https://ukraina.ru/20241009/1057989485.html

Пока придумают, какие требования предъявить России: Киев планирует саммит мира "под елочку"

Пока придумают, какие требования предъявить России: Киев планирует саммит мира "под елочку" - 09.10.2024 Украина.ру

Пока придумают, какие требования предъявить России: Киев планирует саммит мира "под елочку"

Украина намерена провести саммит мира с участием представителей России до конца этого года. Однако прямые двусторонние переговоры с Москвой не планируются. Такое заявление сделал украинский посол в Турции Василий Боднар, его слова 9 октября опубликовало издание Reuters

2024-10-09T16:12

2024-10-09T16:12

2024-10-09T16:12

новости

россия

украина

москва

владимир зеленский

василий боднар

турция

reuters

саммит

мир

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/09/1057988934_0:0:900:506_1920x0_80_0_0_cec94e228048ee97eed9381f8c732392.jpg

Он добавил, что в этом формате, скорее всего, будут задействованы третьи стороны и переговоры будут вестись через них. Также он уточнил, что, например, Турция будет важным участником этого мероприятия из-за ее большого посреднического опыта в других конфликтах."Мы надеемся провести этот саммит к концу года", - резюмировал Боднар.Накануне советница главы Офиса президента Дария Заривна объявила, что Второй Глобальный саммит мира, который планировалось провести в ноябре текущего года, не состоится.Первый саммит мира проводился без России, а на второй, как ранее заявлял Владимир Зеленский, Москву все же решили позвать. Однако спустя совсем непродолжительное время он передумал и в ночь на 25 сентября с трибуны ООН сказал, что выступает против переговоров с Москвой, а противостояние, по его мнению, можно завершить только "принуждением" РФ к миру.За приглашение России на саммит мира в последние недели выступал и канцлер ФРГ Олаф Шольц, отмечая, что сейчас "тот самый момент" для урегулирования конфликта.В России к потенциальному приглашению на саммит мира отнеслись скептически. В частности, глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Запад не планирует договариваться по-честному, а намерен предпринимать все усилия, чтобы устранить конкурента в виде Москвы на поле боя.Еще раньше аналогичную мысль о том, что Запад прощупывает готовность Москвы по украинскому вопросу, высказывала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она добавила, что Россия не намерена участвовать во встречах вроде саммита мира Зеленского, так как ничего общего с урегулированием конфликта они не имеют.Что об отмене саммита Зеленского думают российские политики и журналисты читайте в материале автора издания Украина.ру Виктории Титовой Байден не приедет. Что не так с будущим саммитом мира, который не состоится.

https://ukraina.ru/20241008/1057967281.html

https://ukraina.ru/20241009/1057973344.html

россия

украина

москва

турция

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, москва, владимир зеленский, василий боднар, турция, reuters, саммит, мир