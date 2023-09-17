https://ukraina.ru/20230917/1049464249.html

В неполной, но боевой готовности. Как Польша и Прибалтийские государства готовятся к войне с РФ и РБ

В неполной, но боевой готовности. Как Польша и Прибалтийские государства готовятся к войне с РФ и РБ - 17.09.2023 Украина.ру

В неполной, но боевой готовности. Как Польша и Прибалтийские государства готовятся к войне с РФ и РБ

На фоне неудач украинской армии, Североатлантический альянс может ввести свои войска на территорию Украины, утверждает экс-агент ЦРУ Рэй Макговерн.

2023-09-17T08:14

2023-09-17T08:14

2023-09-17T08:14

эксклюзив

польша

литва

латвия

эстония

россия

белоруссия

нато

калининградская область

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"Украина терпит серьезное поражение. Вопрос состоит в том, решится ли НАТО ввести туда свои войска еще до полного разгрома Киева", – заявил он в эфире YouTube-канала Judging Freedom.Ближайшими соседями союзного государства России и Белоруссии, входящими в НАТО, являются Прибалтийские государства и Польша. Именно оттуда может исходить угроза активных действий войск НАТО.Северный фронтНе секрет, что сегодня идет де-факто формирование новой антироссийской военной коалиции из стран Центральной и Восточной Европы. С учетом того, что далеко не все члены НАТО готовы вступить в прямой военный конфликт с РФ, наиболее агрессивные круги западного империализма готовы задействовать для этого, кроме Украины, и другие сопредельные с Россией и Белоруссией страны. Прежде всего, речь идет о Польше, Литве, Латвии и Эстонии. И возможно, еще о некоторых государствах. Доказательством подобных намерений могут быть слова экс-генсека НАТО, а ныне – советника Зеленского Андерса Расмуссена накануне последнего саммита альянса в Литве: "Я думаю, что в Варшаве всерьез настроены на то, чтобы собрать коалицию из желающих повоевать с Россией, если Украина ничего не получит в Вильнюсе…Также еще в 2015 году была создана "Бухарестская девятка", в которую вошли девять стран "восточного фланга" НАТО – Польша, Литва, Латвия, Эстония, Чехия, Словакия, Венгрия, Болгария и Румыния. Сегодня несомненным лидером "Бухаресткой девятки" является Польша, ее последний саммит прошел в феврале 2023 года в Варшаве.Наиболее вероятным вступление "новых лимитрофов" в конфронтацию с Россией может быть в случае, если ВСУ будет терпеть поражение, о чем и говорит экс-агент ЦРУ Рэй Макговерн.При этом главным застрельщиком и основным участником такого конфликта станет Польша. Но одна из прибалтийских республик может выступить с определенными действиями для провоцирования конфликта. Например, по одной из версий БПЛА, нанесшие удар по Псковскому аэродрому, могли стартовать с территории Прибалтики – или из акватории Балтийского моря.Что касается Украины, то как мы уже говорили – само открытие "Северного фронта" более вероятно в случае серьезного поражения ВСУ. Но это не значит, что "Южный фронт" можно будет сворачивать и перебрасывать все силы на север. Польские войска даже в случае сильного разгрома ВСУ могут выступить в их поддержку на Украине. Поэтому для отражения потенциальных враждебных действий на прибалтийско-польском направлении ВС РФ должны иметь там новые соединения.Но также возникает резонный вопрос – ведь Литва, Латвия, Эстония и Польша являются членами НАТО. И вооруженный конфликт с ними – это война со всем Североатлантическим блоком, по сути – Третья мировая? Однако тут есть один нюанс – 5-я статья Устава НАТО гласит – страны альянса окажут помощь, в том числе и вооруженную, если одно или группа государств-членов подверглось нападению. Но что будет в случае, если страна или часть стран НАТО - сами напали на кого-либо? Про это в уставе ничего не сказано, и по умолчанию такой конфликт может проходить и вне рамок Североатлантического альянса.Какими силами и возможностями в этом случае располагают Прибалтийские государства и Польша?Войско ЛитовскоеИз прибалтийских армий сильнейшим является Войско Литовское. Сегодня ее Сухопутные Силы состоят из двух действующих бригад – механизированной пехотной бригады "Железный волк" и пехотной бригады "Жемайтия" имени Великого гетмана Литовского Яна Ходкевича (известной также как "Гриффон"). Сообщается еще об одной резервной бригаде. Всего в Сухопутных Силах служат 5 000 профессиональных военных и гражданских специалистов, и 2500 призывников. Кроме этого, "Национальные добровольческие силы обороны края" (территориальная оборона) могут выставить еще 5 000 бойцов.В литовской армии также имеются Силы специального назначения, основу которых составляет егерский батальон имени Витовта Великого.