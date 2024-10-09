Бела Ковач: кто он
Фото: picture-alliance/EPA/Y. Kochetchov Экс-депутат Европаламента Бела Ковач
Экс-депутат Европарламента от Венгрии, автор проекта по созданию в России Союза политэмигрантов из ЕС
Бывший председатель комитета по внешним делам партии "За лучшую Венгрию" ("Йоббик"), сопредседатель рабочей группы Государственной думы – ЕС по энергетике (2011–2014гг.).
Бела Ковач родился 25 февраля 1960 года в Будапеште.
В 1986 закончил МГИМО и с 1988 по 2003 год проживал в России. В этот период работал в международных торговых компаниях в Японии и России, специализировался на инвестиционном праве.
В 2003 году вернулся в Венгрию, в 2005 вступил в партию "Йоббик". Занимался внешнеполитическими делами партии. С 2010 года был избран по списку одним из четырех депутатов от партии "Йоббик" в Европейский парламент.
С 2010 по 2014 года в Закарпатье действовало бюро депутата Европарламента, цель которого заключалась в поддержке закарпатских венгров.
Сотрудничал с российскими дипломатами и политиками, совместно с ними создал рабочую группу между Европарламентом и Государственной думой в сфере энергетики.
С 2013 года президент Альянса европейских национальных движений (AENM), который признан Европарламентом.
В мае 2014 года генеральный прокурор Венгрии запросил Европарламент приостановить депутатский иммунитет Ковача, в октябре 2015 года запрос был удовлетворен. В декабре 2017 года Центральная следственная прокуратура выдвинула против него обвинения в работе на российскую разведку, после чего Бела Ковач объявил об уходе из партии "Йоббик".