https://ukraina.ru/20230919/1049528857.html
Еще вспомнят "Тараса Бульбу". Почему Польша блокирует экспорт украинского зерна
Еще вспомнят "Тараса Бульбу". Почему Польша блокирует экспорт украинского зерна - 19.09.2023 Украина.ру
Еще вспомнят "Тараса Бульбу". Почему Польша блокирует экспорт украинского зерна
Ближайшие западные соседи Украины блокируют экспорт ее сельхозпродукции. Словакия, Венгрия и Польша встали на защиту своих фермеров и рынков. Польские власти даже заявили, что будут блокировать вступление Украины в ЕС, пока не решится зерновой вопрос
2023-09-19T14:37
2023-09-19T14:37
2023-09-19T14:37
польша
эксклюзив
зерно
украина
экспорт
тарас бульба
словакия
венгрия
ес
вто
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В свою очередь украинские власти намерены подавать иск в ВТО на Польшу. Равные торговые возможность уперлись в интересы суверенных экономик. Почему самый яростный друг Украины пошел на открытую конфронтацию, и кто на самом деле зарабатывает на вывозе зерна – рассуждали украинские эксперты и лидеры мнений на своих страницах в соцсетях.Журналист Макс Назаров:Братья поляки заявили, что не пустят нас в ЕС, если не решится вопрос с зерном, а мы заявили, что если не решится вопрос с зерном, то мы обрежем поставки польских овощей и фруктов. Нормальная такая заруба, давно не слышал от наших что-то конкретное в своих национальных интересах, а не сопли. В связи с новой (нет) поведенческой моделью братьев поляков у меня вопрос: вернут ли в школьную программу "Тараса Бульбу"?Экономист Алексей Кущ:Министр сельского хозяйства Польши заявил, что его страна не пустит Украину в ЕС, если не будет решен вопрос экспорта украинского зерна: "Если мы сегодня не создадим эти инструменты, Польша точно не согласится на вступление Украины (в Евросоюз). Учитывая, что экспорт "голого зернового сырья" стал своеобразным Magnum opus нашей политики, получается, что в ЕС мы не вступим, пока не откажемся от сырьевой модели развития. А от нее, похоже, никто не собирается отказываться. И знаете, в этом есть очень глубокий смысл. Сырьевым странам вообще нет никакого смысла куда-то вступать, будь-то торговые союзы или политические надгосударственные объединения. Ведь мы когда принимает решение куда-то "вступить", исходим исключительно из эмоциональной оценки: "быть в ЕС - это круто" или "быть в ЕС - это цивилизационный выбор украинского народа". Это все иррациональные оценки, лишенные какого-либо реального содержания. На самом деле, "вступление" куда-то всегда рассматривается в мире как некий баланс выгод и потерь. Если выгод больше - вступаем, если наоборот - отказываемся от вступления. В чем смысл торговых союзов? Твоя страна производит товар Х, но внутренний рынок для него слишком мал. А продвижение на чужие рынки сдерживается квотами, пошлинами, техническими регламентами, требованиями к локализации и т.д. В то же время, в других странах производят товар У, в котором твоя страна остро нуждается и который производить сама не может. То есть его нет смысла облагать импортными пошлинами (произойдет удорожание импорта). Так почему бы не объединится тогда в единый торговый союз. Таким образом, возник прототип ЕС - соглашение об "угле и стали" между Францией и Германией после Второй мировой войны. Почему такой союз невыгоден сырьевой стране? Ну, потому что она продает сырье, а это, как правило, биржевой товар, который можно продать где угодно, хоть в Африке, хоть в Азии. Что Украина и делает. При этом, такие страны потребляют в основном импортные товары, которые выгодно облагать пошлинами для наполнения казны (внутреннего производства почти нет, поэтому нужно облагать импорт). То есть для сырьевой страны, соглашение о зоне свободной торговли ничего не дает: свое сырье можно продавать на мировых рынках и без такого соглашения, а импорт в случае подписания оного придется освободить от пошлин или применять минимальные значения, то есть - потерять деньги. Это подтверждает структура нашей торговли до войны. Торговый партнер №1 у нас - это Китай. А самые выгодные торговые партнеры с точки зрения баланса - это Египет и Индия. Страны, с которыми у нас нет прямых соглашений о ЗСТ (только с Египтом - по "касательной" в рамках Пан-Евро-Мед). То есть без всяких соглашений, нам выгодно продавать зерно в Китай и облагать пошлинами китайские импортные товары. Что бы нам дало соглашение о ЗСТ с Китаем? Ничего, кроме потерь на импортных пошлинах. Именно поэтому, Норвегия (классическая сырьевая страна) не является членом ЕС и включена в торговое европейское пространство с существенными ограничениями. Не является членом ЕС и Швейцария, только там вместо сырья - капитал. Я уже давно писал: успешная Украина - страшный сон для поляков, так как мы в таком случае будем оттягивать на себя все региональные ресурсы: трудовые, инвестиционные, сырьевые, рынки сбыта и т.