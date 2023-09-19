https://ukraina.ru/20230919/1049496259.html

Владимир Васильев: Судьба Байдена и президентской гонки в США решается на полях сражений СВО на Украине

Владимир Васильев: Судьба Байдена и президентской гонки в США решается на полях сражений СВО на Украине - 19.09.2023 Украина.ру

Владимир Васильев: Судьба Байдена и президентской гонки в США решается на полях сражений СВО на Украине

Если Берлин сегодня удовлетворит полностью запросы в каких-то типах вооружения, это будет повод навесить на ФРГ еще дополнительные обязательства по военной помощи Украине, считает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев

2023-09-19T01:00

2023-09-19T01:00

2023-09-19T01:00

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сво

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Выступление президента Украины Владимира Зеленского на Генассамблее ООН ожидается 19 сентября. По другой информации вместо лидера киевского режима на этой встрече может выступить глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.Как полагает глава направления, занимающегося вопросами ООН, в аналитическом центре International Crisis Group (ICG) Ричард Гоуэн, излишне жесткая позиция украинской стороны на саммите ООН может привести к дипломатическому поражению Киева.- Владимир Сергеевич, может ли выступление Зеленского или Кулебы в ООН стать дипломатическим провалом для Киева?- Буду очень рад, если ошибусь, но на сегодняшний день это выступление будет фарисейским. Линия на эскалацию будет продолжаться. И свидетельством тому будет встреча на следующий день Зеленского и Байдена. Но для того, чтобы оформить мир с позиции силы, будет запущена разная риторика относительно стремления украинской стороны к миру, переговорах на условиях Украины.Пока я вижу игру на двух досках. Если раньше говорили о том, что надо нанести стратегическое поражение России, то сегодня это трансформируется в призыв сесть за стол переговоров и решить дипломатически этот конфликт. Другого сценария я не просматриваю. До тех пор, пока Байден в Белом доме и проводит эту линию, ничего не поменяется. Может быть, она мимикрирует, и слово во время визита Зеленского "мир" будет звучать чаще, чем "война", но это чистая риторика.Выступление украинской стороны будет предположительно демагогическим и пацифистским. Эта линия согласована с США. Следует ожидать новых поставок систем вооружения, пакетов военной помощи. Зеленский и украинский режим слишком завязаны на США. И в этом плане линия администрации Байдена является бескомпромиссной.А вот какую ей на том или ином этапе придумают упаковочку – это другой вопрос: мирная риторика, риторика с позиции слабости, с позиции гуманитарной катастрофы. Зеленскому ясно дали понять, что если он что-то будет делать не так, то Вашингтон от него избавится. И в таком случае даже физическое благополучие Зеленского и его семьи США ему не гарантируют. И он это хорошо понимает.- А почему тогда и США, и Берлин так тянут с поставками дальнобойных ракет ATACMS и Taurus Киеву?- Это уже внутренняя ситуация в этих странах. Германия уходит в рецессию. В Европе зреет глухое недовольство и ощущение того, что следование в кильватере американской политики ни к чему хорошему не привело. Берлин где-то артачится, в том числе и по финансовым соображениям. Почему понятно. США, внутри которых зреет критика относительно масштабов помощи Украине, склонны больше полагаться на союзников. Если Берлин сегодня удовлетворит полностью запросы в каких-то типах вооружения, это будет повод навесить на ФРГ еще дополнительные обязательства по военной помощи.Берлин поэтому и саботирует первую стадию, чтобы не наступила вторая, третья или четвертая. Вот чем это вызвано, помимо нарастания внутриполитического недовольства в отношении Шольца и его правительства.- Недавно Дональд Трамп заявил, что мог бы вообще не допустить конфликта на Украине, а если он займет президентское кресло в Белом доме, то сможет предложить конфликтующим сторонам некую сделку. Как вы относитесь к подобным заявлениям лидера республиканцев?- Это пока все риторика, но в этой риторике есть своя управляемость. Тем самым Трамп дает понять своим союзникам в Палате представителей, это Марджори Грин, конгрессмен от Флориды Мэтт Гейтс, чтобы они максимальным способом торпедировали все заявки администрации на расширение военной помощи Украине или даже сохранения ее на нынешних этапах. Это сложная игра, когда Трампа обвиняют в пренебрежении интересами национальной безопасности, он не может сказать своим союзникам: рубите военные заявки, поэтому он говорит, что будет вести переговоры о мире. А раз все готовятся к миру, то зачем усиливать эскалацию.Что касается республиканцев, то тут все совершенно наоборот по отношению к администрации Байдена, которая говорит, что надо готовится к миру и усиливает военные приготовления. Но пока речь идет только о позиции республиканцев, потому что раньше января 2025 года к управлению страной по линии исполнительной ветви власти они не приступят.Но чтобы начать эту подготовку, надо торпедировать военную заявку администрации. В этом вопросе Трамп и его союзники действительно искренни. Срок конституционных полномочий администрации Байдена истекает 20 января 2025 года.- Поможет ли поражение ВСУ в зоне спецоперации и успешное продвижение нашей армии Трампу одержать победу на выборах?- Да, это самое главное сегодня. Не надо думать, что благоприятное или менее благоприятное стечение обстоятельств в зарубежных столицах будет главным фактором, который создаст перелом на Украине. Перелома на Украине можно достичь только на полях сражений. Когда на Западе признают, что Украина потерпела поражение в своем контрнаступе, это будет решающим фактором. Это будет действовать отрезвляюще на Пентагон, на Республиканскую партию, в которой тоже есть сторонники безоговорочной поддержки Киева, ну и на демократов.Они поймут, что Байден и его администрация потеряли связь с реальностью, не понимают, что происходит на Украине, и то, что происходит на полях сражений лишний раз говорит об их неадекватности. И это усилит внутриполитический кризис, который позволит вывести Байдена из президентской гонки. Я с утра до вечера слежу за внутриполитической жизнью в США, и материалов о том, что Байден должен выйти из гонки – выше головы. Это шквал материалов, в том числе и от ведущих изданий, таких как "Вашингтон Пост". Эта логика постепенно доходит и до политического истеблишмента.

https://ukraina.ru/20221109/1040649518.html

https://ukraina.ru/20230918/1049478793.html

https://ukraina.ru/20230918/1049478363.html

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2023

Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, сво, украина, оон, владимир зеленский, джо байден, сша, пентагон, республиканцы, республиканская партия, дональд трамп