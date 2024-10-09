https://ukraina.ru/20241009/1057991344.html
Советник губернатора Курской области Роман Алехин: Россия начала готовить ВСУ суджанский котел
Советник губернатора Курской области Роман Алехин: Россия начала готовить ВСУ суджанский котел - 09.10.2024 Украина.ру
Советник губернатора Курской области Роман Алехин: Россия начала готовить ВСУ суджанский котел
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный волонтер, советник губернатора Курской области Роман Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
2024-10-09T16:45
2024-10-09T16:45
2024-10-09T17:54
курская область
россия
вооруженные силы украины
эксклюзив
спецоперация
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Армия России вернула под свой контроль два населённых пункта в Суджанском районе Курской области — Новая Сорочина и Покровский. Получается, что мы пытаемся стереть это украинское пятно на нашей территории сразу с нескольких сторон.С запада мы наступаем на Свердликово — важный в тактическом отношении населенный пункт, который прилегает непосредственно к границе с Украиной и трассе Коренево — Суджа через Любимовку и Зеленый Шлях. Если мы возьмем Свердликово, ВСУ придется уходить из Любимовки и сдавать весь Кореневский участок.С востока мы наступаем на Русское Поречное и Черкасское Поречное, которые важны для установления контроля над Малой Локней и Мартыновкой. Если мы возьмем их, то отрежем Суджу с севера.А с юга мы наступаем на Плехово. Если мы его возьмем, то полностью окружим Суджу, где большая группировка ВСУ окажется в окружении.То есть мы сейчас формируем суджанский котел таким образом, что противник даже не сможет сделать из нее очередную "фортецю".Лобовой атаки на Суджу не будет. Мы будем потихоньку поддавливать противника, отрезая его от территории Украины.
https://ukraina.ru/20240229/1053631343.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
курская область, россия, вооруженные силы украины, эксклюзив, спецоперация
Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Эксклюзив, Спецоперация
Советник губернатора Курской области Роман Алехин: Россия начала готовить ВСУ суджанский котел
16:45 09.10.2024 (обновлено: 17:54 09.10.2024)
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный волонтер, советник губернатора Курской области Роман Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Армия России вернула под свой контроль два населённых пункта в Суджанском районе Курской области — Новая Сорочина и Покровский. Получается, что мы пытаемся стереть это украинское пятно на нашей территории сразу с нескольких сторон.
С запада мы наступаем на Свердликово — важный в тактическом отношении населенный пункт, который прилегает непосредственно к границе с Украиной и трассе Коренево — Суджа через Любимовку и Зеленый Шлях. Если мы возьмем Свердликово, ВСУ придется уходить из Любимовки и сдавать весь Кореневский участок.
С востока мы наступаем на Русское Поречное и Черкасское Поречное, которые важны для установления контроля над Малой Локней и Мартыновкой. Если мы возьмем их, то отрежем Суджу с севера.
А с юга мы наступаем на Плехово. Если мы его возьмем, то полностью окружим Суджу, где большая группировка ВСУ окажется в окружении.
То есть мы сейчас формируем суджанский котел таким образом, что противник даже не сможет сделать из нее очередную "фортецю".
Лобовой атаки на Суджу не будет. Мы будем потихоньку поддавливать противника, отрезая его от территории Украины.