д. Но мне не верили, доказывая, что современная модель глобализма допускает выигрыш всех участников торгового сотрудничества. Ситуация с украинским зерном показала - выигрывают далеко не все. Простыми словами, с сырьевой экономикой нам нечего делать в ЕС. Сырьевая модель просто не монтируется в европейскую систему. Европа тратит колоссальные дотации на поддержку своих фермеров во Франции, Польше, Германии. Представьте, если туда хлынут со своим зерном наши ленд-лорды. Именно поэтому, США подписали с Мексикой соглашение о свободной торговле лишь после того, как мексиканцы начали создавать вдоль границы с Америкой свои промышленные производства и отказались от сырьевой модели.Бывший народный депутат Борислав Береза:Украина сегодня начнет процедуру подачи иска во Всемирную торговую организацию против Польши, Венгрии и Словакии, которые продлили запрет на импорт украинского зерна вопреки решению Еврокомиссии. Об этом в интервью Politico заявил замминистра экономики Тарас Качка. А когда будет рассматриваться иск? А когда выборы в Польше? Как нам это поможет при переговорах о членстве в ЕС? А почему не решили вопрос из-за закрытия переговоров, а пошли по такому пути? А кто продавал зерно в Польше, хотя клялся, что это будет транзит и ничего не будет продавать в стране?Я даже комментировать это не буду.Политик Дмитрий Василец:Злобные клоуны "Майдана" ещё не попали в ЕС, а уже пытаются наводить там свои порядки и по привычке брать ором и наглостью. Поэтому подали в ВТО иски против "братских" Польши, Венгрии и Словакии из-за их запрета на ввоз украинской сельхозпродукции. В ответ польский агроминистр заявил, что если этот вопрос решен не будет - не видать "партнёрам" Евросоюза как собственных ушей. А ведь именно "курс в Евросоюз" долгие годы был той самой "морковкой для стада", вызывая бурные фантазии про "светлое и сытое будущее в ЕС". А поскольку славаукраинцы не умеют адекватно оценивать свои слова и поступки, не заглядывают вперёд дальше ближайшей пятницы, весь "евроинтеграционный курс" уплывает прям на глазах, в страну "неведомых грёз". Хотя, конечно, режимники Зеленского сделают вид, что ничего не случилось, просто в "райский сад Борреля" не пускают в этом десятилетии.Журналист Диана Панченко:Не удивительно.РФ вышла из зерновой сделки. Страны ЕС, граничащие с Украиной, вводят эмбарго на украинское зерно. США одобряет. Я об этом неоднократно писала. В Украине мои слова называли "российской пропагандой" или теорией заговора. Но если смотреть на факты – все очевидно. Никому не нужен сильный украинский АПК. Ни РФ, ни ЕС, ни США. Происходит удушение всего потенциала украинского АПК. Как когда-то было с украинской промышленностью. Которой мы тоже лишились. При этом я уверена, что власть в Киеве не понимает последствий. Развитие, экономика – слишком сложные материи для них. Они заняты разворовыванием денег и записыванием видео (но даже эти ролики смотрит все меньше людей). А. Ещё хватило мозгов подать в суд на Венгрию, Польшу и Словакию… Что касается канала экспорта украинского зерна через Дунай. Покажу на пальцах: Если стоимость зерна на международных рынках $100. Где логистика - $20. Украинскому фермеру - $80. Своими ударами по инфраструктуре на Дунае РФ в первую очередь создаёт угрозу флоту. Иностранные судовладельцы повышают фрахт на премию за риск при входе в украинские порты. И теперь логистика стоит не $20, а $60. А из $100 за проданное зерно, украинский фермер получает не $80, а $40. Также избыток зерна давит на цены внутри Украины. На сегодня цена зерна ниже его себестоимости. Фермеры теряют смысл в работе на следующий год. По словам Министра Сольского, после первого удара по Рени фрахт подорожал на $40 за тонну. 3 млн тонн в месяц… Таким образом, РФ создаёт незначительную угрозу судоходству на Дунае, и перекладывает $120 МЛН В МЕСЯЦ из кармана украинских фермеров в карманы иностранных перевозчиков (по большей части турецких). Эрдоган сильно заинтересован в возобновлении сделки? (с) Возможности для возобновления зерновой сделки нет — глава дипломатии ЕС Боррель. А оно им надо? Если они убирают конкурента со стола? Теория заговора? Несите другую. Эта уже сбылась.* Орфография и пунктуация авторов сохранены
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польша, эксклюзив, зерно, украина, экспорт, тарас бульба, словакия, венгрия, ес, вто, соцсети, эксперты, алексей кущ, борислав береза, дмитрий василец, михаил чаплыга
Еще вспомнят "Тараса Бульбу". Почему Польша блокирует экспорт украинского зерна
Ближайшие западные соседи Украины блокируют экспорт ее сельхозпродукции. Словакия, Венгрия и Польша встали на защиту своих фермеров и рынков. Польские власти даже заявили, что будут блокировать вступление Украины в ЕС, пока не решится зерновой вопрос
В свою очередь украинские власти намерены подавать иск в ВТО на Польшу. Равные торговые возможность уперлись в интересы суверенных экономик.