Сегодня в бригаде "Железный волк" - семь батальонов, включая гусарский, уланский, два механизированных батальона, артиллерийский, логистический батальон и боевая группа батальона Передовых сил НАТО в Литве.Разумеется, современные литовские уланы и гусары ездят не на лошадях, а на бронетранспортерах НАТОвского производства. Но в этих частях пытаются культивировать традиции элитной кавалерии прошлого. Уланский батальон имени княгини Бируты входит в состав украинско-литовско-польской бригады LITPOLUKRBRIG. Гусарский батальона князя Миндовга участвовал в создании Балтийского батальона вместе с военными Латвии и Эстонии.Также сообщается, что в 2023 году в составе бригады "Железный волк" должен появится свой танковый батальон.Два механизированные батальона, батальон передовых сил НАТО, батальон тылового обеспечения и артиллеристы бригады стоят в Рукле, а уланы – в Алитусе. Гусарский батальон расположен в районе Паневежиса. Очевидно, штаб-квартирой бригады является Рукла.Основу же пехотной бригады "Жемайтия" имени гетмана Ходкевича составляют четыре батальона – драгунский, два пехотных (мотопехотных) и артиллерийский. Штаб бригады и драгунский батальон размещены в Клайпеде, пехотные батальоны - в Таурагском районе и в Радвилишкисе, артиллерийский дивизион – в Шилалеском районе. В бригаде служат "срочники", командный состав и квалифицированные специалисты – "контрактники". В 2022 году был заключен контракт на перевооружение бригады на САУ CAESAR.Согласно открытым источникам, на вооружении Войска Литовского состоят БМП IFV Vilkas, бронетранспортеры М113 и М557 и бронемашины HMMWV. Батальон Передовых сил НАТО имеет танки "Леопард 2".Штатным стрелковым вооружением литовской армии является автоматическая винтовка Heckler & Koch G-36, ручные пулеметы MG-3, FN MAG и 12,7-мм пулемет M-2. Имеются высокоскоростные гранатометы H&K GMG, противотанковые гранатометы АТ-4 и "Карл Густав", ПЗРК "Стингер", легкие и тяжелые минометы и гаубицы М-50. Есть сообщения и о средствах противотанковой обороны "Джавелин".При этом с 2002 года в литовской армии была только одна бригада "Железный волк". А в 2004 году Литва вступила в НАТО, и казалось бы – под его "крышей" должна была чувствовать себя еще более уверенно. Но ничего подобного, Североатлантический Альянс – это не о мире и спокойствии. Вступив в "оборонительный" блок НАТО, военные из "Железного волка" "защищали Литву" – в 2001-2003 годах в Косово, в 2003-2008 – в Ираке, Боснии и Герцеговине, с 2005 по 2013 года - в Афганистане, и в Сомали - в 2013 году.В рамках же наращивания потенциала НАТО у границ с РФ в Литве в 2016-2021 году была воссоздана вторая пехотная бригада – "Жемайтия". Это было сделано одновременно с принятием в том же 2016 году новой концепции Национальной обороны. В ней говорится о том, что сухопутные войска Литвы должны быть готовы к выполнению и оборонительных и наступательных задач. А особое значение придается взаимодействию с вооруженными силами союзников. Также в 2023 году в литовской армии намечено создание более крупного соединения - существующие бригады должны быть сведены в дивизию.Нынешняя же дислокация Сухопутных Сил Войска Литовского следующая – бригада "Железный волк" стоит в 1-м эшелоне у восточной границы с Белоруссией. Как уже отмечалось, ее большая часть сконцентрирована в районе Руклы, в центральной части условно-возможной линии развертывания. Вероятно, в случае перехода к активным действиям части "Железного волка" смогут отсюда оперировать по разным направлениям. А вот 2-й эшелон в районе Клайпеды явно ориентирован на боевые действия в направлении Калининградской области РФ. Здесь, в непосредственной близости к границе, собраны основные силы бригады "Жемайтия", за исключением одного батальона, стоящего в районе Радвилишкиса на северо-западе Литвы.Латвийские стражи и эстонский резервНа схожих принципах, с подобной структурой и вооружением, организованы и вооруженные силы Латвии и Эстонии. Но их штатные единицы – несколько меньше. Так, в Национальных вооруженных силах Латвии имеется только одна механизированная пехотная бригада. "Адажская" бригада состоит из двух механизированных и одного пехотного батальона, батальона боевой поддержки, батальона боевого обеспечения и артиллерийского дивизиона. Бригада состоит из профессиональных военнослужащих, но с 2023 года в Латвии возвращен призыв на воинскую службу, пока он идет на добровольной основе. Подразделения Национальных вооруженных сил Латвии участвовали в операциях НАТО в Афганистане, Албании, Боснии и Герцеговине, Грузии, Косово, Македонии, Ираке, Центральноафриканской Республике и Сомали.