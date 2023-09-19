Российская система ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью - Минобороны
Российские комплексы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью. Об этом сообщили 19 сентября в Минобороны России
"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью", - рассказали в ведомстве.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам дронов. За время спецоперации чаще других субъектов беспилотники атаковали Белгородскую область (56% от всех сообщений о дронах).
Киев официально не признает ответственность за атаки, однако в августе глава офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что атак "неопознанных дронов" на Россию будет становиться больше. МИД России возлагал ответственность за атаки на Киев и называл это "агонией" и "абсолютной тупиковостью".
Киев официально не признает ответственность за атаки, однако в августе глава офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что атак "неопознанных дронов" на Россию будет становиться больше. МИД России возлагал ответственность за атаки на Киев и называл это "агонией" и "абсолютной тупиковостью".