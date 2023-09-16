https://ukraina.ru/20230916/1049454409.html
Орбан: Украинское зерно — это коммерческий продукт США
Орбан: Украинское зерно — это коммерческий продукт США - 16.09.2023 Украина.ру
Орбан: Украинское зерно — это коммерческий продукт США
То, что называют украинским зерно, давно уже им не является, так как выращивается на землях, проданных, вероятно, США, заявил 15 сентября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом сообщили журналисты РИА Новости
2023-09-16T11:01
2023-09-16T11:01
2023-09-16T11:01
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Венгерский премьер пояснил, что „то, что мы называем украинским зерном, уже давно не украинское зерно, а торговый продукт, выращенный на территории, вероятно, принадлежащей американцам“.Вечером 15 сентября стало известно, что Еврокомиссия сняла запрет на импорт украинского зерна в страны ЕС, граничащие с Украиной. Еврокомиссия сообщила также, что официальный Киев обязался принять меры для предотвращения колебаний объёмов в своём зерновом предложении на рынки Евросоюза. Украинская сторона также обязалась до 18 сентября представить план действий по контролю экспорта зерна в ЕС.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, венгрия, украина, ес, еврокомиссия, зарубежье, зерно, сша
Новости, Венгрия, Украина, ЕС, Еврокомиссия, Зарубежье, зерно, США
Орбан: Украинское зерно — это коммерческий продукт США
То, что называют украинским зерно, давно уже им не является, так как выращивается на землях, проданных, вероятно, США, заявил 15 сентября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом сообщили журналисты РИА Новости