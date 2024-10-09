Пока придумают, какие требования предъявить России: Киев планирует саммит мира "под елочку"
Украина намерена провести саммит мира с участием представителей России до конца этого года. Однако прямые двусторонние переговоры с Москвой не планируются. Такое заявление сделал украинский посол в Турции Василий Боднар, его слова 9 октября опубликовало издание Reuters
"Одной из важнейших целей этого саммита является достижение справедливого мира на Украине. <...> Сейчас мы видим следующее: международное сообщество вместе с Украиной сядут и составят список шагов, которые можно предпринять для установления справедливого мира в Украине, и они обсудят, какие требования предъявить России на основе этого списка", - сказал Бондар.
Он добавил, что в этом формате, скорее всего, будут задействованы третьи стороны и переговоры будут вестись через них. Также он уточнил, что, например, Турция будет важным участником этого мероприятия из-за ее большого посреднического опыта в других конфликтах.
"Мы надеемся провести этот саммит к концу года", - резюмировал Боднар.
Накануне советница главы Офиса президента Дария Заривна объявила, что Второй Глобальный саммит мира, который планировалось провести в ноябре текущего года, не состоится.
Вчера, 17:39Саммит мира, куда Зеленский обещал позвать Россию, не состоитсяВторой Глобальный саммит мира, который планировалось провести в ноябре текущего года, не состоится. Однако подготовка к нему продолжается, и новую дату проведения определят позже. Об этом рассказала советница главы Офиса президента Дария Заривна в комментарии украинскому "Телеграфу"
Первый саммит мира проводился без России, а на второй, как ранее заявлял Владимир Зеленский, Москву все же решили позвать. Однако спустя совсем непродолжительное время он передумал и в ночь на 25 сентября с трибуны ООН сказал, что выступает против переговоров с Москвой, а противостояние, по его мнению, можно завершить только "принуждением" РФ к миру.
За приглашение России на саммит мира в последние недели выступал и канцлер ФРГ Олаф Шольц, отмечая, что сейчас "тот самый момент" для урегулирования конфликта.
В России к потенциальному приглашению на саммит мира отнеслись скептически. В частности, глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Запад не планирует договариваться по-честному, а намерен предпринимать все усилия, чтобы устранить конкурента в виде Москвы на поле боя.
Еще раньше аналогичную мысль о том, что Запад прощупывает готовность Москвы по украинскому вопросу, высказывала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она добавила, что Россия не намерена участвовать во встречах вроде саммита мира Зеленского, так как ничего общего с урегулированием конфликта они не имеют.
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