Афраина вместо Украины. Как ЕС решит свои проблемы с мигрантами - 09.10.2024 Украина.ру
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Афраина вместо Украины. Как ЕС решит свои проблемы с мигрантами
Афраина вместо Украины. Как ЕС решит свои проблемы с мигрантами - 09.10.2024 Украина.ру
Афраина вместо Украины. Как ЕС решит свои проблемы с мигрантами
"После войны Украину могут начать заселять африканцами и афганцами, чтобы спасти демографию", - заявил украинскому политическому еженедельнику "Фокус" глава Киевского Международного института социологии (КМИС) Владимир Паниотто.
2024-10-09T16:16
2024-10-09T16:24
мнения
украина
ес
британия
ближний восток
михаил порошенко
the times
еврокомиссия
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Казалось бы, совершенный сюрреализм. Но Паниотто − это не какой-то там упоротый пропагандист, и не очередной ноунейм в украинском калейдоскопе фейков. Это один из самых уважаемых социологов страны 404. Социолог еще советской школы. Именно поэтому его заявление − это не абстрактная футурология, а отражение обсуждений и планов, которые звучат вне публичной сферы именно сейчас. В целом, нужно отметить, такая перспектива вполне реалистична, ведь демографически огрызок второй украинской республики уже нежизнеспособен. С одной стороны, большая часть активного работоспособного населения или уже покинула страну, или сделает это как только откроются границы. При этом недавно принятая украинским Кабмином новая демографическая стратегия − это, скорее, набор деклараций и пожеланий, нежели конкретный план мероприятий. С другой стороны, и для Британии, и для ЕС остро строят вопросы о незаконной миграции и перспективе налаживания механизма депортаций неблагонадежных. И вот тут территория 404 вполне сгодилась бы в роли отстойника и чистилища. Тем более, на Украине у этого вопроса есть своя большая предыстория.Подобные планы уже рассматривались в годы президентства Порошенко по линии взаимодействия Украина-ЕС и в рамках договора об ассоциации между ними.Согласно подписанным договоренностям, официальные украинские власти взяли тогда на себя обязательства по размещению на своей территории иммигрантов из стран Ближнего Востока, Северной Африки и Афганистана. По информации из администрации тогдашнего президента Петра Порошенко, в течении нескольких лет планировалось построить более сорока миграционных центров по всей Украине, причем большинство лагерей для мигрантов должны были располагаться в Киевской, Львовской и Херсонской областях. Принять должны были не менее ста пятидесяти тысяч человек.Тогда даже построили несколько корпусов "пилотного проекта" лагеря для мигрантов в Яготине Киевской области. Правда, завезти никого не успели. И вот, похоже, сейчас вернулись к этой теме.А теперь самое интересное. 6 октября британская The Times, опубликовала материал о том, что Евросоюз построит лагеря для депортированных мигрантов в странах, которые мечтают о вступлении в ЕС. При этом уточняя, что, по задумке Еврокомиссии, "депортационные лагеря" для мигрантов будут построены по соседству с ЕС, в странах-кандидатах на вступление в Евросоюз, таких как "Молдавия, Сербия и Албания и другие". В материале указывается, что Еврокомиссия называет это намерение "инновационным решением", и что она намерена его рассмотреть на саммите, который пройдет через две недели. Как отмечает The Times, за создание таких лагерей ранее открыто выступили Австрия, Венгрия, Дания, Италия, Нидерланды, Чехия и страны Прибалтики. Готовность обсуждать эту инициативу недавно также выразили Германия и Франция.The Times приводит статистические данные ЕС, согласно которым в прошлом году решения о выдворении за пределы сообщества были вынесены в отношении 484 тыс. мигрантов, однако выслать удалось лишь 91,5 тыс. человек. Украину в материале непосредственным образом не упомянули, но, по информации знающих людей, ЕС крайне заинтересован в том, чтобы включить этот вопрос в качестве обязательного требования в пакет мероприятий в рамках послевоенного восстановления Украины.В завершении стоит отметить, что здесь налицо совпадение интересов западных элит, желающих убрать из своих стран самый беспокойный эмигрантский элемент, и стремления украинских элитариев получить рабочие руки взамен уехавших или сгинувших на фронте.Так что, похоже, Афраине быть. А что ждет при этом остатки нынешнего населения страны? Да кого это на Западе интересует?Ещё на эту тему: Глава МИД Польши посоветовал странам ЕС "не субсидировать неповиновение" украинских беженцев
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Михаил Павлив
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мнения, украина, ес, британия, ближний восток, михаил порошенко, the times, еврокомиссия
Мнения, Украина, ЕС, Британия, Ближний Восток, Михаил Порошенко, The Times, Еврокомиссия

