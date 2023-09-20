https://ukraina.ru/20230920/1049563309.html
"Мы на финишной прямой": Зеленский ждёт от США ракеты ATACMS
"Мы на финишной прямой": Зеленский ждёт от США ракеты ATACMS - 20.09.2023 Украина.ру
"Мы на финишной прямой": Зеленский ждёт от США ракеты ATACMS
Президент Украины заявил, что уверен в скорых поставках Украине дальнобойных ракет ATACMS, заявил он 20 сентября в интервью CNN
2023-09-20T15:25
2023-09-20T15:25
2023-09-20T15:25
новости
сша
украина
владимир зеленский
джо байден
atacs
поставки
cnn
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Зеленский дал положительную оценку так называемому контрнаступлению ВСУ, которое своей безуспешностью вызывает у западных союзников Украины опасения.Президент Украины в очередной раз подтвердил своё желание получить от США дальнобойные ракеты ATACMS. Президент США Джо Байден, тем не менее, все ещё рассматривает вопрос передачи ATACS, сообщает CNN.Зеленский сказал, что он по-прежнему сосредоточен на получении от США большего количества ракет дальнего радиуса действия, утверждая, что Украина хочет получить их не для того, чтобы нацелить на Россию, а для "поддержания уровня боевых возможностей двух сторон", пишет CNN.Ожидается, что в ближайшее время Байден примет окончательное решение об отправке Украине ATACMS.Зеленский сказал, что "для нас будет потерей", если это оружие не будет предоставлено, добавив, что это приведет к "большему количеству жертв на поле боя и в других местах".Он также подтвердил необходимость увеличения количества систем ПВО, в частности, американской системы Patriot, заявив, что они нужны для защиты гражданских районов.Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев в интервью изданию Украина.ру рассказал, почему США и Германия оттягивают с поставками дальнобойных ракет ATACMS и Taurus.По мнению Васильева, это связано с внутренней ситуацией в этих странах."Германия уходит в рецессию. В Европе зреет глухое недовольство и ощущение того, что следование в кильватере американской политики ни к чему хорошему не привело. Берлин где-то артачится, в том числе и по финансовым соображениям. Почему понятно. США, внутри которых зреет критика относительно масштабов помощи Украине, склонны больше полагаться на союзников. Если Берлин сегодня удовлетворит полностью запросы в каких-то типах вооружения, это будет повод навесить на ФРГ еще дополнительные обязательства по военной помощи", - отметил Васильев.Подробнее об этом можно почитать на нашем сайте.
https://ukraina.ru/20230912/1049314494.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, украина, владимир зеленский, джо байден, atacs, поставки, cnn
"Мы на финишной прямой": Зеленский ждёт от США ракеты ATACMS
Президент Украины заявил, что уверен в скорых поставках Украине дальнобойных ракет ATACMS, заявил он 20 сентября в интервью CNN
Зеленский дал положительную оценку так называемому контрнаступлению ВСУ, которое своей безуспешностью вызывает у западных союзников Украины опасения.
Президент Украины в очередной раз подтвердил своё желание получить от США дальнобойные ракеты ATACMS. Президент США Джо Байден, тем не менее, все ещё рассматривает вопрос передачи ATACS, сообщает CNN.
"Мы находимся на финишной прямой, я в этом уверен", - сказал Зеленский.
Зеленский сказал, что он по-прежнему сосредоточен на получении от США большего количества ракет дальнего радиуса действия, утверждая, что Украина хочет получить их не для того, чтобы нацелить на Россию, а для "поддержания уровня боевых возможностей двух сторон", пишет CNN.
Ожидается, что в ближайшее время Байден примет окончательное решение об отправке Украине ATACMS.
Зеленский сказал, что "для нас будет потерей", если это оружие не будет предоставлено, добавив, что это приведет к "большему количеству жертв на поле боя и в других местах".
Он также подтвердил необходимость увеличения количества систем ПВО, в частности, американской системы Patriot, заявив, что они нужны для защиты гражданских районов.
Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев в интервью изданию Украина.ру рассказал, почему США и Германия оттягивают с поставками дальнобойных ракет ATACMS и Taurus.
По мнению Васильева, это связано с внутренней ситуацией в этих странах.
"Германия уходит в рецессию. В Европе зреет глухое недовольство и ощущение того, что следование в кильватере американской политики ни к чему хорошему не привело. Берлин где-то артачится, в том числе и по финансовым соображениям. Почему понятно. США, внутри которых зреет критика относительно масштабов помощи Украине, склонны больше полагаться на союзников. Если Берлин сегодня удовлетворит полностью запросы в каких-то типах вооружения, это будет повод навесить на ФРГ еще дополнительные обязательства по военной помощи", - отметил Васильев.
Подробнее об этом можно почитать
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