашивая редкие часы досуга прогулками по злачным местам
Споры о том, являлся ли "Греческий проект" реальной программой переустройства Балкан или всего лишь дипломатической игрой накануне поглощения Россией Крымского ханства, идут и по сей день. Вероятно, доподлинного ответа на этот вопрос получить уже не удастся.
Однако бесспорным является тот факт, что "Греческий проект" кроме геополитического имел и важный внутрироссийский аспект. Он являлся своеобразной сделкой по привлечению греческих элит к совместной борьбе по сокрушению Османской империи. Причём значительная часть этой работы осуществлялась во вновь присоединённом к России Причерноморском регионе — Новороссии.
Первый шаг к оформлению "Греческого проекта" был сделан в разгар "Румянцевской" русско-турецкой войны 1768-74 годов. Прибывший в Россию по рекомендации прусского короля Фридриха II известный греческий монах и богослов Евгений Булгарис на церемонии представления императрице открыто высказал сожаление в том, что она не является греческой императрицей. Вскоре в Петербурге издали труд Булгариса под названием "Размышления о нынешнем критическом состоянии Оттоманской державы". В книге содержался призыв к окончательному разгрому христианскими государствами (прежде всего Россией) Порты.
Булгарис стал хранителем личной библиотеки императрицы, действительным членом Императорской Академии наук, затем он был назначен архиепископом Славянским и Херсонским. При дворе Екатерины II Булгарис получил статус дипломатического лица. Он представлял интересы соотечественников, готовил материалы по ситуации в Элладе, писал книги патриотического содержания для распространения на родине. В своих трудах он пропагандировал идею освобождения Греции силой русского оружия.
После заключения Кучук-Кайнарджийского мира с Турцией в причерноморские провинции, опекаемые архиепископом Булгарисом, хлынул поток иностранных переселенцев. Они получили от российского правительства значительные льготы, но самыми существенными привилегиями пользовались греки. Выходцы из Эллады удостоились исключительного права создавать национальные вооружённые формирования из числа участников войны с османами.
петр румянцев-задунайский
15 января 2020, 01:00
Как Петр Румянцев прорубил для России окно в Черное море и стал ЗадунайскимВ годы правления Екатерины II Россия добилась на Юге не меньшего, чем при Петре I на Севере. За этим грандиозным успехом стояло множество людей, но первые территориальные приобретения России на Чёрном море были достигнуты благодаря дипломатическому успеху не посла или вельможи, а полководца, 295 лет со дня рождения которого мы отмечаем 15 января
В 1775 году в Петербурге на казённые средства была создана Греческая гимназия, которая к концу правления Екатерины II получила статус кадетского корпуса. Обязательным условием для принятия в гимназию было знание греческого языка. Наряду с гражданскими чинами с 80-х годов стали выпускаться офицеры: подпрапорщики, прапорщики и мичманы. Набирались же учащиеся в основном из районов преимущественного проживания греческих переселенцев: Причерноморья и Приазовья.
Практическое значение деятельности гимназии проявилось уже в "Потёмкинской" русско-турецкой войне 1787-91 годов, когда в ходе сухопутных и морских боёв отличились многие её выпускники.
В 1783 году Екатериной II было принято решение о переводе данного образовательного учреждения из Петербурга в Херсон под непосредственный контроль наместника юга Григория Потёмкина. Однако в силу ряда причин данное предписание осталось невыполненным.
Наиболее известными выпускниками Греческой гимназии являлись Иван Бардаки (адмирал, капитан над Севастопольским портом, директор Черноморского штурманского училища в Николаеве), Адам Балла (генерал-майор, командир Егерской бригады в корпусе Дохтурова, герой Смоленской битвы 1812 года), Николай Критский (контр-адмирал, известный гидролог, обер-интендант Черноморского флота).
В 1779 году архиепископ Евгений (Булгарис) попросился на покой, предложив в качестве своего преемника другого выходца из Греции, известного педагога и проповедника Никифора Феотоки.
На плечи нового архиепископа легла сложнейшая задача по обустройству многочисленной греческой общины (свыше 18 тыс. человек), переселившейся в 1778 году в Новороссию из Крымского ханства.
Михаил Кутузов
28 мая 2019, 01:01
День в истории. 28 мая: Кутузов присоединил к России БессарабиюВ этот день в 1812 г. в Бухаресте был подписан мирный договор России и Османской империи, положивший начало массовой колонизации Бессарабии молдавским и славянским населением. Заключив этот трактат, Стамбул пошёл на беспрецедентные территориальные потери, навсегда утратив важные форпосты в Восточной Европе.
Никифор активно содействовал формированию в Таганроге греческого полка русской армии. Его стараниями на юге России началось фактическое воссоединение старообрядцев с Русской православной церковью, получившее впоследствии название "единоверческого движения".
Считается, что последнее официальное упоминание о "Греческом проекте" было сделано Екатериной II в 1792 году в кратком завещании императрицы. В нём она, высказав пожелания по поводу своих будущих похорон, сделала следующее заявление: "моё намерение есть возвести Константина на престол Греческой восточной империи".
