https://ukraina.ru/20241009/1057985029.html

Бела Ковач: кто он

Бела Ковач: кто он - 09.10.2024 Украина.ру

Бела Ковач: кто он

Экс-депутат Европарламента от Венгрии, автор проекта по созданию в России Союза политэмигрантов из ЕС

2024-10-09T14:50

2024-10-09T14:50

2024-10-09T14:50

биография

венгрия

россия

ес

европарламент

будапешт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/09/1057980445_0:0:1199:674_1920x0_80_0_0_9bdfa36816c6b2b5ec8499417302ef2a.jpg

Бывший председатель комитета по внешним делам партии "За лучшую Венгрию" ("Йоббик"), сопредседатель рабочей группы Государственной думы – ЕС по энергетике (2011–2014гг.).Бела Ковач родился 25 февраля 1960 года в Будапеште.В 1986 закончил МГИМО и с 1988 по 2003 год проживал в России. В этот период работал в международных торговых компаниях в Японии и России, специализировался на инвестиционном праве.В 2003 году вернулся в Венгрию, в 2005 вступил в партию "Йоббик". Занимался внешнеполитическими делами партии. С 2010 года был избран по списку одним из четырех депутатов от партии "Йоббик" в Европейский парламент.С 2010 по 2014 года в Закарпатье действовало бюро депутата Европарламента, цель которого заключалась в поддержке закарпатских венгров.Сотрудничал с российскими дипломатами и политиками, совместно с ними создал рабочую группу между Европарламентом и Государственной думой в сфере энергетики. С 2013 года президент Альянса европейских национальных движений (AENM), который признан Европарламентом. В Крыму в 2014 году был председателем независимых международных наблюдателей Референдума. После событий на полуострове его обвинили в создании в ЕС групп для укрепления интересов России и ослабления политики ЕС. В конце 2014 суд на Украине объявил Белу Ковача персоной нон-грата .В мае 2014 года генеральный прокурор Венгрии запросил Европарламент приостановить депутатский иммунитет Ковача, в октябре 2015 года запрос был удовлетворен. В декабре 2017 года Центральная следственная прокуратура выдвинула против него обвинения в работе на российскую разведку, после чего Бела Ковач объявил об уходе из партии "Йоббик".Переехал из Европы в Москву в сентября 2022 года, спасаясь от преследования за адекватный взгляд на Россию.

венгрия

россия

будапешт

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

биография, венгрия, россия, ес, европарламент, будапешт