Почему самый яростный друг Украины пошел на открытую конфронтацию, и кто на самом деле зарабатывает на вывозе зерна – рассуждали украинские эксперты и лидеры мнений на своих страницах в соцсетях.
Братья поляки заявили, что не пустят нас в ЕС, если не решится вопрос с зерном, а мы заявили, что если не решится вопрос с зерном, то мы обрежем поставки польских овощей и фруктов.
Нормальная такая заруба, давно не слышал от наших что-то конкретное в своих национальных интересах, а не сопли. В связи с новой (нет) поведенческой моделью братьев поляков у меня вопрос: вернут ли в школьную программу "Тараса Бульбу"?
Министр сельского хозяйства Польши заявил, что его страна не пустит Украину в ЕС, если не будет решен вопрос экспорта украинского зерна: "Если мы сегодня не создадим эти инструменты, Польша точно не согласится на вступление Украины (в Евросоюз).
Учитывая, что экспорт "голого зернового сырья" стал своеобразным Magnum opus нашей политики, получается, что в ЕС мы не вступим, пока не откажемся от сырьевой модели развития. А от нее, похоже, никто не собирается отказываться.
И знаете, в этом есть очень глубокий смысл. Сырьевым странам вообще нет никакого смысла куда-то вступать, будь-то торговые союзы или политические надгосударственные объединения. Ведь мы когда принимает решение куда-то "вступить", исходим исключительно из эмоциональной оценки: "быть в ЕС - это круто" или "быть в ЕС - это цивилизационный выбор украинского народа".
Это все иррациональные оценки, лишенные какого-либо реального содержания. На самом деле, "вступление" куда-то всегда рассматривается в мире как некий баланс выгод и потерь. Если выгод больше - вступаем, если наоборот - отказываемся от вступления.
В чем смысл торговых союзов? Твоя страна производит товар Х, но внутренний рынок для него слишком мал. А продвижение на чужие рынки сдерживается квотами, пошлинами, техническими регламентами, требованиями к локализации и т.д.
В то же время, в других странах производят товар У, в котором твоя страна остро нуждается и который производить сама не может. То есть его нет смысла облагать импортными пошлинами (произойдет удорожание импорта). Так почему бы не объединится тогда в единый торговый союз.
Таким образом, возник прототип ЕС - соглашение об "угле и стали" между Францией и Германией после Второй мировой войны. Почему такой союз невыгоден сырьевой стране? Ну, потому что она продает сырье, а это, как правило, биржевой товар, который можно продать где угодно, хоть в Африке, хоть в Азии. Что Украина и делает.
При этом, такие страны потребляют в основном импортные товары, которые выгодно облагать пошлинами для наполнения казны (внутреннего производства почти нет, поэтому нужно облагать импорт). То есть для сырьевой страны, соглашение о зоне свободной торговли ничего не дает: свое сырье можно продавать на мировых рынках и без такого соглашения, а импорт в случае подписания оного придется освободить от пошлин или применять минимальные значения, то есть - потерять деньги.
Это подтверждает структура нашей торговли до войны. Торговый партнер №1 у нас - это Китай. А самые выгодные торговые партнеры с точки зрения баланса - это Египет и Индия. Страны, с которыми у нас нет прямых соглашений о ЗСТ (только с Египтом - по "касательной" в рамках Пан-Евро-Мед). То есть без всяких соглашений, нам выгодно продавать зерно в Китай и облагать пошлинами китайские импортные товары.
Что бы нам дало соглашение о ЗСТ с Китаем? Ничего, кроме потерь на импортных пошлинах. Именно поэтому, Норвегия (классическая сырьевая страна) не является членом ЕС и включена в торговое европейское пространство с существенными ограничениями. Не является членом ЕС и Швейцария, только там вместо сырья - капитал.
