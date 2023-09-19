"Изначальной целью всей этой затеи было обескровить Россию до смерти" - Макгрегор - 19.09.2023 Украина.ру
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"Изначальной целью всей этой затеи было обескровить Россию до смерти" - Макгрегор
"Изначальной целью всей этой затеи было обескровить Россию до смерти" - Макгрегор - 19.09.2023 Украина.ру
"Изначальной целью всей этой затеи было обескровить Россию до смерти" - Макгрегор
США ввязались в кровавую антироссийскую авантюру, из которой не знают как выйти без потери лица. Об этом в интервью интернет-каналу Redacted заявил бывший советник главы Пентагона, полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.
2023-09-19T14:21
2023-09-19T14:22
новости
дуглас макгрегор
пентагон
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сво
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По его мнению, "71 тысяча погибших украинских солдат" в ходе начавшегося 4 июня "весеннего контрнаступления" ВСУ – цифра "правдоподобная". Он напомнил, что недавно в ходу были данные об украинских потерях около 60 тысяч солдат – такую информацию США получили при анализе данных спутниковой разведки и сведений с украинской стороны."Потери в бронетехнике ужасающие", - констатировал Макгрегор, оценивая потери ВСУ в СВО.По его информации, американские дипломаты Виктория Нуланд и Энтони Блинкен уже продвигают идею "заморозки конфликта" по корейскому сценарию – то есть прекращению боевых действий с фиксацией линии разграничения подобной той, которая установилась между КНДР и Южной Кореей. Однако Макгрегор скептически отнёсся к практической реализации такой инициативы, сказав: "На Западе, особенно в Вашингтоне думают, что таким образом можно сохранить лицо. Но русские на такое не пойдут".Он пояснил: в таком случае российская СВО предстанет не достигшей своих целей, а США из оставшейся части Украины продолжат угрожать России. И это будет "смертельная угроза", с которой, по мнению бывшего аналитика Пентагона и сторонника Дональда Трампа, Москва никогда не согласится."Изначальной целью всей этой затеи было обескровить Россию до смерти. Подточить их экономику, исчерпать их силы и возможности. Абсурд! Произошло обратное – наши возможности были исчерпаны", - констатировал Макгрегор.Сейчас сумма госдолга США равна оборонному бюджету страны, отметил он. "Как долго это может продолжаться?" - поставил риторический вопрос Макгрегор.При этом он обратил внимание: Путин, как экономист, делает ставку на то, что экономика и финансовая система США потонет в кризисе, и аналогичные проблемы ожидают Евросоюз. "И всё это приведёт к окончанию конфликта. Тогда он сможет наступать не встречая сопротивления", - сказал экс-аналитик Пентагона."Мы уже знаем, что у украинцев нет живой силы. Они уже обращались к ЕС, к странам НАТО – высылать мужчин боеспособного возраста со всех стран обратно на Украину, чтобы их можно было скормить в этой "мясорубке", чтобы они тоже погибли", - добавил Макгрегор.Полковник констатировал: администрация Джозефа Байдена избрала тактику "повышения ставок" и накачки Украины мощными вооружениями. В их числе – крылатые ракеты большой дальности и огромной разрушительной силы.США с союзниками по НАТО "отправит всё, что у кого осталось" на Украину, чтобы компенсировать сокращение живой силы ВСУ, сказал Макгрегор. "И пусть наносят удары в самое сердце России. И они, конечно же, начнут бить по мирным жителям, по мирным городам – мы это знаем, они и раньше так делали, - добавил он. – Это безумие, но в такой мы ситуации".Тем временем президент США на Генассамблее ООН пообещал продолжение военной помощи Украине. Президент Ирана в свою очередь выступил с инициативой посредничества в организации мирных переговоров между Москвой и Киевом.
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новости, дуглас макгрегор, пентагон, госдеп сша, сво, потери всу, нато, джо байден, дональд трамп, ес, сша, нуланд, виктория нуланд, энтони блинкен, дипломатия, внешняя политика
Новости, Дуглас Макгрегор, Пентагон, Госдеп США, СВО, потери ВСУ, НАТО, Джо Байден, Дональд Трамп, ЕС, США, Нуланд, Виктория Нуланд, Энтони Блинкен, дипломатия, внешняя политика

