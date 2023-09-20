https://ukraina.ru/20230920/1049542020.html

Военный эксперт рассказал, как российская армия адаптируется под новый формат СВО

Военный эксперт рассказал, как российская армия адаптируется под новый формат СВО - 20.09.2023 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, как российская армия адаптируется под новый формат СВО

Обе стороны конфликта на Украине хорошо понимают свои возможности и возможности противника. Именно поэтому фронт находится в позиционном состоянии. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру китайский военный эксперт и блогер Хун Юань

2023-09-20T05:45

2023-09-20T05:45

2023-09-20T05:45

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СВО на Украине продолжается уже 1,5 года и за это время российской армии удалось адаптироваться под новый формат боевых действий. Обе армия непрерывно учились и перестраивались, рассказал Хун.И командный состав, и простые солдаты набирались опыта в ходе СВО. Происходило понимание своих сил и сил противника, а также осознание масштабов возможных действий, добавил эксперт.Мы можем наблюдать, как в сложных условиях российская армия смогла стабилизировать фронт, постепенно овладевая позициями. Идёт постоянное обучение новых бойцов. Этот опыт пригодится ВС РФ для боев на будущих направлениях, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230919/1049526001.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сво, россия, украина, армия, война, конфликт, противник