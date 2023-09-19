https://ukraina.ru/20230919/1049531526.html

Российская система ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью - Минобороны

Российская система ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью - Минобороны - 19.09.2023 Украина.ру

Российская система ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью - Минобороны

Российские комплексы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью. Об этом сообщили 19 сентября в Минобороны России

2023-09-19T14:16

2023-09-19T14:16

2023-09-19T14:16

беспилотник

белгородская область

новости

атаки

пво

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"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью", - рассказали в ведомстве.Российские регионы регулярно подвергаются атакам дронов. За время спецоперации чаще других субъектов беспилотники атаковали Белгородскую область (56% от всех сообщений о дронах).Киев официально не признает ответственность за атаки, однако в августе глава офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что атак "неопознанных дронов" на Россию будет становиться больше. МИД России возлагал ответственность за атаки на Киев и называл это "агонией" и "абсолютной тупиковостью".

https://ukraina.ru/20230918/1049487648.html

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беспилотник, белгородская область, новости, атаки, пво