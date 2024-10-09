Пока придумают, какие требования предъявить России: Киев планирует саммит мира "под елочку" - 09.10.2024 Украина.ру
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Пока придумают, какие требования предъявить России: Киев планирует саммит мира "под елочку"
Пока придумают, какие требования предъявить России: Киев планирует саммит мира "под елочку" - 09.10.2024 Украина.ру
Пока придумают, какие требования предъявить России: Киев планирует саммит мира "под елочку"
Украина намерена провести саммит мира с участием представителей России до конца этого года. Однако прямые двусторонние переговоры с Москвой не планируются. Такое заявление сделал украинский посол в Турции Василий Боднар, его слова 9 октября опубликовало издание Reuters
2024-10-09T16:12
2024-10-09T16:12
новости
россия
украина
москва
владимир зеленский
василий боднар
турция
reuters
саммит
мир
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Он добавил, что в этом формате, скорее всего, будут задействованы третьи стороны и переговоры будут вестись через них. Также он уточнил, что, например, Турция будет важным участником этого мероприятия из-за ее большого посреднического опыта в других конфликтах."Мы надеемся провести этот саммит к концу года", - резюмировал Боднар.Накануне советница главы Офиса президента Дария Заривна объявила, что Второй Глобальный саммит мира, который планировалось провести в ноябре текущего года, не состоится.Первый саммит мира проводился без России, а на второй, как ранее заявлял Владимир Зеленский, Москву все же решили позвать. Однако спустя совсем непродолжительное время он передумал и в ночь на 25 сентября с трибуны ООН сказал, что выступает против переговоров с Москвой, а противостояние, по его мнению, можно завершить только "принуждением" РФ к миру.За приглашение России на саммит мира в последние недели выступал и канцлер ФРГ Олаф Шольц, отмечая, что сейчас "тот самый момент" для урегулирования конфликта.В России к потенциальному приглашению на саммит мира отнеслись скептически. В частности, глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Запад не планирует договариваться по-честному, а намерен предпринимать все усилия, чтобы устранить конкурента в виде Москвы на поле боя.Еще раньше аналогичную мысль о том, что Запад прощупывает готовность Москвы по украинскому вопросу, высказывала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она добавила, что Россия не намерена участвовать во встречах вроде саммита мира Зеленского, так как ничего общего с урегулированием конфликта они не имеют.Что об отмене саммита Зеленского думают российские политики и журналисты читайте в материале автора издания Украина.ру Виктории Титовой Байден не приедет. Что не так с будущим саммитом мира, который не состоится.
https://ukraina.ru/20241008/1057967281.html
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новости, россия, украина, москва, владимир зеленский, василий боднар, турция, reuters, саммит, мир
Новости, Россия, Украина, Москва, Владимир Зеленский, Василий Боднар, Турция, Reuters, саммит, мир

Пока придумают, какие требования предъявить России: Киев планирует саммит мира "под елочку"

16:12 09.10.2024
 
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Украина намерена провести саммит мира с участием представителей России до конца этого года. Однако прямые двусторонние переговоры с Москвой не планируются. Такое заявление сделал украинский посол в Турции Василий Боднар, его слова 9 октября опубликовало издание Reuters
"Одной из важнейших целей этого саммита является достижение справедливого мира на Украине. <...> Сейчас мы видим следующее: международное сообщество вместе с Украиной сядут и составят список шагов, которые можно предпринять для установления справедливого мира в Украине, и они обсудят, какие требования предъявить России на основе этого списка", - сказал Бондар.
Он добавил, что в этом формате, скорее всего, будут задействованы третьи стороны и переговоры будут вестись через них. Также он уточнил, что, например, Турция будет важным участником этого мероприятия из-за ее большого посреднического опыта в других конфликтах.
"Мы надеемся провести этот саммит к концу года", - резюмировал Боднар.
Накануне советница главы Офиса президента Дария Заривна объявила, что Второй Глобальный саммит мира, который планировалось провести в ноябре текущего года, не состоится.
Вчера, 17:39
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Первый саммит мира проводился без России, а на второй, как ранее заявлял Владимир Зеленский, Москву все же решили позвать. Однако спустя совсем непродолжительное время он передумал и в ночь на 25 сентября с трибуны ООН сказал, что выступает против переговоров с Москвой, а противостояние, по его мнению, можно завершить только "принуждением" РФ к миру.
За приглашение России на саммит мира в последние недели выступал и канцлер ФРГ Олаф Шольц, отмечая, что сейчас "тот самый момент" для урегулирования конфликта.
В России к потенциальному приглашению на саммит мира отнеслись скептически. В частности, глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Запад не планирует договариваться по-честному, а намерен предпринимать все усилия, чтобы устранить конкурента в виде Москвы на поле боя.
Еще раньше аналогичную мысль о том, что Запад прощупывает готовность Москвы по украинскому вопросу, высказывала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она добавила, что Россия не намерена участвовать во встречах вроде саммита мира Зеленского, так как ничего общего с урегулированием конфликта они не имеют.
Фото: AP Photo/Pool Reuters/Wolfgang Rattay
09:36
Крымский политолог объяснил, почему Зеленский отменил саммит мира, куда обещал позвать РФОтмена второго саммита мира, куда Владимир Зеленский обещал пригласить Россию, связана с неудачами Киева на фронте, в том числе на Курском направлении. Такое мнение 9 октября озвучил политолог Иван Мезюхо, передает издание "Лента.ру"
Что об отмене саммита Зеленского думают российские политики и журналисты читайте в материале автора издания Украина.ру Виктории Титовой Байден не приедет. Что не так с будущим саммитом мира, который не состоится.
 
НовостиРоссияУкраинаМоскваВладимир ЗеленскийВасилий БоднарТурцияReutersсаммитмир
 
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