Я уже давно писал: успешная Украина - страшный сон для поляков, так как мы в таком случае будем оттягивать на себя все региональные ресурсы: трудовые, инвестиционные, сырьевые, рынки сбыта и т.д. Но мне не верили, доказывая, что современная модель глобализма допускает выигрыш всех участников торгового сотрудничества.
Ситуация с украинским зерном показала - выигрывают далеко не все. Простыми словами, с сырьевой экономикой нам нечего делать в ЕС. Сырьевая модель просто не монтируется в европейскую систему. Европа тратит колоссальные дотации на поддержку своих фермеров во Франции, Польше, Германии.
Представьте, если туда хлынут со своим зерном наши ленд-лорды. Именно поэтому, США подписали с Мексикой соглашение о свободной торговле лишь после того, как мексиканцы начали создавать вдоль границы с Америкой свои промышленные производства и отказались от сырьевой модели.
Бывший народный депутат Борислав Береза:
Украина сегодня начнет процедуру подачи иска во Всемирную торговую организацию против Польши, Венгрии и Словакии, которые продлили запрет на импорт украинского зерна вопреки решению Еврокомиссии. Об этом в интервью Politico заявил замминистра экономики Тарас Качка.
А когда будет рассматриваться иск? А когда выборы в Польше? Как нам это поможет при переговорах о членстве в ЕС? А почему не решили вопрос из-за закрытия переговоров, а пошли по такому пути? А кто продавал зерно в Польше, хотя клялся, что это будет транзит и ничего не будет продавать в стране?
Я даже комментировать это не буду.
Злобные клоуны "Майдана" ещё не попали в ЕС, а уже пытаются наводить там свои порядки и по привычке брать ором и наглостью. Поэтому подали в ВТО иски против "братских" Польши, Венгрии и Словакии из-за их запрета на ввоз украинской сельхозпродукции.
В ответ польский агроминистр заявил, что если этот вопрос решен не будет - не видать "партнёрам" Евросоюза как собственных ушей. А ведь именно "курс в Евросоюз" долгие годы был той самой "морковкой для стада", вызывая бурные фантазии про "светлое и сытое будущее в ЕС".
А поскольку славаукраинцы не умеют адекватно оценивать свои слова и поступки, не заглядывают вперёд дальше ближайшей пятницы, весь "евроинтеграционный курс" уплывает прям на глазах, в страну "неведомых грёз".
Хотя, конечно, режимники Зеленского сделают вид, что ничего не случилось, просто в "райский сад Борреля" не пускают в этом десятилетии.
Журналист Диана Панченко:
Не удивительно.РФ вышла из зерновой сделки. Страны ЕС, граничащие с Украиной, вводят эмбарго на украинское зерно. США одобряет. Я об этом неоднократно писала.
В Украине мои слова называли "российской пропагандой" или теорией заговора. Но если смотреть на факты – все очевидно. Никому не нужен сильный украинский АПК. Ни РФ, ни ЕС, ни США. Происходит удушение всего потенциала украинского АПК. Как когда-то было с украинской промышленностью. Которой мы тоже лишились.
При этом я уверена, что власть в Киеве не понимает последствий. Развитие, экономика – слишком сложные материи для них. Они заняты разворовыванием денег и записыванием видео (но даже эти ролики смотрит все меньше людей). А. Ещё хватило мозгов подать в суд на Венгрию, Польшу и Словакию…
Что касается канала экспорта украинского зерна через Дунай. Покажу на пальцах: Если стоимость зерна на международных рынках $100. Где логистика - $20. Украинскому фермеру - $80. Своими ударами по инфраструктуре на Дунае РФ в первую очередь создаёт угрозу флоту.
Иностранные судовладельцы повышают фрахт на премию за риск при входе в украинские порты. И теперь логистика стоит не $20, а $60. А из $100 за проданное зерно, украинский фермер получает не $80, а $40.
Также избыток зерна давит на цены внутри Украины. На сегодня цена зерна ниже его себестоимости. Фермеры теряют смысл в работе на следующий год. По словам Министра Сольского, после первого удара по Рени фрахт подорожал на $40 за тонну. 3 млн тонн в месяц…
Таким образом, РФ создаёт незначительную угрозу судоходству на Дунае, и перекладывает $120 МЛН В МЕСЯЦ из кармана украинских фермеров в карманы иностранных перевозчиков (по большей части турецких).
Эрдоган сильно заинтересован в возобновлении сделки? (с) Возможности для возобновления зерновой сделки нет — глава дипломатии ЕС Боррель. А оно им надо? Если они убирают конкурента со стола? Теория заговора? Несите другую. Эта уже сбылась.
* Орфография и пунктуация авторов сохранены