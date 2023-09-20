https://ukraina.ru/20230920/1049563309.html

"Мы на финишной прямой": Зеленский ждёт от США ракеты ATACMS

"Мы на финишной прямой": Зеленский ждёт от США ракеты ATACMS - 20.09.2023 Украина.ру

"Мы на финишной прямой": Зеленский ждёт от США ракеты ATACMS

Президент Украины заявил, что уверен в скорых поставках Украине дальнобойных ракет ATACMS, заявил он 20 сентября в интервью CNN

2023-09-20T15:25

2023-09-20T15:25

2023-09-20T15:25

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владимир зеленский

джо байден

atacs

поставки

cnn

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Зеленский дал положительную оценку так называемому контрнаступлению ВСУ, которое своей безуспешностью вызывает у западных союзников Украины опасения.Президент Украины в очередной раз подтвердил своё желание получить от США дальнобойные ракеты ATACMS. Президент США Джо Байден, тем не менее, все ещё рассматривает вопрос передачи ATACS, сообщает CNN.Зеленский сказал, что он по-прежнему сосредоточен на получении от США большего количества ракет дальнего радиуса действия, утверждая, что Украина хочет получить их не для того, чтобы нацелить на Россию, а для "поддержания уровня боевых возможностей двух сторон", пишет CNN.Ожидается, что в ближайшее время Байден примет окончательное решение об отправке Украине ATACMS.Зеленский сказал, что "для нас будет потерей", если это оружие не будет предоставлено, добавив, что это приведет к "большему количеству жертв на поле боя и в других местах".Он также подтвердил необходимость увеличения количества систем ПВО, в частности, американской системы Patriot, заявив, что они нужны для защиты гражданских районов.Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев в интервью изданию Украина.ру рассказал, почему США и Германия оттягивают с поставками дальнобойных ракет ATACMS и Taurus.По мнению Васильева, это связано с внутренней ситуацией в этих странах."Германия уходит в рецессию. В Европе зреет глухое недовольство и ощущение того, что следование в кильватере американской политики ни к чему хорошему не привело. Берлин где-то артачится, в том числе и по финансовым соображениям. Почему понятно. США, внутри которых зреет критика относительно масштабов помощи Украине, склонны больше полагаться на союзников. Если Берлин сегодня удовлетворит полностью запросы в каких-то типах вооружения, это будет повод навесить на ФРГ еще дополнительные обязательства по военной помощи", - отметил Васильев.Подробнее об этом можно почитать на нашем сайте.

https://ukraina.ru/20230912/1049314494.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, украина, владимир зеленский, джо байден, atacs, поставки, cnn