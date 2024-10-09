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На фоне падения рейтинга: Макрон поехал инспектировать своих украинских легионеров

На фоне падения рейтинга: Макрон поехал инспектировать своих украинских легионеров - 09.10.2024 Украина.ру

На фоне падения рейтинга: Макрон поехал инспектировать своих украинских легионеров

В среду, 9 октября, президент Франции Эммануэль Макрон впервые встречается с украинскими военными, которых Париж обучил для ВСУ. Эту новость сообщила американская газета The Washington Times, оговорившись, что на это французского лидера толкнула политическая нужда

2024-10-09T17:17

2024-10-09T17:17

2024-10-09T17:17

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В публикации The Washington Times также уточняется, что из тех украинцев, которые обучились или еще пройдут подготовку во Франции, будут сформированы три батальона пехоты, а также подготовят инженеров, артиллерийские команды и других специалистов. Известно также, что Париж снабдит бригаду целым рядом вооружений, включая 128 бронетранспортеров, 18 артиллерийских орудий Caesar и 18 легких танков AMX, а также противотанковыми ракетами Milan и тяжелыми грузовиками.Всего Макрон обещал помочь Киеву в 2024 году на три миллиарда евро (3,3 миллиарда долларов США).В апреле Макрон обещал отправить свой "Иностранный легион" на Украину, заявив, что сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну".Зампредседателя Госдумы от "Единой России" Петр Толстой предостерег Париж от этого шага, заявив, что "мы убьем всех французских солдат, которые ступят на украинскую землю. Всех до единого".Другие темы: Пока придумают, какие требования предъявить России: Киев планирует саммит мира "под елочку".

https://ukraina.ru/20240917/1057502327.html

https://ukraina.ru/20240609/1055500555.html

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новости, франция, париж, украина, эммануэль макрон, всу, иностранный легион