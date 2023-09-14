Кураторам американского шпиона из посольства США в Москве указали на выход - 14.09.2023 Украина.ру
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Кураторам американского шпиона из посольства США в Москве указали на выход
Кураторам американского шпиона из посольства США в Москве указали на выход - 14.09.2023 Украина.ру
Кураторам американского шпиона из посольства США в Москве указали на выход
Посла США Линн Трейси вызвали в МИД РФ, где ей сообщили, что два американских дипломата - Джеффри Силлин и Дэвид Бернстайн - объявлены в России персонами нон грата и должны покинуть страну в течение недели. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства
2023-09-14T15:46
2023-09-14T15:47
новости
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дипломаты
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В конце сообщения внешнеполитического ведомства подчеркивается, что противоправная активность диппредставительства США на территории России недопустима и будет решительно пресекаться.В конце августа ФСБ сообщило о том, что экс-сотрудник американского генконсульства Роберт Шонов по заданию Силлина и Бернстайна собирал в России информацию о ходе СВО и мобилизации.Чуть позже стало известно о задержании Силлина и Бернстайна. В Госдепе в ответ на это призвали Москву "не допускать посягательства на личность, свободу или достоинство дипломатов".
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новости, мид рф, персона нон грата, дипломаты, сша
Новости, МИД РФ, персона нон грата, дипломаты, США

Кураторам американского шпиона из посольства США в Москве указали на выход

15:46 14.09.2023 (обновлено: 15:47 14.09.2023)
 
© РИА Новости . Антон Денисов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости . Антон Денисов
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Посла США Линн Трейси вызвали в МИД РФ, где ей сообщили, что два американских дипломата - Джеффри Силлин и Дэвид Бернстайн - объявлены в России персонами нон грата и должны покинуть страну в течение недели. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства

"Указанные лица вели незаконную деятельность, поддерживая связь с обвиняемым в "конфиденциальном сотрудничестве" с иностранным государством российским гражданином Р.Шоновым, которому за материальное вознаграждение давались задания, имеющие целью нанести ущерб национальной безопасности Российской Федерации. Послу США заявлено, что Дж.Силлин и Д.Бернстайн должны покинуть территорию России в течение 7 суток в статусе persona non grata", - говорится в сообщении МИД РФ.

В конце сообщения внешнеполитического ведомства подчеркивается, что противоправная активность диппредставительства США на территории России недопустима и будет решительно пресекаться.
В конце августа ФСБ сообщило о том, что экс-сотрудник американского генконсульства Роберт Шонов по заданию Силлина и Бернстайна собирал в России информацию о ходе СВО и мобилизации.
Чуть позже стало известно о задержании Силлина и Бернстайна. В Госдепе в ответ на это призвали Москву "не допускать посягательства на личность, свободу или достоинство дипломатов".
ФСБ России пресекла деятельность информатора посольства США - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
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ФСБ: экс-сотрудник генконсульства США признался в сборе информации для ВашингтонаСотрудники ФСБ задержали бывшего дипломата генконсульства США, он признался в сборе секретных данных для Вашингтона. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ 28 августа
 
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