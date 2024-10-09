Советник губернатора Курской области Роман Алехин: Россия начала готовить ВСУ суджанский котел - 09.10.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241009/1057991344.html
Советник губернатора Курской области Роман Алехин: Россия начала готовить ВСУ суджанский котел
Советник губернатора Курской области Роман Алехин: Россия начала готовить ВСУ суджанский котел - 09.10.2024 Украина.ру
Советник губернатора Курской области Роман Алехин: Россия начала готовить ВСУ суджанский котел
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный волонтер, советник губернатора Курской области Роман Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
2024-10-09T16:45
2024-10-09T17:54
курская область
россия
вооруженные силы украины
эксклюзив
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/09/1057335611_0:0:1287:724_1920x0_80_0_0_cbaedc9ba1fea5086b2f9fb3025496da.jpg
Армия России вернула под свой контроль два населённых пункта в Суджанском районе Курской области — Новая Сорочина и Покровский. Получается, что мы пытаемся стереть это украинское пятно на нашей территории сразу с нескольких сторон.С запада мы наступаем на Свердликово — важный в тактическом отношении населенный пункт, который прилегает непосредственно к границе с Украиной и трассе Коренево — Суджа через Любимовку и Зеленый Шлях. Если мы возьмем Свердликово, ВСУ придется уходить из Любимовки и сдавать весь Кореневский участок.С востока мы наступаем на Русское Поречное и Черкасское Поречное, которые важны для установления контроля над Малой Локней и Мартыновкой. Если мы возьмем их, то отрежем Суджу с севера.А с юга мы наступаем на Плехово. Если мы его возьмем, то полностью окружим Суджу, где большая группировка ВСУ окажется в окружении.То есть мы сейчас формируем суджанский котел таким образом, что противник даже не сможет сделать из нее очередную "фортецю".Лобовой атаки на Суджу не будет. Мы будем потихоньку поддавливать противника, отрезая его от территории Украины.
https://ukraina.ru/20240229/1053631343.html
курская область
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/09/1057335611_150:0:1115:724_1920x0_80_0_0_6928d9636b996897ede4164525783352.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
курская область, россия, вооруженные силы украины, эксклюзив, спецоперация
Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Эксклюзив, Спецоперация

Советник губернатора Курской области Роман Алехин: Россия начала готовить ВСУ суджанский котел

16:45 09.10.2024 (обновлено: 17:54 09.10.2024)
 
© Украина.ру / serafima091999Роман Алехин СВО
Роман Алехин СВО - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© Украина.ру / serafima091999
Читать в
Кирилл Курбатов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный волонтер, советник губернатора Курской области Роман Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Армия России вернула под свой контроль два населённых пункта в Суджанском районе Курской области — Новая Сорочина и Покровский. Получается, что мы пытаемся стереть это украинское пятно на нашей территории сразу с нескольких сторон.
Роман Алехин интервью
29 февраля, 15:51
Роман Алехин: кто он?Социальный технолог и военный волонтер
С запада мы наступаем на Свердликово — важный в тактическом отношении населенный пункт, который прилегает непосредственно к границе с Украиной и трассе Коренево — Суджа через Любимовку и Зеленый Шлях. Если мы возьмем Свердликово, ВСУ придется уходить из Любимовки и сдавать весь Кореневский участок.
С востока мы наступаем на Русское Поречное и Черкасское Поречное, которые важны для установления контроля над Малой Локней и Мартыновкой. Если мы возьмем их, то отрежем Суджу с севера.
А с юга мы наступаем на Плехово. Если мы его возьмем, то полностью окружим Суджу, где большая группировка ВСУ окажется в окружении.
То есть мы сейчас формируем суджанский котел таким образом, что противник даже не сможет сделать из нее очередную "фортецю".
Лобовой атаки на Суджу не будет. Мы будем потихоньку поддавливать противника, отрезая его от территории Украины.
Карта СВО
Карта ДНР
Карта Курской и Сумской областей
Карта Белгородской и Харьковской областей
 
Курская областьРоссияВооруженные силы УкраиныЭксклюзивСпецоперация
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:00Потери ВСУ, уклонисты и лоббисты на "голых вечеринках". Главное на Украине на 18.00 9 октября
17:49Запорожский фронт оживет и поддержит российское наступление в ДНР?
17:36Автором Всеукраинского радиодиктанта-2024 стала автор романа 18+
17:17На фоне падения рейтинга: Макрон поехал инспектировать своих украинских легионеров
16:52Украинская беженка обвинила ирландские власти в том, что ей приходится возвращаться в Харьков
16:45Советник губернатора Курской области Роман Алехин: Россия начала готовить ВСУ суджанский котел
16:16Афраина вместо Украины. Как ЕС решит свои проблемы с мигрантами
16:12Пока придумают, какие требования предъявить России: Киев планирует саммит мира "под елочку"
16:00Несостоявшийся нобелевский лауреат: 120 лет Николаю Бажану
15:16США пытались отменить русскую культуру, хотя собственная расклеилась: Захарова о скандале с P. Diddy
15:07Иван Скориков: Если Россия не пустит украинцев на Ковчег, она столкнется с миллионной армией русофобов
14:52Новый скандал с фашистским душком: на мемориале "жертвам коммунизма" в Канаде нашлись имена 330 нацистов
14:51За отказ в интимных фото: украинские военные убили пленного бойца ВС РФ и прислали видео его жене
14:50Бела Ковач: кто он
14:49План Запада по удушению РФ и Белоруссии провалился - Лукашенко
14:47"Милтон" бьет по "Рамштайну". Последствия американских ураганов отразились на Украине
14:09Испуганные войной. Ядерные удары и цены на нефть тормозят Третью мировую
14:08Отсидят как убийцы. Рада предлагает ужесточить наказание для поджигателей автомобилей ВСУ
14:02Слом сценария: что делает Россия на Украине и что будет с армией после окончания конфликта - Ищенко
14:01Обстрелы, атаки и "утечка мозгов". Главное на Украине на 14.00 9 октября
Лента новостейМолния