https://ukraina.ru/20230919/1049531191.html

"Изначальной целью всей этой затеи было обескровить Россию до смерти" - Макгрегор

"Изначальной целью всей этой затеи было обескровить Россию до смерти" - Макгрегор - 19.09.2023 Украина.ру

"Изначальной целью всей этой затеи было обескровить Россию до смерти" - Макгрегор

США ввязались в кровавую антироссийскую авантюру, из которой не знают как выйти без потери лица. Об этом в интервью интернет-каналу Redacted заявил бывший советник главы Пентагона, полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.

2023-09-19T14:21

2023-09-19T14:21

2023-09-19T14:22

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По его мнению, "71 тысяча погибших украинских солдат" в ходе начавшегося 4 июня "весеннего контрнаступления" ВСУ – цифра "правдоподобная". Он напомнил, что недавно в ходу были данные об украинских потерях около 60 тысяч солдат – такую информацию США получили при анализе данных спутниковой разведки и сведений с украинской стороны."Потери в бронетехнике ужасающие", - констатировал Макгрегор, оценивая потери ВСУ в СВО.По его информации, американские дипломаты Виктория Нуланд и Энтони Блинкен уже продвигают идею "заморозки конфликта" по корейскому сценарию – то есть прекращению боевых действий с фиксацией линии разграничения подобной той, которая установилась между КНДР и Южной Кореей. Однако Макгрегор скептически отнёсся к практической реализации такой инициативы, сказав: "На Западе, особенно в Вашингтоне думают, что таким образом можно сохранить лицо. Но русские на такое не пойдут".Он пояснил: в таком случае российская СВО предстанет не достигшей своих целей, а США из оставшейся части Украины продолжат угрожать России. И это будет "смертельная угроза", с которой, по мнению бывшего аналитика Пентагона и сторонника Дональда Трампа, Москва никогда не согласится."Изначальной целью всей этой затеи было обескровить Россию до смерти. Подточить их экономику, исчерпать их силы и возможности. Абсурд! Произошло обратное – наши возможности были исчерпаны", - констатировал Макгрегор.Сейчас сумма госдолга США равна оборонному бюджету страны, отметил он. "Как долго это может продолжаться?" - поставил риторический вопрос Макгрегор.При этом он обратил внимание: Путин, как экономист, делает ставку на то, что экономика и финансовая система США потонет в кризисе, и аналогичные проблемы ожидают Евросоюз. "И всё это приведёт к окончанию конфликта. Тогда он сможет наступать не встречая сопротивления", - сказал экс-аналитик Пентагона."Мы уже знаем, что у украинцев нет живой силы. Они уже обращались к ЕС, к странам НАТО – высылать мужчин боеспособного возраста со всех стран обратно на Украину, чтобы их можно было скормить в этой "мясорубке", чтобы они тоже погибли", - добавил Макгрегор.Полковник констатировал: администрация Джозефа Байдена избрала тактику "повышения ставок" и накачки Украины мощными вооружениями. В их числе – крылатые ракеты большой дальности и огромной разрушительной силы.США с союзниками по НАТО "отправит всё, что у кого осталось" на Украину, чтобы компенсировать сокращение живой силы ВСУ, сказал Макгрегор. "И пусть наносят удары в самое сердце России. И они, конечно же, начнут бить по мирным жителям, по мирным городам – мы это знаем, они и раньше так делали, - добавил он. – Это безумие, но в такой мы ситуации".Тем временем президент США на Генассамблее ООН пообещал продолжение военной помощи Украине. Президент Ирана в свою очередь выступил с инициативой посредничества в организации мирных переговоров между Москвой и Киевом.

https://ukraina.ru/20230918/1049515558.html

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новости, дуглас макгрегор, пентагон, госдеп сша, сво, потери всу, нато, джо байден, дональд трамп, ес, сша, нуланд, виктория нуланд, энтони блинкен, дипломатия, внешняя политика