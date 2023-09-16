Орбан: Украинское зерно — это коммерческий продукт США - 16.09.2023 Украина.ру
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Орбан: Украинское зерно — это коммерческий продукт США
Орбан: Украинское зерно — это коммерческий продукт США - 16.09.2023 Украина.ру
Орбан: Украинское зерно — это коммерческий продукт США
То, что называют украинским зерно, давно уже им не является, так как выращивается на землях, проданных, вероятно, США, заявил 15 сентября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом сообщили журналисты РИА Новости
2023-09-16T11:01
2023-09-16T11:01
новости
венгрия
украина
ес
еврокомиссия
зарубежье
зерно
сша
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Венгерский премьер пояснил, что „то, что мы называем украинским зерном, уже давно не украинское зерно, а торговый продукт, выращенный на территории, вероятно, принадлежащей американцам“.Вечером 15 сентября стало известно, что Еврокомиссия сняла запрет на импорт украинского зерна в страны ЕС, граничащие с Украиной. Еврокомиссия сообщила также, что официальный Киев обязался принять меры для предотвращения колебаний объёмов в своём зерновом предложении на рынки Евросоюза. Украинская сторона также обязалась до 18 сентября представить план действий по контролю экспорта зерна в ЕС.
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новости, венгрия, украина, ес, еврокомиссия, зарубежье, зерно, сша
Новости, Венгрия, Украина, ЕС, Еврокомиссия, Зарубежье, зерно, США

Орбан: Украинское зерно — это коммерческий продукт США

11:01 16.09.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкРабочий визит президента РФ В. Путина в Венгрию
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Венгрию - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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То, что называют украинским зерно, давно уже им не является, так как выращивается на землях, проданных, вероятно, США, заявил 15 сентября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом сообщили журналисты РИА Новости
"Брюссель просто-напросто не готов встать на сторону стран-членов и европейцев, а отстаивает совершенно другие интересы, в том числе в отношении этого зерна – не европейские, не румынские, не венгерские, не словацкие, а скорее американские", - заявил Орбан.
Венгерский премьер пояснил, что „то, что мы называем украинским зерном, уже давно не украинское зерно, а торговый продукт, выращенный на территории, вероятно, принадлежащей американцам“.
Вечером 15 сентября стало известно, что Еврокомиссия сняла запрет на импорт украинского зерна в страны ЕС, граничащие с Украиной.
Еврокомиссия сообщила также, что официальный Киев обязался принять меры для предотвращения колебаний объёмов в своём зерновом предложении на рынки Евросоюза. Украинская сторона также обязалась до 18 сентября представить план действий по контролю экспорта зерна в ЕС.
- РИА Новости, 1920, 13.09.2023
13 сентября, 00:41
Эмбарго четыре раза. Премьер Польши обратился к нации по поводу зерна с УкраиныПремьер Польши Матеуш Моравецкий вечером 12 сентября в экстренном обращении пообещал сохранить "полное и жёсткое эмбарго на украинское зерно". В его выступлении досталось не только Киеву, но и Брюсселю.
 
НовостиВенгрияУкраинаЕСЕврокомиссияЗарубежьезерноСША
 
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