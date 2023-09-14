Российские военные уничтожили украинский вертолет и десятки дронов — МО РФ - 14.09.2023 Украина.ру
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Российские военные уничтожили украинский вертолет и десятки дронов — МО РФ
Российские военные уничтожили украинский вертолет и десятки дронов — МО РФ - 14.09.2023 Украина.ру
Российские военные уничтожили украинский вертолет и десятки дронов — МО РФ
Российские военные всего за сутки уничтожили украинский вертолет Ми-8 и 53 дрона. Об этом 14 сентября сообщило Минобороны РФ
2023-09-14T15:03
2023-09-14T15:03
вертолеты
новости
военные
спецоперация
минобороны рф
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"Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Красный Лиман Донецкой Народной Республики сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны перехвачены четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS", - говорится в сообщении российского военного ведомства.Кроме того, за сутки уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 53 украинских беспилотных летательных аппарата.Всего с начала проведения спецоперации уничтожено: 467 самолетов, 249 вертолетов, 6759 беспилотных летательных аппаратов, 437 зенитных ракетных комплексов, 11 826 танков и других боевых бронированных машин, 1150 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6374 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 12 982 единицы специальной военной автомобильной техники.Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские войска в зоне СВО держат активную оборону на необходимых направлениях. По его словам, основная задача — выбить технику противника.Украина понимает, что характер боевых действий скоро изменится. У нее не останется техники и личного состава для навалов, как во время атак в Запорожской области и контратак под Купянском. Силы у нее ослабнут. И тогда ей придется отвечать на наши наступательные действия. А это можно сделать только в городах, рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, бывший проректор Международного славянского университета в Харькове Алексей Самойлов.Я уже говорил, что мы включили мясорубку. Мы используем дистанционные средства поражения вроде артиллерии, ракет и авиации. Это бесчеловечно. Но с точки зрения нашего выживания это необходимо, считает он.
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вертолеты, новости, военные, спецоперация, минобороны рф
вертолеты, Новости, военные, Спецоперация, Минобороны РФ

Российские военные уничтожили украинский вертолет и десятки дронов — МО РФ

15:03 14.09.2023
 
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкГорода России. Москва
Города России. Москва - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости . Владимир Вяткин
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Российские военные всего за сутки уничтожили украинский вертолет Ми-8 и 53 дрона. Об этом 14 сентября сообщило Минобороны РФ
"Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Красный Лиман Донецкой Народной Республики сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны перехвачены четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Кроме того, за сутки уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 53 украинских беспилотных летательных аппарата.
Всего с начала проведения спецоперации уничтожено: 467 самолетов, 249 вертолетов, 6759 беспилотных летательных аппаратов, 437 зенитных ракетных комплексов, 11 826 танков и других боевых бронированных машин, 1150 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6374 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 12 982 единицы специальной военной автомобильной техники.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские войска в зоне СВО держат активную оборону на необходимых направлениях. По его словам, основная задача — выбить технику противника.
Украина понимает, что характер боевых действий скоро изменится. У нее не останется техники и личного состава для навалов, как во время атак в Запорожской области и контратак под Купянском. Силы у нее ослабнут. И тогда ей придется отвечать на наши наступательные действия. А это можно сделать только в городах, рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, бывший проректор Международного славянского университета в Харькове Алексей Самойлов.
Я уже говорил, что мы включили мясорубку. Мы используем дистанционные средства поражения вроде артиллерии, ракет и авиации. Это бесчеловечно. Но с точки зрения нашего выживания это необходимо, считает он.
Интервью Е. В. Балицкого РИА Новости - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
11 сентября, 08:49
Российские военные уничтожили новые танки Challenger 2 в Запорожской области — БалицкийРоссийские войска уничтожили в Запорожской области уже больше двух британских танков Challenger 2, которые Лондон передал Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом 10 сентября рассказал в эфире телеканала "Россия 24" временно исполняющий обязанности губернатора региона Евгений Балицкий
 
вертолетыНовостивоенныеСпецоперацияМинобороны РФ
 
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