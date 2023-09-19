https://ukraina.ru/20230919/1049528857.html

Еще вспомнят "Тараса Бульбу". Почему Польша блокирует экспорт украинского зерна

Еще вспомнят "Тараса Бульбу". Почему Польша блокирует экспорт украинского зерна - 19.09.2023 Украина.ру

Еще вспомнят "Тараса Бульбу". Почему Польша блокирует экспорт украинского зерна

Ближайшие западные соседи Украины блокируют экспорт ее сельхозпродукции. Словакия, Венгрия и Польша встали на защиту своих фермеров и рынков. Польские власти даже заявили, что будут блокировать вступление Украины в ЕС, пока не решится зерновой вопрос

2023-09-19T14:37

2023-09-19T14:37

2023-09-19T14:37

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эксклюзив

зерно

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тарас бульба

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вто

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В свою очередь украинские власти намерены подавать иск в ВТО на Польшу. Равные торговые возможность уперлись в интересы суверенных экономик. Почему самый яростный друг Украины пошел на открытую конфронтацию, и кто на самом деле зарабатывает на вывозе зерна – рассуждали украинские эксперты и лидеры мнений на своих страницах в соцсетях.Журналист Макс Назаров:Братья поляки заявили, что не пустят нас в ЕС, если не решится вопрос с зерном, а мы заявили, что если не решится вопрос с зерном, то мы обрежем поставки польских овощей и фруктов. Нормальная такая заруба, давно не слышал от наших что-то конкретное в своих национальных интересах, а не сопли. В связи с новой (нет) поведенческой моделью братьев поляков у меня вопрос: вернут ли в школьную программу "Тараса Бульбу"?Экономист Алексей Кущ:Министр сельского хозяйства Польши заявил, что его страна не пустит Украину в ЕС, если не будет решен вопрос экспорта украинского зерна: "Если мы сегодня не создадим эти инструменты, Польша точно не согласится на вступление Украины (в Евросоюз). Учитывая, что экспорт "голого зернового сырья" стал своеобразным Magnum opus нашей политики, получается, что в ЕС мы не вступим, пока не откажемся от сырьевой модели развития. А от нее, похоже, никто не собирается отказываться. И знаете, в этом есть очень глубокий смысл. Сырьевым странам вообще нет никакого смысла куда-то вступать, будь-то торговые союзы или политические надгосударственные объединения. Ведь мы когда принимает решение куда-то "вступить", исходим исключительно из эмоциональной оценки: "быть в ЕС - это круто" или "быть в ЕС - это цивилизационный выбор украинского народа". Это все иррациональные оценки, лишенные какого-либо реального содержания. На самом деле, "вступление" куда-то всегда рассматривается в мире как некий баланс выгод и потерь. Если выгод больше - вступаем, если наоборот - отказываемся от вступления. В чем смысл торговых союзов? Твоя страна производит товар Х, но внутренний рынок для него слишком мал. А продвижение на чужие рынки сдерживается квотами, пошлинами, техническими регламентами, требованиями к локализации и т.д. В то же время, в других странах производят товар У, в котором твоя страна остро нуждается и который производить сама не может. То есть его нет смысла облагать импортными пошлинами (произойдет удорожание импорта). Так почему бы не объединится тогда в единый торговый союз. Таким образом, возник прототип ЕС - соглашение об "угле и стали" между Францией и Германией после Второй мировой войны. Почему такой союз невыгоден сырьевой стране? Ну, потому что она продает сырье, а это, как правило, биржевой товар, который можно продать где угодно, хоть в Африке, хоть в Азии. Что Украина и делает. При этом, такие страны потребляют в основном импортные товары, которые выгодно облагать пошлинами для наполнения казны (внутреннего производства почти нет, поэтому нужно облагать импорт). То есть для сырьевой страны, соглашение о зоне свободной торговли ничего не дает: свое сырье можно продавать на мировых рынках и без такого соглашения, а импорт в случае подписания оного придется освободить от пошлин или применять минимальные значения, то есть - потерять деньги. Это подтверждает структура нашей торговли до войны. Торговый партнер №1 у нас - это Китай. А самые выгодные торговые партнеры с точки зрения баланса - это Египет и Индия. Страны, с которыми у нас нет прямых соглашений о ЗСТ (только с Египтом - по "касательной" в рамках Пан-Евро-Мед). То есть без всяких соглашений, нам выгодно продавать зерно в Китай и облагать пошлинами китайские импортные товары. Что бы нам дало соглашение о ЗСТ с Китаем? Ничего, кроме потерь на импортных пошлинах. Именно поэтому, Норвегия (классическая сырьевая страна) не является членом ЕС и включена в торговое европейское пространство с существенными ограничениями. Не является членом ЕС и Швейцария, только там вместо сырья - капитал. Я уже давно писал: успешная Украина - страшный сон для поляков, так как мы в таком случае будем оттягивать на себя все региональные ресурсы: трудовые, инвестиционные, сырьевые, рынки сбыта и т.