Основной район дислокации бригады – Адажи, где расположен известный еще с советского времени полигон. Теперь тут проходят регулярные учения с участием Передовых сил НАТО. 2-й пехотный батальон бригады стоит в Кадаге, Адажской волости, Рижского района. На вооружении бригады – автоматические винтовки HK G36, М-14 и М-16, ручные пулеметы MG-2, FN Minimиi, KSP 58 и станоковый 12,7 –мм М-2 "Браунинг", ПТРК "Спайк", ручной противотанковый гранатомет "Карл Густав" и АТ4, 81-мм и 120-мм минометы, 90-мм безоткатные орудия, гусеничные разведывательные машины CVR(T), БТР Patria 6х6, САУ M109A5Ö, бронированные вездеходы XMMWV, "Мерседес-Бенц" и другие.Еще 8 000 ополченцев может выставить территориальная оборона "Земессардзе" ("Стражи земли").А вот Сухопутные силы Эстонии насчитывают две пехотные бригады, сведенные в дивизию. В 1-ю бригаду (г. Тапа) входя два пехотных батальона, разведбат, артиллерийский батальон, батальон ПВО, инженерный батальон и батальон тылового обеспечения. А вот 2-я пехотная бригада (г. Луунья) имеет в строю только один пехотный батальон, стоящий в Выру. Все остальные подразделения этой бригады – резервные. Типы вооружений – сходные с Литвой и Латвией, с некоторыми вариациями – например, часть пехотинцев вооружены израильской автоматической винтовкой "Галил". В Силах обороны Эстонии также используется еще и советская 122-мм гаубица Д-30, но есть и буксируемая 155-мм гаубица FH70. А у Южной Корее заказано 36 новейших САУ К9.Что касается ВВС Литвы, Латвии и Эстонии, то на сегодня современными боевыми самолетами они не располагают.Агрессивные планыТак по какому сценарию могут развиваться боевые действия на этом театре? Попробуем рассмотреть наиболее вероятные варианты.В случае потенциального конфликта в Прибалтике одним из основных районов военных действий станет Калининградская область. Прямо сейчас тут проходят учения НАТО Northern Coast-2023, где военные контингенты 14 государств отрабатывают сценарии блокады Калининграда с моря и высадки морских десантов.Вероятно также, что литовская пехотная бригада "Жемайтия" с востока, вместе с частями 16-й механизированной дивизии армии Польши (г. Эльблонг) с запада - станут блокировать либо атаковать Калининградскую область РФ. А механизированная бригада "Железный волк" будет при этом либо осуществлять прикрытие со стороны белорусской границы, либо попробует перейти к наступательным действиям – в зависимости от складывающейся военно-политической ситуации. Но если на Западе будет принято решение на эскалацию, с подключением к конфликту новых участников, то и шансов на то, что они оставят в стороне Белоруссию – совсем немного.Расстояние от литовской границы до Минска – 160 километров. Прикрытие на этом направлении осуществляет 19-я ОГМБр и 231-я артиллерийская бригада ВС РБ.Правда, что касается армий государств Прибалтики, то вести массированные наступательные операции самостоятельно против РФ и РБ они вряд ли смогут. Но и недооценивать их совокупный военный потенциал тоже не стоит. Наиболее же опасным противником в гипотетическом конфликте может стать польская армия. На сегодня Сухопутные войска Польши насчитывают четыре дивизии трех-бригадного состава. Плюс еще одна, 1-я дивизия пехоты Легионов – активно формируется на территории Мазовецкого и Подлясского воеводств.Уже сегодня на белорусско-российском направлении развернуты части 16-й механизированной Поморской и 18-й механизированной Железной дивизий, и группы "Подляшье" - две бригады из 11-й бронекавалерийской Любушской и 12-й механизированной Щецинской дивизий, две бригады ВДВ и подразделения ССО.При этом боевое развертывание польской группировки, действующей против РФ и Белоруссии, во многом будет зависеть от ситуации с Украиной. В случае, если польская сторона примет решение на ввод войск в Западную Украину, для этого потребуется выделение отдельного крупного соединения. Возможно, недавнее создание управления 2-го армейского корпуса служит именно этим целям. При этом совсем не обязательно, что в "украинский" корпус будут включаться польские дивизии в полном составе. Например, в такой экспедиционный корпус могут быть выделена 19-я механизированная Люблинская бригада (г. Люблин) и 21-я бригада подгальских стрелков (г. Жешув) из состава 18-й механизированной дивизии, базирующейся на Краков. В Кракове находится, кстати, и штаб 2АК. Сюда же могут войти и некоторые бригады из 11-й и 12-й дивизий, все еще стоящие на западе Польши.