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План Запада по удушению РФ и Белоруссии провалился - Лукашенко
План Запада по удушению РФ и Белоруссии провалился - Лукашенко - 09.10.2024 Украина.ру
План Запада по удушению РФ и Белоруссии провалился - Лукашенко
Запад планировал удушить Россию и Белоруссию. Об этом 9 октября заявил белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Москве
2024-10-09T14:49
2024-10-09T14:49
2024-10-09T14:49
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"Запад поставил перед собой план удушить нас, прежде всего, в экономике, финансах. Не получилось. Они уже сами это признают", - сказал он.По словам Лукашенко, постсоветские страны после распада СССР сделали ставку на сохранение того, что было.Он также подчеркнул, что мир меняется бешеными темпами, появляются новые угрозы и новые возможности, в том числе появляются вопросы, которые надо решать двум странам.Подробнее о белорусско-российских отношениях - в материале Лукашенко в поздравлении Путину высказался о развитии белорусско-российских отношений на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, белоруссия, александр лукашенко, запад, владимир путин
Новости, Россия, Белоруссия, Александр Лукашенко, Запад, Владимир Путин
План Запада по удушению РФ и Белоруссии провалился - Лукашенко
Запад планировал удушить Россию и Белоруссию. Об этом 9 октября заявил белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Москве
"Запад поставил перед собой план удушить нас, прежде всего, в экономике, финансах. Не получилось. Они уже сами это признают", - сказал он.
По словам Лукашенко, постсоветские страны после распада СССР
сделали ставку на сохранение того, что было.
"Оно пригодилось. Сегодня мы вместе работаем по очень многим направлениям и производим товары, они находят спрос в Российской Федерации. Россия нуждается в тех товарах, которые мы производим - от сельского хозяйства до микроэлектроники", - отметил белорусский лидер.
Он также подчеркнул, что мир меняется бешеными темпами, появляются новые угрозы и новые возможности, в том числе появляются вопросы, которые надо решать двум странам.