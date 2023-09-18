https://ukraina.ru/20230918/1049497680.html

ФСБ задержала двоих россиян, готовивших теракты в Ростове

ФСБ задержала двоих россиян, готовивших теракты в Ростове - 18.09.2023 Украина.ру

ФСБ задержала двоих россиян, готовивших теракты в Ростове

ФСБ задержала в Ростовской области двух граждан России, готовивших поджог административного здания по заданию террористической организации. Об этом 18 сентября сообщил Центр общественных связей ФСБ России

2023-09-18T15:00

2023-09-18T15:00

2023-09-18T15:00

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По информации ЦОС ФСБ, задержанные "по заданию представителей запрещённой в нашей стране террористической организации "Легион "Свобода России"* готовили в региoне диверсионно-террористические акты".Задержание осуществлено "в момент подготовки к поджогу административного здания".При досмотре задержанных обнаружены четыре бутылки зажигательной cмеси, заполненные бланки контрактов на прохождение службы в ВСУ, а также анкеты и собственноручно исполненные заявления с антироссийской позицией для вступления в ЛСР.* В отношении задержанных возбуждены уголовные дела."Свобода России"* позиционируется как боевое соединение, состоящее из российских военнопленных и добровольцев, которое участвует в боевых действиях на территории Украины. Его создание приписывается экс-депутату Госдумы (ГД) РФ Илье Пономарёву**.Журналисты RT, пообщавшись с источником в российских правоохранительных органах, выяснили зимой 2023 года, что "Легион"* имеет исключительно пропагандистское значение, а дезинформацию о нем распространяют информационные отделы СБУ.*"Легион "Свобода России" - организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.**Лицо выполняет функции иноагента в РФ

https://ukraina.ru/20230904/1049140351.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, фсб, терроризм, антитеррор, всу, диверсанты