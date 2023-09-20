https://ukraina.ru/20230920/1049551994.html
"Мы прилагаем большие усилия": ЕС поставит Украине миллион боеприпасов к 2024 году – фон дер Ляйен
"Мы прилагаем большие усилия": ЕС поставит Украине миллион боеприпасов к 2024 году – фон дер Ляйен - 20.09.2023 Украина.ру
"Мы прилагаем большие усилия": ЕС поставит Украине миллион боеприпасов к 2024 году – фон дер Ляйен
Европейский союз поставит Украине 1 миллионов боеприпасов к февралю 2024 года, заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Об этом 20 сентября сообщило агентство Bloomberg
2023-09-20T10:11
2023-09-20T10:11
2023-09-20T10:11
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боеприпасы
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Весной Евросоюз пообещал поставить Украине 1 миллион боеприпасов в течение 12 месяцев, пишет Bloomberg. Фон дер Ляйен выразила уверенность в том, что обещание будет выполнено.Блок находится сейчас на ранних стадиях обсуждения 12-го пакета антироссийских санкций. У стран-членов ЕС разделились мнения касательно того, какие меры следует включить в пакет, пишет издание.Сообщается, что в ЕС хотят наложить запрет на закупку российских алмазов. А страны Прибалтики и Польша призывают пойти дальше и ввести дополнительные санкции в области сжиженного природного газа и информационных технологий.Издание The New York Times сообщало, что официальные лица США подчитали, сколько снарядов используют ВСУ. Согласно их данных, украинские войска производили до 8000 артиллерийских выстрелов в день, включая сотни кассетных боеприпасов.
https://ukraina.ru/20230915/1049438212.html
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Украина.ру
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новости, ес, евросоюз, еврокомиссия, зарубежье, урсула фон дер ляйен, украина, поставки, боеприпасы
Новости, ЕС, Евросоюз, Еврокомиссия, Зарубежье, Урсула фон дер Ляйен, Украина, поставки, боеприпасы
"Мы прилагаем большие усилия": ЕС поставит Украине миллион боеприпасов к 2024 году – фон дер Ляйен
Европейский союз поставит Украине 1 миллионов боеприпасов к февралю 2024 года, заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Об этом 20 сентября сообщило агентство Bloomberg
Весной Евросоюз пообещал поставить Украине 1 миллион боеприпасов в течение 12 месяцев, пишет Bloomberg. Фон дер Ляйен выразила уверенность в том, что обещание будет выполнено.
"Да, я уверена в этом. Мы очень сильно наращиваем промышленность, военно-промышленную базу. Этому уделяется большое внимание. Мы делаем все, что в наших силах, и прилагаем большие усилия, чтобы добиться результата", - заявила глава Еврокомиссии.
Блок находится сейчас на ранних стадиях обсуждения 12-го пакета антироссийских санкций. У стран-членов ЕС разделились мнения касательно того, какие меры следует включить в пакет, пишет издание.
Сообщается, что в ЕС хотят наложить запрет на закупку российских алмазов. А страны Прибалтики и Польша призывают пойти дальше и ввести дополнительные санкции в области сжиженного природного газа и информационных технологий.
Издание The New York Times сообщало, что официальные лица США подчитали, сколько снарядов используют ВСУ. Согласно их данных, украинские войска производили до 8000 артиллерийских выстрелов в день, включая сотни кассетных боеприпасов.