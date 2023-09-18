ФСБ задержала двоих россиян, готовивших теракты в Ростове - 18.09.2023 Украина.ру
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ФСБ задержала двоих россиян, готовивших теракты в Ростове
ФСБ задержала двоих россиян, готовивших теракты в Ростове - 18.09.2023 Украина.ру
ФСБ задержала двоих россиян, готовивших теракты в Ростове
ФСБ задержала в Ростовской области двух граждан России, готовивших поджог административного здания по заданию террористической организации. Об этом 18 сентября сообщил Центр общественных связей ФСБ России
2023-09-18T15:00
2023-09-18T15:00
новости
фсб
терроризм
антитеррор
всу
диверсанты
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По информации ЦОС ФСБ, задержанные "по заданию представителей запрещённой в нашей стране террористической организации "Легион "Свобода России"* готовили в региoне диверсионно-террористические акты".Задержание осуществлено "в момент подготовки к поджогу административного здания".При досмотре задержанных обнаружены четыре бутылки зажигательной cмеси, заполненные бланки контрактов на прохождение службы в ВСУ, а также анкеты и собственноручно исполненные заявления с антироссийской позицией для вступления в ЛСР.* В отношении задержанных возбуждены уголовные дела."Свобода России"* позиционируется как боевое соединение, состоящее из российских военнопленных и добровольцев, которое участвует в боевых действиях на территории Украины. Его создание приписывается экс-депутату Госдумы (ГД) РФ Илье Пономарёву**.Журналисты RT, пообщавшись с источником в российских правоохранительных органах, выяснили зимой 2023 года, что "Легион"* имеет исключительно пропагандистское значение, а дезинформацию о нем распространяют информационные отделы СБУ.*"Легион "Свобода России" - организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.**Лицо выполняет функции иноагента в РФ
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, фсб, терроризм, антитеррор, всу, диверсанты
Новости, ФСБ, терроризм, антитеррор, ВСУ, диверсанты

ФСБ задержала двоих россиян, готовивших теракты в Ростове

15:00 18.09.2023
 
© ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ РФ задержала жителя Краснодарского края, подозреваемого в госизмене
ФСБ РФ задержала жителя Краснодарского края, подозреваемого в госизмене
© ЦОС ФСБ РФ
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ФСБ задержала в Ростовской области двух граждан России, готовивших поджог административного здания по заданию террористической организации. Об этом 18 сентября сообщил Центр общественных связей ФСБ России
По информации ЦОС ФСБ, задержанные "по заданию представителей запрещённой в нашей стране террористической организации "Легион "Свобода России"* готовили в региoне диверсионно-террористические акты".
Задержание осуществлено "в момент подготовки к поджогу административного здания".
При досмотре задержанных обнаружены четыре бутылки зажигательной cмеси, заполненные бланки контрактов на прохождение службы в ВСУ, а также анкеты и собственноручно исполненные заявления с антироссийской позицией для вступления в ЛСР.* В отношении задержанных возбуждены уголовные дела.
"Свобода России"* позиционируется как боевое соединение, состоящее из российских военнопленных и добровольцев, которое участвует в боевых действиях на территории Украины. Его создание приписывается экс-депутату Госдумы (ГД) РФ Илье Пономарёву**.
Журналисты RT, пообщавшись с источником в российских правоохранительных органах, выяснили зимой 2023 года, что "Легион"* имеет исключительно пропагандистское значение, а дезинформацию о нем распространяют информационные отделы СБУ.
*"Легион "Свобода России" - организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.
**Лицо выполняет функции иноагента в РФ
ФСБ РФ пресекла деятельность террористической организации в Калужской области
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ФСБ задержала сообщника украинских диверсантов, собиравшего бомбы для терактовФедеральная служба безопасности (ФСБ) России 4 сентября проинформировала о поимке сообщника украинских диверсантов, собравшего и передавшего им несколько бомб для терактов в Запорожской области
 
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