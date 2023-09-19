https://ukraina.ru/20230919/1049494201.html

"Если завтра война". Украинские эксперты обсуждают, что будет, если Киев официально объявит России войну

"Если завтра война". Украинские эксперты обсуждают, что будет, если Киев официально объявит России войну - 19.09.2023 Украина.ру

"Если завтра война". Украинские эксперты обсуждают, что будет, если Киев официально объявит России войну

В Киеве политологи рассматривают сценарии войны с Россией, если она будет официально объявлена. Напомним, в украинских пабликах ранее появились сообщения о том, что у Зеленского этой осенью готовятся официально объявить войну России, для этого будто бы уже все готово.

2023-09-19T03:47

2023-09-19T03:47

2023-09-19T04:00

эксклюзив

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эксперты

война

гражданская война

владимир зеленский

вадим карасев

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игорь коломойский

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Что тогда? Украинский политолог Вадим Карасев, отвечая на вопрос, что изменит объявление войны России, сказал, что "если изменит, то к худшему". По его словам, сейчас эпоха не объявленных войн – так зачем брать на себя такую ответственность? По словам эксперта, объявление войны неизбежно влечет за собой ряд обязательств.Карасев также подверг сомнению необходимость всеобщей мобилизации – во-первых, чем солдат вооружать, во-вторых, если нет эмоционального подъема – а он был только в первые месяцы – то лучше бы переходить на контракт. А то уже с адвокатами идут в военкомат – "люди ценят жизнь".Впрочем, если вспомнить о цифрах потерь, то поймем, что далеко не всем гражданам Украины удалось вовремя найти хорошего адвоката. Но эксперта это не смущает."Сегодня войны не объявленные, никто никому не объявляет войны, но при этом все воюют. Почему? Потому, что можно, скажем так, из войны выйти, заморозить ее тоже", - пояснил политолог в эфире ютуб-канала Politeka.Если при ожидаемом российском наступлении на юге фронт рухнет, то либо будет подписан некий "Стамбул-2", либо ВС РФ будут двигаться в сторону Николаева и Одессы, сделал прогноз Карасев, пояснив, что для Украины самый негативный сценарий – это потерять Черное море. Все решается на поле боя, подчеркнул он.По мнению эксперта, России заморозка украинского конфликта по "корейскому" сценарию не нужна, поскольку понятно, что Запад продолжит вооружать Украину, там появятся базы НАТО. Россия от этого никакой пользы не получает, считает Карасев. По его мнению, нельзя исключать, что люди устали от войны, но заморозка сейчас не нужна ни Украине, ни России, ни Западу. К заморозке может привести только чье-то – России или Украины - успешное наступление.По мнению политолога, Путину нужна либо нейтральная и демилитаризованная Украина, либо Украина без Черного моря. Сегодня никто из заинтересованных сторон не решил свои задачи, поэтому перемирие возможно, но затем война будет продолжаться.С утверждением Карасева о том, что заморозка никому не нужна и не выгодна, не согласился телеграм-канал ЗеРада: "украинцам выгодна (не будут погибать) и США (увеличат производство боеприпасов)". По мнению авторов канала, не стоит думать, что Запад не хочет заморозки - "Байден очень хочет, но Зеленский нет. Поэтому война продолжится, несмотря на усталость украинцев от нее"…Война "из внешней превратится во внутреннюю"Война будет продолжаться не только на линии соприкосновения, но и внутри Украины. Такой прогноз сделал экс-советник Кучмы, политолог Олег Соскин. По его словам, "все идет к гражданской социальной войне в Украине". Правда, первыми жертвами этой будущей войны политолог считает судей, засудивших олигарха Игоря Коломойского."Вы первые в раходных списках", - заявил Соскин в своем видеоблоге, обращаясь к судьям. По всей видимости, и предсказываемая им гражданская война на Украине будет какая-то особенная, с олигархическим оттенком.Коломойский сидит незаконно, "это нарушение всех возможных законов, которые только могут быть", подчеркнул политолог. По всей видимости, только арест олигарха заставляет экспертное сообщество на Украине вспомнить вдруг о законах. Но это лишь наше предположение.Напомним, ранее украинский философ Сергей Дацюк заявил, что после завершения нынешнего конфликта, на Украине может начаться гражданская война, условия для которой уже сейчас публично и открыто закладывают "определенные политические силы".Под угрозу социальный мир в стране может поставить сокращение западной помощи, посетовал украинский политэксперт Михаил Чаплыга. Он напомнил о заявлении министра финансов Украины о том, что вся бюджетная сфера, пенсии, все социальные выплаты, а также оплата работы чиновников, то есть всего госаппарата — "на сто процентов зависит от внешней донорской помощи".Если не будет минимум 50 млрд долларов в год такой помощи, то под угрозой окажется управленческая функция государства, констатировал эксперт. Он также отметил, что с подписанием каких-либо соглашений - "война не закончится, она просто поменяет вектор, она из внешней превратится во внутреннюю"."Будут уничтожены тысячи граждан..."О внутренней ситуации на Украине и о том, чего можно ожидать в самом скором времени, написал экс-депутат Верховной Рады Илья Кива в своем телеграм-канале. Думается, этот его пост стоит процитировать почти полностью:"Зеленский вместе со спецслужбами СБУ, ГРУ, Контрразведкой готовит зимой глубокую чистку украинского общества по всей Украине. Чтоб весной ему спокойней на выборах было.Будут уничтожены тысячи граждан: политиков, государственных служащих, лидеров общественного мнения - всех тех, кто даже гипотетически может своей деятельностью и гражданской позицией нести угрозу режиму Зеленского.Началась системная подготовка к "генеральной уборке": упор в формировании групп-килеров идет на криминал, тех, кто уже был замечен в мокрухе или отбывал сроки за подобные преступления.Для этого сейчас на Украину приглашают вернуться под гарантии режима криминальных авторитетов, готовых организовать и контролировать данный кровавый процесс.Режим Зеленского решил грязную работу переложить на плечи тех, кого потом будет не жалко отправить в утиль со всеми секретами, представив это как борьбу с криминалом.Пока это слышится "нереально", понимаю, но два года назад никто бы не поверил, что наркозависимый комик спокойно развяжет войну и уничтожит полмиллиона человек.Поэтому граждане-блатные криминальные авторитеты и просто преступники: не ведитесь на обещания сотрудников ГУР или контрразведки. Они всех вас в последствии зачистят и медали еще себе повесят. Спокойно досидите в своих берлогах, пока не закончиться время Зеленского - у вас другая миссия: где будут и волки сыты, и пастухи довольны...".Кстати, Кива сообщает со ссылкой на источник в МВД Украины о подрыве железнодорожного полотна в Черновицкой области, в результате чего с рельсов сошел груженый состав.По утверждению Кивы, это происшествие очень обеспокоило Офис президента. При этом "больше всего режим Зеленского опасается, что подобные диверсии станут примером и вдохновят местное население внутри Украины вести свою подрывную деятельность против преступной власти".

https://ukraina.ru/20230916/1049437807.html

https://ukraina.ru/20230915/1049406717.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

эксклюзив, украина, эксперты, война, гражданская война, владимир зеленский, вадим карасев, сво, россия, игорь коломойский, михаил чаплыга, илья кива