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Кураторам американского шпиона из посольства США в Москве указали на выход

Кураторам американского шпиона из посольства США в Москве указали на выход - 14.09.2023 Украина.ру

Кураторам американского шпиона из посольства США в Москве указали на выход

Посла США Линн Трейси вызвали в МИД РФ, где ей сообщили, что два американских дипломата - Джеффри Силлин и Дэвид Бернстайн - объявлены в России персонами нон грата и должны покинуть страну в течение недели. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства

2023-09-14T15:46

2023-09-14T15:46

2023-09-14T15:47

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В конце сообщения внешнеполитического ведомства подчеркивается, что противоправная активность диппредставительства США на территории России недопустима и будет решительно пресекаться.В конце августа ФСБ сообщило о том, что экс-сотрудник американского генконсульства Роберт Шонов по заданию Силлина и Бернстайна собирал в России информацию о ходе СВО и мобилизации.Чуть позже стало известно о задержании Силлина и Бернстайна. В Госдепе в ответ на это призвали Москву "не допускать посягательства на личность, свободу или достоинство дипломатов".

https://ukraina.ru/20230828/1048972184.html

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новости, мид рф, персона нон грата, дипломаты, сша