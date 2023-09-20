Военный эксперт рассказал, как российская армия адаптируется под новый формат СВО
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота вертолета Ка-52 группировки "Юг" на Артемовском направлении
Обе стороны конфликта на Украине хорошо понимают свои возможности и возможности противника. Именно поэтому фронт находится в позиционном состоянии. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру китайский военный эксперт и блогер Хун Юань
СВО на Украине продолжается уже 1,5 года и за это время российской армии удалось адаптироваться под новый формат боевых действий. Обе армия непрерывно учились и перестраивались, рассказал Хун.
И командный состав, и простые солдаты набирались опыта в ходе СВО. Происходило понимание своих сил и сил противника, а также осознание масштабов возможных действий, добавил эксперт.
"Но если внимательно присмотреться, российская армия научилась вести современную войну, как в воздухе, так и на земле: установка минных полей, траншеи и катакомбы, огневое взаимодействие", - подчеркнул блогер.
Мы можем наблюдать, как в сложных условиях российская армия смогла стабилизировать фронт, постепенно овладевая позициями. Идёт постоянное обучение новых бойцов. Этот опыт пригодится ВС РФ для боев на будущих направлениях, заключил собеседник издания.
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