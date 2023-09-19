Российская система ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью - Минобороны - 19.09.2023 Украина.ру
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Российская система ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью - Минобороны
Российская система ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью - Минобороны - 19.09.2023 Украина.ру
Российская система ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью - Минобороны
Российские комплексы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью. Об этом сообщили 19 сентября в Минобороны России
2023-09-19T14:16
2023-09-19T14:16
беспилотник
белгородская область
новости
атаки
пво
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"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью", - рассказали в ведомстве.Российские регионы регулярно подвергаются атакам дронов. За время спецоперации чаще других субъектов беспилотники атаковали Белгородскую область (56% от всех сообщений о дронах).Киев официально не признает ответственность за атаки, однако в августе глава офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что атак "неопознанных дронов" на Россию будет становиться больше. МИД России возлагал ответственность за атаки на Киев и называл это "агонией" и "абсолютной тупиковостью".
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беспилотник, белгородская область, новости, атаки, пво
беспилотник, Белгородская область, Новости, атаки, ПВО

Российская система ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью - Минобороны

14:16 19.09.2023
 
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкГорода России. Москва
Города России. Москва - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости . Владимир Вяткин
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Российские комплексы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью. Об этом сообщили 19 сентября в Минобороны России
"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью", - рассказали в ведомстве.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам дронов. За время спецоперации чаще других субъектов беспилотники атаковали Белгородскую область (56% от всех сообщений о дронах).

Киев официально не признает ответственность за атаки, однако в августе глава офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что атак "неопознанных дронов" на Россию будет становиться больше. МИД России возлагал ответственность за атаки на Киев и называл это "агонией" и "абсолютной тупиковостью".
Вчера, 11:18
"Имеем право": Зеленский об ударах беспилотниками по РоссииПрезидент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина "имеет право" атаковать Россию. Об этом он сказал в интервью CBS News 18 сентября
 
беспилотникБелгородская областьНовостиатакиПВО
 
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