"Изначальной целью всей этой затеи было обескровить Россию до смерти" - Макгрегор

14:21 19.09.2023 (обновлено: 14:22 19.09.2023)
 
© commons.wikimedia.org / BMG-2048
- РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© commons.wikimedia.org / BMG-2048
Читать в
США ввязались в кровавую антироссийскую авантюру, из которой не знают как выйти без потери лица. Об этом в интервью интернет-каналу Redacted заявил бывший советник главы Пентагона, полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.
По его мнению, "71 тысяча погибших украинских солдат" в ходе начавшегося 4 июня "весеннего контрнаступления" ВСУ – цифра "правдоподобная". Он напомнил, что недавно в ходу были данные об украинских потерях около 60 тысяч солдат – такую информацию США получили при анализе данных спутниковой разведки и сведений с украинской стороны.
"Потери в бронетехнике ужасающие", - констатировал Макгрегор, оценивая потери ВСУ в СВО.
По его информации, американские дипломаты Виктория Нуланд и Энтони Блинкен уже продвигают идею "заморозки конфликта" по корейскому сценарию – то есть прекращению боевых действий с фиксацией линии разграничения подобной той, которая установилась между КНДР и Южной Кореей. Однако Макгрегор скептически отнёсся к практической реализации такой инициативы, сказав: "На Западе, особенно в Вашингтоне думают, что таким образом можно сохранить лицо. Но русские на такое не пойдут".
Он пояснил: в таком случае российская СВО предстанет не достигшей своих целей, а США из оставшейся части Украины продолжат угрожать России. И это будет "смертельная угроза", с которой, по мнению бывшего аналитика Пентагона и сторонника Дональда Трампа, Москва никогда не согласится.
"Изначальной целью всей этой затеи было обескровить Россию до смерти. Подточить их экономику, исчерпать их силы и возможности. Абсурд! Произошло обратное – наши возможности были исчерпаны", - констатировал Макгрегор.
Сейчас сумма госдолга США равна оборонному бюджету страны, отметил он. "Как долго это может продолжаться?" - поставил риторический вопрос Макгрегор.
При этом он обратил внимание: Путин, как экономист, делает ставку на то, что экономика и финансовая система США потонет в кризисе, и аналогичные проблемы ожидают Евросоюз.
"И всё это приведёт к окончанию конфликта. Тогда он сможет наступать не встречая сопротивления", - сказал экс-аналитик Пентагона.
"Мы уже знаем, что у украинцев нет живой силы. Они уже обращались к ЕС, к странам НАТО – высылать мужчин боеспособного возраста со всех стран обратно на Украину, чтобы их можно было скормить в этой "мясорубке", чтобы они тоже погибли", - добавил Макгрегор.
Полковник констатировал: администрация Джозефа Байдена избрала тактику "повышения ставок" и накачки Украины мощными вооружениями. В их числе – крылатые ракеты большой дальности и огромной разрушительной силы.
США с союзниками по НАТО "отправит всё, что у кого осталось" на Украину, чтобы компенсировать сокращение живой силы ВСУ, сказал Макгрегор. "И пусть наносят удары в самое сердце России. И они, конечно же, начнут бить по мирным жителям, по мирным городам – мы это знаем, они и раньше так делали, - добавил он. – Это безумие, но в такой мы ситуации".
Тем временем президент США на Генассамблее ООН пообещал продолжение военной помощи Украине. Президент Ирана в свою очередь выступил с инициативой посредничества в организации мирных переговоров между Москвой и Киевом.
Зеленский ВСУ
Вчера, 20:46
Потери ВСУ на Донецком направлении составили до 255 военнослужащихШесть атак ВСУ отразили российские военнослужащие в районах населённых пунктов Клещеевка, Веселое, Майорск, Марьинка и Водяное (ДНР). Об этом 18 сентября сообщает Минобороны России.
 
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