Афраина вместо Украины. Как ЕС решит свои проблемы с мигрантами

16:16 09.10.2024 (обновлено: 16:24 09.10.2024)
 
Фото: соцсеть Х, афроамериканцы
Фото: соцсеть Х, афроамериканцы
Читать в
Михаил Павлив авторы
Михаил Павлив
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"После войны Украину могут начать заселять африканцами и афганцами, чтобы спасти демографию", - заявил украинскому политическому еженедельнику "Фокус" глава Киевского Международного института социологии (КМИС) Владимир Паниотто.
Казалось бы, совершенный сюрреализм. Но Паниотто − это не какой-то там упоротый пропагандист, и не очередной ноунейм в украинском калейдоскопе фейков. Это один из самых уважаемых социологов страны 404. Социолог еще советской школы. Именно поэтому его заявление − это не абстрактная футурология, а отражение обсуждений и планов, которые звучат вне публичной сферы именно сейчас.
В целом, нужно отметить, такая перспектива вполне реалистична, ведь демографически огрызок второй украинской республики уже нежизнеспособен. С одной стороны, большая часть активного работоспособного населения или уже покинула страну, или сделает это как только откроются границы. При этом недавно принятая украинским Кабмином новая демографическая стратегия − это, скорее, набор деклараций и пожеланий, нежели конкретный план мероприятий.
С другой стороны, и для Британии, и для ЕС остро строят вопросы о незаконной миграции и перспективе налаживания механизма депортаций неблагонадежных. И вот тут территория 404 вполне сгодилась бы в роли отстойника и чистилища.
Тем более, на Украине у этого вопроса есть своя большая предыстория.
Подобные планы уже рассматривались в годы президентства Порошенко по линии взаимодействия Украина-ЕС и в рамках договора об ассоциации между ними.
Согласно подписанным договоренностям, официальные украинские власти взяли тогда на себя обязательства по размещению на своей территории иммигрантов из стран Ближнего Востока, Северной Африки и Афганистана. По информации из администрации тогдашнего президента Петра Порошенко, в течении нескольких лет планировалось построить более сорока миграционных центров по всей Украине, причем большинство лагерей для мигрантов должны были располагаться в Киевской, Львовской и Херсонской областях. Принять должны были не менее ста пятидесяти тысяч человек.
Михаил Павлив - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
28 ноября 2023, 14:51
Михаил Павлив: кто онПолитический эксперт и политтехнолог
Тогда даже построили несколько корпусов "пилотного проекта" лагеря для мигрантов в Яготине Киевской области. Правда, завезти никого не успели. И вот, похоже, сейчас вернулись к этой теме.
А теперь самое интересное. 6 октября британская The Times, опубликовала материал о том, что Евросоюз построит лагеря для депортированных мигрантов в странах, которые мечтают о вступлении в ЕС. При этом уточняя, что, по задумке Еврокомиссии, "депортационные лагеря" для мигрантов будут построены по соседству с ЕС, в странах-кандидатах на вступление в Евросоюз, таких как "Молдавия, Сербия и Албания и другие".
В материале указывается, что Еврокомиссия называет это намерение "инновационным решением", и что она намерена его рассмотреть на саммите, который пройдет через две недели. Как отмечает The Times, за создание таких лагерей ранее открыто выступили Австрия, Венгрия, Дания, Италия, Нидерланды, Чехия и страны Прибалтики. Готовность обсуждать эту инициативу недавно также выразили Германия и Франция.
The Times приводит статистические данные ЕС, согласно которым в прошлом году решения о выдворении за пределы сообщества были вынесены в отношении 484 тыс. мигрантов, однако выслать удалось лишь 91,5 тыс. человек. Украину в материале непосредственным образом не упомянули, но, по информации знающих людей, ЕС крайне заинтересован в том, чтобы включить этот вопрос в качестве обязательного требования в пакет мероприятий в рамках послевоенного восстановления Украины.
В завершении стоит отметить, что здесь налицо совпадение интересов западных элит, желающих убрать из своих стран самый беспокойный эмигрантский элемент, и стремления украинских элитариев получить рабочие руки взамен уехавших или сгинувших на фронте.
Так что, похоже, Афраине быть. А что ждет при этом остатки нынешнего населения страны?
Да кого это на Западе интересует?
Ещё на эту тему: Глава МИД Польши посоветовал странам ЕС "не субсидировать неповиновение" украинских беженцев
 
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