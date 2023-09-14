https://ukraina.ru/20230914/1049410688.html

Российские военные уничтожили украинский вертолет и десятки дронов — МО РФ

Российские военные уничтожили украинский вертолет и десятки дронов — МО РФ - 14.09.2023 Украина.ру

Российские военные уничтожили украинский вертолет и десятки дронов — МО РФ

Российские военные всего за сутки уничтожили украинский вертолет Ми-8 и 53 дрона. Об этом 14 сентября сообщило Минобороны РФ

2023-09-14T15:03

2023-09-14T15:03

2023-09-14T15:03

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минобороны рф

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"Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Красный Лиман Донецкой Народной Республики сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны перехвачены четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS", - говорится в сообщении российского военного ведомства.Кроме того, за сутки уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 53 украинских беспилотных летательных аппарата.Всего с начала проведения спецоперации уничтожено: 467 самолетов, 249 вертолетов, 6759 беспилотных летательных аппаратов, 437 зенитных ракетных комплексов, 11 826 танков и других боевых бронированных машин, 1150 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6374 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 12 982 единицы специальной военной автомобильной техники.Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские войска в зоне СВО держат активную оборону на необходимых направлениях. По его словам, основная задача — выбить технику противника.Украина понимает, что характер боевых действий скоро изменится. У нее не останется техники и личного состава для навалов, как во время атак в Запорожской области и контратак под Купянском. Силы у нее ослабнут. И тогда ей придется отвечать на наши наступательные действия. А это можно сделать только в городах, рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, бывший проректор Международного славянского университета в Харькове Алексей Самойлов.Я уже говорил, что мы включили мясорубку. Мы используем дистанционные средства поражения вроде артиллерии, ракет и авиации. Это бесчеловечно. Но с точки зрения нашего выживания это необходимо, считает он.

https://ukraina.ru/20230911/1049309608.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

вертолеты, новости, военные, спецоперация, минобороны рф