В конце правления Екатерины II российское правительство фактически свернуло "Греческий проект". На фоне нарастания напряжённости в Европе была выбрана стратегия "мирного сосуществования" с Османской империей. Руку к её реализации приложил и Михаил Кутузов, возглавлявший посольство России в Османской империи и сгладивший ряд противоречий евразийских империй.
В правление императора Павла I "Греческий проект" России переживал непростые времена.
Греческий кадетский корпус в столице был закрыт, эллинские вооружённые формирования на русской службе сокращались. Вместе с тем благодаря русско-турецкой экспедиции к Ионическим островам Россия обзавелась подконтрольной греческой территорией (Республика Семи Островов) у западного побережья Балкан. Фактический протекторат над Корфу продолжался до заключения с Францией Тильзитского мира (1807 год).
После восхождения на престол императора Александра I была предпринята попытка возрождения и переформатирования "Греческого проекта".
Данную работу осуществлял фактический глава российского МИДа после Венского конгресса, грек и уроженец Корфу Иоанн Каподистрия, который взял курс на выстраивание сотрудничества c группировкой константинопольских греков — фанариотов, оказывавшей большое влияние на политику Порты, фактически контролировавшей граничившие с Россией Дунайские княжества.
11 февраля, 17:58История
Самый высокопоставленный грек России: граф Каподистрия в Бессарабии, Новороссии и Элладе
В начале Венского конгресса (1814 год) личную аудиенцию у Александра I получил бывший митрополит Валахии (греческого происхождения) Игнатий. Митрополит вынашивал проект, направленный на активизацию российской "мягкой силы" в отношении европейских и османских греков: поддерживать греческих студентов в западных вузах, спонсировать эллинские филантропические общества.
В 1816 году на имя императора был подан проект бывшего господаря Валашского и Молдавского княжеств Константина Ипсиланти.
Нашедший пристанище в Киеве после бегства из Османской империи, экс-господарь ратовал за новую войну с османами. Важнейшей частью его плана было создание пояса малых полунезависимых государств, дружественных России: Молдавии, Валахии и Сербии, а в перспективе и Болгарии.
В диалог с Петербургом включились и действующие греческие господари Дунайских княжеств. В 1818 году правители Валахии и Молдавии Караджаи Каллимахи во время прибывания Александра I и Каподистрии в Бессарабии направили туда своих дипломатических секретарей. Предложения валашского господаря предусматривали усиление автономии княжеств и укрепление в них российского влияния.
Таким образом, по мере втягивания фанариотов в обсуждение "Греческого проекта" создание "Дакии" превращалось в нём из второстепенной в основную задачу.
Для того, чтобы перейти к наступлению на позиции Порты требовалась одобрительная санкция российского императора. Однако, Александр I оставался непреклонен. Его нежелание вновь (после войны 1806-12 годов) втягиваться в дунайские дела, определялось, видимо, и обострением противоречий между валашско-молдавскими и греко-фанариотскими элитами в регионе.
Тем не менее, политическая игра Каподистрии и сотрудничавшим с ним фанариотам "принудить" Александра I к реализации "Греческого проекта" едва не увенчалась успехом. Во время вторжения в пределы Османской империи с территории российской Бессарабии вооружённого отряда Александра Ипсиланти (лидера освободительной организации греков "Филики Этерия") в 1821 году Порта вдруг стала проявлять поразительную уступчивость в вопросах реформирования Дунайских княжеств.
Ипсиланти пересекает реку Прут
25 марта 2021, 17:00
Александр, введи войска! Одесса, тайные общества, и борьба за независимость Греции25 марта Греция отмечает 200-летие возрождения государственности. Война за независимость греков началась с восстания на Пелопоннесе, которое стало прямым следствием вторжения повстанцев-эллинов в пределы Дунайских княжеств. Во главе отряда, вторгшегося в Молдавию и Валахию с российской территории, стоял русский генерал. А вот кто стоял за ним?
Однако, как только выяснилось, что Александр I не поддержал демарша своего бывшего адъютанта (Ипсиланти) готовность Порты к уступкам быстро исчезла.
В тех условиях Каподистрия был вынужден просить отставку и удалиться за пределы Российской империи, чтобы непосредственно участвовать в греческом освободительном движении, а затем стать первым главой воссозданного Греческого государства.
Решение "Греческого вопроса" всё же не обошлось без участия России.
В 1828 году император Николай I объявил войну Османской империи, по итогам которой возникла автономная Греция. Тогда же Российская империя установила свой протекторат над Дунайскими княжествами. Русское доминирование в Молдавском и Валашском княжествах продолжалось до Крымской войны. Греческое же государство весьма быстро попало под влияние западноевропейских держав.
Безусловно "Греческий проект" был идеалистичен, что особенно проявилось в эпоху Александра I. Тем не менее, он не стал для России пустой тратой сил. Благодаря ему Российская империя получила дополнительный демографический и интеллектуальный ресурс, который был особенно востребован при освоении Причерноморья.
 
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