В тоже время элитная 1-я бронетанковая бригада имени Тадеуша Костюшко (Варшава), имеющая на вооружении танки серии "Леопард2А" и возможно уже и ультрасовременные южнокорейские танки К2 "Черная пантера", может принять участие в операциях в центре белорусского фронта, на минском направлении. Из района Граево на Гродно может наступать группировка в составе нескольких бригад 12-й и 16-й механизированных дивизий. От Бяла-Подляска на Брест удар могут наносить части 11-й механизированной дивизии. 2-й же эшелон образуют дислоцированные на западе Польши бригады 11-й и 12-й механизированных дивизий.В состав передовой польской группировки также входят многоцелевые истребители F-16 и ударные вертолеты. При этом войска прибалтийских государств не имеют столь мощного современного вооружения. Но при нейтральном статусе Передовых сил присутствия НАТО (что было вводным условием данного моделирования), вполне вероятна передача литовской или латвийской армиям, скажем, тех же РСЗО "Хаймерс". Кстати говоря, недавно на очередных учениях НАТО в Эстонии отрабатывалась переброска "Хаймерсов" в разные точки с помощью вертолетов Black Hawk.Так же не исключено, что возможные направления наступления могут быть увеличены за счет обходных фланговых маневров, в результате которых польские части смогут атаковать Белоруссию с территории Украины и Прибалтики.Различными могут быть и непосредственные военные цели подобной операции – как захват приграничной полосы с городами Гродно и Брест, с условной линией Лида-Барановичи, так и нанесение глубоких ударов по сходящимся направлениям с выходом к Минску.Белорусская армия сможет противопоставить агрессорам, кроме уже вышеупомянутых 19-й механизированной и 231-й артиллерийской бригад и 103-й ОГВДБ (г. Витебск), следующие части – 38-ю ОГДШБ (г. Брест), 11-ю ОГМБ (г. Слоним), 6-я ОГМБ (г. Гродно), 120-я ОГМБ (Минск), 5-ю ОБСН (Минская обл.), и еще 4-е артиллерийские и ракетные бригады.При этом по количеству механизированных бригад польская армия в 3 раза превосходит ВС РБ. Другими словами, на одну белорусскую бригаду приходится по одной польской дивизии. И это - не считая формируемой пятой дивизии пехоты Легионов.При этом почти все вышеупомянутые механизированные и десантные части, как видим – дислоцированы на западной границе или в районе Минска. Но граница с Украиной большой протяженности тоже потребует прикрытия в случае потенциальной атаки через нее.Ответ РФ и РБТаким образом, для выравнивания ситуации на наиболее опасном белорусском участке понадобится оперативная переброска сюда и контрнаступление войск ВС РФ.Также ввиду изначально находящейся в кольце противника Калининградской области вполне очевидно, что тут понадобится ее оперативное деблокирование. Пробитие коридора к Калининграду позволит как решить проблему его снабжения, так и отрежет северный прибалтийский фланг от польского центра. И в целом активные действия российской стороны в Прибалтике позволят снизить давление неприятеля на белорусском фронте. Но даже ввиду всей последней шумихи вокруг Сувалкского коридора очевидно, что противная сторона также готовится к подобным контрдействиям.Нанеся поражение противнику в Прибалтике, совместная союзная группировка сможет последовательно купировать действия польской армии на белорусском направлении.В случае же, если атаки на Белоруссию не будет, большая часть польской армии станет оперировать на прибалтийском театре военных действий. За исключением "украинского" корпуса, коль скоро решение о его вводе в Западную Украину будет принято. В любом случае, это придаст военным действиям в Прибалтике чрезвычайно интенсивный и напряженный характер. Также исходя из опыта Красной Армии при освобождении Литвы, Латвии и Эстонии от нацистов в 1944-1945 годов, можно сказать - одним из вариантов успешной операции может быть рассечение вражеской группировки на части, с их последующим прижатием к морю и окружением.При этом вполне очевидно, что главным условием для победы при таком развитии событий, или, что намного лучше - для сдерживания агрессии, является дальнейшее усиление мощи Вооруженных сил России и Белоруссии. В том числе – скорейшее создание новых запланированных формирований, включая Московский и Ленинградский округа, которые смогут надежно прикрыть белорусское и прибалтийское направления.В любом случае мы должны понимать, что, хотя Прибалтийские государства пока лишь формируют свои воинские соединения, но готовятся они к военным действиям весьма активно и планомерно. То есть, находясь пока не в полной боевой готовности, они тем не менее постепенно формируют несколько военных и бронированных кулаков, направленных против союзного государства России и Белоруссии.

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эксклюзив, польша, литва, латвия, эстония, россия, белоруссия, нато, калининградская область