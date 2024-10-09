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План Запада по удушению РФ и Белоруссии провалился - Лукашенко

План Запада по удушению РФ и Белоруссии провалился - Лукашенко - 09.10.2024 Украина.ру

План Запада по удушению РФ и Белоруссии провалился - Лукашенко

Запад планировал удушить Россию и Белоруссию. Об этом 9 октября заявил белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Москве

2024-10-09T14:49

2024-10-09T14:49

2024-10-09T14:49

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"Запад поставил перед собой план удушить нас, прежде всего, в экономике, финансах. Не получилось. Они уже сами это признают", - сказал он.По словам Лукашенко, постсоветские страны после распада СССР сделали ставку на сохранение того, что было.Он также подчеркнул, что мир меняется бешеными темпами, появляются новые угрозы и новые возможности, в том числе появляются вопросы, которые надо решать двум странам.Подробнее о белорусско-российских отношениях - в материале Лукашенко в поздравлении Путину высказался о развитии белорусско-российских отношений на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, россия, белоруссия, александр лукашенко, запад, владимир путин