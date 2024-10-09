Автором Всеукраинского радиодиктанта-2024 стала автор романа 18+ - 09.10.2024 Украина.ру
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Автором Всеукраинского радиодиктанта-2024 стала автор романа 18+
Автором Всеукраинского радиодиктанта-2024 стала автор романа 18+ - 09.10.2024 Украина.ру
Автором Всеукраинского радиодиктанта-2024 стала автор романа 18+
Автором текста Всеукраинского радиодиктанта национального единства-2024 выступила писательница Оксана Забужко, а читать текст будет поэт и военнослужащий Павел Вышебаба. Об этом сообщил телеканал "Общественное"
2024-10-09T17:36
2024-10-09T17:36
новости
польша
варшава
украина
писатель
нацизм
волынская резня
роман
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На Украине 25 октября планируют провести радиодиктант. Это мероприятие приурочено ко Дню украинской письменности и языка. В прошлом году на проверку после радиодиктанта прислали 20 тысяч писем, авторы семерых из них получили призы.Текст для нового радиодиктанта написала прославляющая националистов украинская писательница Оксана Забужко, перу которой принадлежит роман "Полевые исследования украинского секса".В прошлом году она угодила в громкий скандал в Польше, где местные активисты сорвали мероприятие с ее участием за любовь к нацизму и отрицание Волынской резни.Инцидент произошел в Варшаве в штаб-квартире газеты Gazeta Wyborcza. Во время выступления писательницы активисты развернули баннер: "Моральные нули, для вас пример - Бандера", а также выкрикивали лозунг "Бандеровцы - домой".Еще по теме: "Миф об УПА* рухнет": в чем суть конфликта Варшавы и Киева о Волынской резне.
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новости, польша, варшава, украина, писатель, нацизм, волынская резня, роман
Новости, Польша, Варшава, Украина, писатель, нацизм, Волынская резня, роман

Автором Всеукраинского радиодиктанта-2024 стала автор романа 18+

17:36 09.10.2024
 
© РИА Новости / Григорий Василенко Перейти в медиабанк Ученики киевской гимназии во время урока. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Василенко Перейти в медиабанк Ученики киевской гимназии во время урока. Архивное фото
Читать в
Автором текста Всеукраинского радиодиктанта национального единства-2024 выступила писательница Оксана Забужко, а читать текст будет поэт и военнослужащий Павел Вышебаба. Об этом сообщил телеканал "Общественное"
На Украине 25 октября планируют провести радиодиктант. Это мероприятие приурочено ко Дню украинской письменности и языка. В прошлом году на проверку после радиодиктанта прислали 20 тысяч писем, авторы семерых из них получили призы.
Текст для нового радиодиктанта написала прославляющая националистов украинская писательница Оксана Забужко, перу которой принадлежит роман "Полевые исследования украинского секса".
В прошлом году она угодила в громкий скандал в Польше, где местные активисты сорвали мероприятие с ее участием за любовь к нацизму и отрицание Волынской резни.
Инцидент произошел в Варшаве в штаб-квартире газеты Gazeta Wyborcza. Во время выступления писательницы активисты развернули баннер: "Моральные нули, для вас пример - Бандера", а также выкрикивали лозунг "Бандеровцы - домой".
20 февраля 2023, 08:32
"Бандеровцы - домой": в Польше выступление украинской писательницы обернулось скандаломПольские активисты сорвали мероприятие с участием украинской писательницы Оксаны Забужко, прославляющей националистов и отрицающей Волынскую резню. Об этом 20 февраля сообщило местное издание Kresy
Еще по теме: "Миф об УПА* рухнет": в чем суть конфликта Варшавы и Киева о Волынской резне.
 
НовостиПольшаВаршаваУкраинаписательнацизмВолынская резняроман
 
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