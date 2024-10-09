Бела Ковач: кто он - 09.10.2024 Украина.ру
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Бела Ковач: кто он
Бела Ковач: кто он - 09.10.2024 Украина.ру
Бела Ковач: кто он
Экс-депутат Европарламента от Венгрии, автор проекта по созданию в России Союза политэмигрантов из ЕС
2024-10-09T14:50
2024-10-09T14:50
биография
венгрия
россия
ес
европарламент
будапешт
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Бывший председатель комитета по внешним делам партии "За лучшую Венгрию" ("Йоббик"), сопредседатель рабочей группы Государственной думы – ЕС по энергетике (2011–2014гг.).Бела Ковач родился 25 февраля 1960 года в Будапеште.В 1986 закончил МГИМО и с 1988 по 2003 год проживал в России. В этот период работал в международных торговых компаниях в Японии и России, специализировался на инвестиционном праве.В 2003 году вернулся в Венгрию, в 2005 вступил в партию "Йоббик". Занимался внешнеполитическими делами партии. С 2010 года был избран по списку одним из четырех депутатов от партии "Йоббик" в Европейский парламент.С 2010 по 2014 года в Закарпатье действовало бюро депутата Европарламента, цель которого заключалась в поддержке закарпатских венгров.Сотрудничал с российскими дипломатами и политиками, совместно с ними создал рабочую группу между Европарламентом и Государственной думой в сфере энергетики. С 2013 года президент Альянса европейских национальных движений (AENM), который признан Европарламентом. В Крыму в 2014 году был председателем независимых международных наблюдателей Референдума. После событий на полуострове его обвинили в создании в ЕС групп для укрепления интересов России и ослабления политики ЕС. В конце 2014 суд на Украине объявил Белу Ковача персоной нон-грата .В мае 2014 года генеральный прокурор Венгрии запросил Европарламент приостановить депутатский иммунитет Ковача, в октябре 2015 года запрос был удовлетворен. В декабре 2017 года Центральная следственная прокуратура выдвинула против него обвинения в работе на российскую разведку, после чего Бела Ковач объявил об уходе из партии "Йоббик".Переехал из Европы в Москву в сентября 2022 года, спасаясь от преследования за адекватный взгляд на Россию.
венгрия
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биография, венгрия, россия, ес, европарламент, будапешт
биография, Венгрия, Россия, ЕС, Европарламент, Будапешт

Бела Ковач: кто он

14:50 09.10.2024
 
Фото: picture-alliance/EPA/Y. Kochetchov Экс-депутат Европаламента Бела Ковач
Фото: picture-alliance/EPA/Y. Kochetchov Экс-депутат Европаламента Бела Ковач
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Экс-депутат Европарламента от Венгрии, автор проекта по созданию в России Союза политэмигрантов из ЕС
Бывший председатель комитета по внешним делам партии "За лучшую Венгрию" ("Йоббик"), сопредседатель рабочей группы Государственной думы – ЕС по энергетике (2011–2014гг.).
Бела Ковач родился 25 февраля 1960 года в Будапеште.
В 1986 закончил МГИМО и с 1988 по 2003 год проживал в России. В этот период работал в международных торговых компаниях в Японии и России, специализировался на инвестиционном праве.
В 2003 году вернулся в Венгрию, в 2005 вступил в партию "Йоббик". Занимался внешнеполитическими делами партии. С 2010 года был избран по списку одним из четырех депутатов от партии "Йоббик" в Европейский парламент.
С 2010 по 2014 года в Закарпатье действовало бюро депутата Европарламента, цель которого заключалась в поддержке закарпатских венгров.
Сотрудничал с российскими дипломатами и политиками, совместно с ними создал рабочую группу между Европарламентом и Государственной думой в сфере энергетики.
С 2013 года президент Альянса европейских национальных движений (AENM), который признан Европарламентом.
В Крыму в 2014 году был председателем независимых международных наблюдателей Референдума. После событий на полуострове его обвинили в создании в ЕС групп для укрепления интересов России и ослабления политики ЕС. В конце 2014 суд на Украине объявил Белу Ковача персоной нон-грата .
В мае 2014 года генеральный прокурор Венгрии запросил Европарламент приостановить депутатский иммунитет Ковача, в октябре 2015 года запрос был удовлетворен. В декабре 2017 года Центральная следственная прокуратура выдвинула против него обвинения в работе на российскую разведку, после чего Бела Ковач объявил об уходе из партии "Йоббик".
Переехал из Европы в Москву в сентября 2022 года, спасаясь от преследования за адекватный взгляд на Россию.
 
биографияВенгрияРоссияЕСЕвропарламентБудапешт
 
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