д. Но мне не верили, доказывая, что современная модель глобализма допускает выигрыш всех участников торгового сотрудничества. Ситуация с украинским зерном показала - выигрывают далеко не все. Простыми словами, с сырьевой экономикой нам нечего делать в ЕС. Сырьевая модель просто не монтируется в европейскую систему. Европа тратит колоссальные дотации на поддержку своих фермеров во Франции, Польше, Германии. Представьте, если туда хлынут со своим зерном наши ленд-лорды. Именно поэтому, США подписали с Мексикой соглашение о свободной торговле лишь после того, как мексиканцы начали создавать вдоль границы с Америкой свои промышленные производства и отказались от сырьевой модели.Бывший народный депутат Борислав Береза:Украина сегодня начнет процедуру подачи иска во Всемирную торговую организацию против Польши, Венгрии и Словакии, которые продлили запрет на импорт украинского зерна вопреки решению Еврокомиссии. Об этом в интервью Politico заявил замминистра экономики Тарас Качка. А когда будет рассматриваться иск? А когда выборы в Польше? Как нам это поможет при переговорах о членстве в ЕС? А почему не решили вопрос из-за закрытия переговоров, а пошли по такому пути? А кто продавал зерно в Польше, хотя клялся, что это будет транзит и ничего не будет продавать в стране?Я даже комментировать это не буду.Политик Дмитрий Василец:Злобные клоуны "Майдана" ещё не попали в ЕС, а уже пытаются наводить там свои порядки и по привычке брать ором и наглостью. Поэтому подали в ВТО иски против "братских" Польши, Венгрии и Словакии из-за их запрета на ввоз украинской сельхозпродукции. В ответ польский агроминистр заявил, что если этот вопрос решен не будет - не видать "партнёрам" Евросоюза как собственных ушей. А ведь именно "курс в Евросоюз" долгие годы был той самой "морковкой для стада", вызывая бурные фантазии про "светлое и сытое будущее в ЕС". А поскольку славаукраинцы не умеют адекватно оценивать свои слова и поступки, не заглядывают вперёд дальше ближайшей пятницы, весь "евроинтеграционный курс" уплывает прям на глазах, в страну "неведомых грёз". Хотя, конечно, режимники Зеленского сделают вид, что ничего не случилось, просто в "райский сад Борреля" не пускают в этом десятилетии.Журналист Диана Панченко:Не удивительно.РФ вышла из зерновой сделки. Страны ЕС, граничащие с Украиной, вводят эмбарго на украинское зерно. США одобряет. Я об этом неоднократно писала. В Украине мои слова называли "российской пропагандой" или теорией заговора. Но если смотреть на факты – все очевидно. Никому не нужен сильный украинский АПК. Ни РФ, ни ЕС, ни США. Происходит удушение всего потенциала украинского АПК. Как когда-то было с украинской промышленностью. Которой мы тоже лишились. При этом я уверена, что власть в Киеве не понимает последствий. Развитие, экономика – слишком сложные материи для них. Они заняты разворовыванием денег и записыванием видео (но даже эти ролики смотрит все меньше людей). А. Ещё хватило мозгов подать в суд на Венгрию, Польшу и Словакию… Что касается канала экспорта украинского зерна через Дунай. Покажу на пальцах: Если стоимость зерна на международных рынках $100. Где логистика - $20. Украинскому фермеру - $80. Своими ударами по инфраструктуре на Дунае РФ в первую очередь создаёт угрозу флоту. Иностранные судовладельцы повышают фрахт на премию за риск при входе в украинские порты. И теперь логистика стоит не $20, а $60. А из $100 за проданное зерно, украинский фермер получает не $80, а $40. Также избыток зерна давит на цены внутри Украины. На сегодня цена зерна ниже его себестоимости. Фермеры теряют смысл в работе на следующий год. По словам Министра Сольского, после первого удара по Рени фрахт подорожал на $40 за тонну. 3 млн тонн в месяц… Таким образом, РФ создаёт незначительную угрозу судоходству на Дунае, и перекладывает $120 МЛН В МЕСЯЦ из кармана украинских фермеров в карманы иностранных перевозчиков (по большей части турецких). Эрдоган сильно заинтересован в возобновлении сделки? (с) Возможности для возобновления зерновой сделки нет — глава дипломатии ЕС Боррель. А оно им надо? Если они убирают конкурента со стола? Теория заговора? Несите другую. Эта уже сбылась.* Орфография и пунктуация авторов сохранены

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