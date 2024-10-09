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Украинская беженка обвинила ирландские власти в том, что ей приходится возвращаться в Харьков

Украинская беженка обвинила ирландские власти в том, что ей приходится возвращаться в Харьков - 09.10.2024 Украина.ру

Украинская беженка обвинила ирландские власти в том, что ей приходится возвращаться в Харьков

Ирландская газета Belfast Telegraph выпустила материал, в котором рассказала историю 23-летней украинской беженки Алисы Мусиенко. Она заявила местным журналистам о том, что вынуждена вернуться в Харьков, так как "больше не может терпеть то, как с ней обращались в Ирландии"

2024-10-09T16:52

2024-10-09T16:52

2024-10-09T16:52

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Она резюмировала, что первоначально Ирландия казалась ей самой красивой и уютной страной, но на деле все оказалось не совсем так.Слова украинской беженки вызвали негодование у ирландцев, о чем свидетельствуют гневные комментарии под публикацией Belfast Telegraph о Мусиенко."Мы должны заботиться только о наших собственных тысячах бездомных семей, особенно о нашей молодежи, которая вынуждена покинуть свои дома из-за этого массового миграционного вторжения", "Надеюсь, она возьмет с собой более 105 000 украинцев. Ирландское правительство не должно работать на этих авантюристов. Задача ирландского правительства - заботиться об ирландском народе, и ни о ком другом. Ирландия для ирландцев сейчас и всегда", - написали пользователи.Несколько дней назад глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал правительства стран ЕС перестать "субсидировать неповиновение" украинских беженцев, уточнив, что сокращение мер поддержки заставит беженцев призывного возраста вернуться домой, чтобы встать в ряды ВСУ.Европа активно поддерживала уехавших украинцев почти три года, однако в последнее время в странах ЕС заметно растет усталость от приезжих. И во многом это происходит из-за неприемлемого поведения самих украинцев.Многие страны Европейского союза не только урезали помощь приезжим украинцам, но также потребовали беженцев соблюдать местные законы, и устроиться на работу.Подробности в материале автора издания Украина.ру Павла Котова "Солидарность имеет пределы": как в Европе меняется отношение к беженцам с Украины.

https://ukraina.ru/20241003/1057859790.html

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