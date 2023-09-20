https://ukraina.ru/20230920/1049545727.html

Алексей Анпилогов: Россия вовсю бомбит мосты и переправы, чтобы выбить ВСУ из Купянска, Изюма и Лимана

Алексей Анпилогов: Россия вовсю бомбит мосты и переправы, чтобы выбить ВСУ из Купянска, Изюма и Лимана - 20.09.2023 Украина.ру

Алексей Анпилогов: Россия вовсю бомбит мосты и переправы, чтобы выбить ВСУ из Купянска, Изюма и Лимана

Украина действительно может столкнуться с угрозами и опасностями, которые она не сможет купировать нынешними средствами. Возможно, она может даже пойти на... Украина.ру, 20.09.2023

2023-09-20T04:19

2023-09-20T04:19

2023-09-20T04:19

интервью

мосты

всу

россия

купянск

кременная

сво

бомбы

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Украина действительно может столкнуться с угрозами и опасностями, которые она не сможет купировать нынешними средствами. Возможно, она может даже пойти на территориальные уступки. В частности, она может сдать плацдарм на левобережье Оскола. Это вполне вероятный сценарий развития событий, который может произойти через два месяца, считает военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей АнпилоговОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ранее военкоры с мест сообщили, что ВС РФ при помощи корректируемых бомб уничтожили переправы через реку Оскол в районе Купянска. Также поступают сообщения об уничтожении переправ через реку Жеребец в районе сел Невское и Макеевка.- Алексей, как это повлияет на тактическую обстановку на Северном направлении?- Уже скоро вступим в сезон высокой воды, когда из-за проливных дождей осенняя распутица будет затруднять маневренные действий на этом направлении. С другой стороны, из-за дождей реки будут разливаться. Поэтому такие удары будут затруднять любую логистику, в том числе наведение новых понтонных переправ инженерными войсками Украины.Из-за этого будет затруднятся снабжение украинских войск на восточном берегу Северного Оскола. Для нас это будет благоприятным фактором. Он позволит нам развивать наступление по линии Купянск-Сватово-Кременная. Потому что весь этот плацдарм, который ВСУ заняли прошлой осенью, будет отсекаться реками Северный Оскол и Северский Донец.Это такой треугольник. Два катета – это две эти реки в тылу у ВСУ, а гипотенуза – линия фронта, которую мы сейчас наблюдаем.Вообще это хорошо, что мы установили огневой контроль над переправами и можем их уничтожать, мешая противнику перебрасывать подкрепления с этого левобережного плацдарма, который он занял осенью прошлого года.- Первые сообщения о том, что мы стали взрывать мосты через Оскол, стали поступать месяц назад, но тогда эта история развития не получила. Что изменилось?- Тогда мы взорвали стационарные мосты через Оскол. А сейчас речь идет о временных понтонных переправах, которые наводили украинские инженеры, пользуясь меженью на Осколе. А уничтожение этих понтонных переправ все равно затрудняет противнику логистику. Он теперь не может свободно перебрасывать подкрепления на левый берег Оскола ближе к линии фронта.- Насколько верны утверждения о том, что ВС РФ на севере действуют настолько широким фронтом, что в случае нажима под удар попадут и Купянск, и Изюм, и Лиман, и Северском?- Генштаб ВС РФ по понятным причинам не разглашает концентрацию и численность наших подразделений на севере. Но вражеские источники утверждают, что мы сосредоточили там более 100 тысяч человек. Фактически – это четверть всего нашего контингента, присутствующего в зоне СВО.Поскольку фронт от Купянска от Кременной составляет 15-20% от общей протяженности фронта, то там концентрация наших войск выше, чем в других местах, где наша армия в основном занимает блокирующую позицию. Например, вдоль Днепра мы не позволяем ВСУ переправится на левый берег. Такая конфигурация позволяет нам свободно маневрировать резервами.Кроме того, тут еще сказывается близость российской территории, которая выступает нашим надежным тылом и позволяет за счет сети разветвленных дорог с хорошим покрытием перебрасывать подразделения вдоль линии фронта.Поэтому именно на севере у нашей армии есть наибольшие возможности развить наступление после того, как "контрнаступ" окончательно выдохнется и Киев использует все резервы, которые он копил в течение года.- Противник этому может что-то противопоставить?- По западным оценкам, Украина боится такого нашего контрнаступления. Потому что противопоставить ей мало что удастся. Противнику опять придется использовать насильно мобилизованных рекрутов с минимальной мотивацией. Тем более, что эти рекруты будут плохо вооружены.Советские запасы, которые были в распоряжении Киева, в большой мере истощены, а западные поставки сворачиваются. Это было видно по абсолютным цифрам западной военной помощи. Поэтому противник формирует не танковые и не моторизованные бригады, а просто стрелковые батальоны, которые оснащены оборонительным и относительно легким стрелковым вооружением.Так что Украина действительно может столкнуться с угрозами и опасностями, которые она не сможет купировать нынешними средствами. Возможно, она может даже пойти на территориальные уступки. В частности, она может сдать плацдарм на левобережье Оскола. Это вполне вероятный сценарий развития событий, который может произойти через два месяца.- А что если противник перебросит на севере резервы с Запорожского направления, которые предназначались для третьей волны "контрнаступа"?- В этом случае ВСУ смогут удержать плацдарм.Дело в том, что сейчас количество войск противника все равно больше, чем у нас. Это видно по составам частей и соединений. Это не 100-150 тысяч, которое было на пике, когда мы разворачивали мобилизационные мероприятия, но преимущество в 30-40 тысяч у них есть. Это восемь-десять расчетных бригад. Да, вооружение у них более скромное, чем у бригад, которые пытались осуществить прорыв, но стабилизировать фронт они могут.Задержать наши наступательные действия они тоже могут. Но самим перейти в наступление украинцам будет крайне сложно. У них истощены хорошо вооруженные и мотивированные резервы, которые они использовали за 3,5 месяца безуспешного наступления на Запорожском и Южно-Донецком направлениях.

https://ukraina.ru/20220305/1033447461.html

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Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, мосты, всу, россия, купянск, кременная, сво, бомбы