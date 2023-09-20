"Мы на финишной прямой": Зеленский ждёт от США ракеты ATACMS - 20.09.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230920/1049563309.html
"Мы на финишной прямой": Зеленский ждёт от США ракеты ATACMS
"Мы на финишной прямой": Зеленский ждёт от США ракеты ATACMS - 20.09.2023 Украина.ру
"Мы на финишной прямой": Зеленский ждёт от США ракеты ATACMS
Президент Украины заявил, что уверен в скорых поставках Украине дальнобойных ракет ATACMS, заявил он 20 сентября в интервью CNN
2023-09-20T15:25
2023-09-20T15:25
новости
сша
украина
владимир зеленский
джо байден
atacs
поставки
cnn
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/04/1049156435_0:0:1045:589_1920x0_80_0_0_3bbb9029a214428815ffd00d18b5220e.jpg
Зеленский дал положительную оценку так называемому контрнаступлению ВСУ, которое своей безуспешностью вызывает у западных союзников Украины опасения.Президент Украины в очередной раз подтвердил своё желание получить от США дальнобойные ракеты ATACMS. Президент США Джо Байден, тем не менее, все ещё рассматривает вопрос передачи ATACS, сообщает CNN.Зеленский сказал, что он по-прежнему сосредоточен на получении от США большего количества ракет дальнего радиуса действия, утверждая, что Украина хочет получить их не для того, чтобы нацелить на Россию, а для "поддержания уровня боевых возможностей двух сторон", пишет CNN.Ожидается, что в ближайшее время Байден примет окончательное решение об отправке Украине ATACMS.Зеленский сказал, что "для нас будет потерей", если это оружие не будет предоставлено, добавив, что это приведет к "большему количеству жертв на поле боя и в других местах".Он также подтвердил необходимость увеличения количества систем ПВО, в частности, американской системы Patriot, заявив, что они нужны для защиты гражданских районов.Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев в интервью изданию Украина.ру рассказал, почему США и Германия оттягивают с поставками дальнобойных ракет ATACMS и Taurus.По мнению Васильева, это связано с внутренней ситуацией в этих странах."Германия уходит в рецессию. В Европе зреет глухое недовольство и ощущение того, что следование в кильватере американской политики ни к чему хорошему не привело. Берлин где-то артачится, в том числе и по финансовым соображениям. Почему понятно. США, внутри которых зреет критика относительно масштабов помощи Украине, склонны больше полагаться на союзников. Если Берлин сегодня удовлетворит полностью запросы в каких-то типах вооружения, это будет повод навесить на ФРГ еще дополнительные обязательства по военной помощи", - отметил Васильев.Подробнее об этом можно почитать на нашем сайте.
https://ukraina.ru/20230912/1049314494.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/04/1049156435_67:0:994:695_1920x0_80_0_0_cdd9700024abde05952324f9f93e223f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, украина, владимир зеленский, джо байден, atacs, поставки, cnn
Новости, США, Украина, Владимир Зеленский, Джо Байден, ATACS, поставки, CNN

"Мы на финишной прямой": Зеленский ждёт от США ракеты ATACMS

15:25 20.09.2023
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский
Зеленский
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Президент Украины заявил, что уверен в скорых поставках Украине дальнобойных ракет ATACMS, заявил он 20 сентября в интервью CNN
Зеленский дал положительную оценку так называемому контрнаступлению ВСУ, которое своей безуспешностью вызывает у западных союзников Украины опасения.
Президент Украины в очередной раз подтвердил своё желание получить от США дальнобойные ракеты ATACMS. Президент США Джо Байден, тем не менее, все ещё рассматривает вопрос передачи ATACS, сообщает CNN.
"Мы находимся на финишной прямой, я в этом уверен", - сказал Зеленский.
Зеленский сказал, что он по-прежнему сосредоточен на получении от США большего количества ракет дальнего радиуса действия, утверждая, что Украина хочет получить их не для того, чтобы нацелить на Россию, а для "поддержания уровня боевых возможностей двух сторон", пишет CNN.
Ожидается, что в ближайшее время Байден примет окончательное решение об отправке Украине ATACMS.
Зеленский сказал, что "для нас будет потерей", если это оружие не будет предоставлено, добавив, что это приведет к "большему количеству жертв на поле боя и в других местах".
Он также подтвердил необходимость увеличения количества систем ПВО, в частности, американской системы Patriot, заявив, что они нужны для защиты гражданских районов.
Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев в интервью изданию Украина.ру рассказал, почему США и Германия оттягивают с поставками дальнобойных ракет ATACMS и Taurus.
По мнению Васильева, это связано с внутренней ситуацией в этих странах.
"Германия уходит в рецессию. В Европе зреет глухое недовольство и ощущение того, что следование в кильватере американской политики ни к чему хорошему не привело. Берлин где-то артачится, в том числе и по финансовым соображениям. Почему понятно. США, внутри которых зреет критика относительно масштабов помощи Украине, склонны больше полагаться на союзников. Если Берлин сегодня удовлетворит полностью запросы в каких-то типах вооружения, это будет повод навесить на ФРГ еще дополнительные обязательства по военной помощи", - отметил Васильев.
Подробнее об этом можно почитать на нашем сайте.
- РИА Новости, 1920, 12.09.2023
12 сентября, 10:17Чем воюют на Украине
Чем и как Запад вооружил Украину для войны с Россией. Полный раскладУникальность специальной военной операции в том, что развитая в военно-промышленном смысле Россия воюет со страной, которая не только не имеет практически своего достойного военного снаряжения и оружия, техники, но более того — в предыдущие годы фактически разрушила свой оборонно- промышленный комплекс
 
НовостиСШАУкраинаВладимир ЗеленскийДжо БайденATACSпоставкиCNN
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:45Рбота завода прекращена: в Полтавской области сообщили об обстреле и повреждении предприятия
15:39Собирал "дань" с родственников погибших всушников: СБУ задержала рэкетира, жившего на процент со смертей
15:28Байден может дать Зеленскому деньги только за счёт будущего американцев – сенатор
15:28Ракетный обстрел ДНР со стороны ВСУ: есть жертвы
15:28Кто и как помогает России, как вычислить вредителей и почему не покупаем оружие у Китая - Ищенко
15:25"Мы на финишной прямой": Зеленский ждёт от США ракеты ATACMS
15:15Китайские эксперты Сюй Цзицзюнь и Хун Юань: У России есть всё необходимое для стратегической победы в СВО
14:52Особое мнение, или Сколько килограммов патриотизма вам нужно
14:48Александр Носович: Польша занимает нишу Великобритании в Европе и вооружается против Германии
14:39Почему поссорились Польша с Украиной. Анализ экспертов
14:30"Часы мира" в Донецке перестали отсчитывать время после обстрела ВСУ
14:30Кремль прокомментировал напряжение между Польшей и Украиной
14:07Журналист из США находится в украинской тюрьме за свои "пророссийские" взгляды: в Вашингтоне обеспокоены
14:02"Катюша" из Мариуполя прогремела на весь мир. Как китайская певица Ван Фан стала фаворитом мировой сети
14:00ВСУ обстреляли Белгородскую область второй раз за день, власти сообщили о жертвах
13:58Возле Севастополя сбили БПЛА - губернатор
13:34Ирина Алкснис: Иран будет решать вопросы с Турцией и Арменией, чтобы Россия дальше била США на Украине
13:33Операция Азербайджана в Нагорном Карабахе завершена
13:31В Крыму назвали стоимость квартиры Зеленских в Ливадии
13:19Жительница Белгородской области пострадала при обстреле ВСУ
Лента новостейМолния